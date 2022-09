Venezia 79, Margini: trailer e anticipazioni della commedia punk di Niccolò Falsetti

Dopo la tappa a Venezia 79 , in Concorso nella sezione parallela Settimana Internazionale della Critica, Margini la commedia punk di Niccolò Falsetti debutterà nei cinema d’Italia l’8 settembre con Fandango.

La trama

La trama ufficiale: Fine estate 2008. Edoardo, Iacopo e Michele sono i membri di un gruppo punk di Grosseto, nella Maremma Toscana. Stanchi di suonare tra sagre e feste dell’Unità, hanno finalmente l’opportunità di andare a Bologna ad aprire il concerto di una famosa band hardcore americana. È tutto pronto, ma il giorno della partenza ricevono una chiamata dagli organizzatori: il concerto è annullato. Ma i tre non si danno per vinti: se non possono suonare a Bologna, saranno i Defense a venire a Grosseto! I paradossi della provincia e la grottesca mentalità dei suoi abitanti, renderanno l’organizzazione del concerto decisamente più ardua del previsto, trasformando ogni piccolo dettaglio in un problema. L’arrivo degli americani si avvicina inesorabilmente e, insieme alla riuscita dell’impresa, viene messo in discussione ogni punto fermo della vita dei tre ragazzi, rischiando di fargli perdere ciò che hanno sempre dato per scontato: la loro indistruttibile amicizia.

Il cast di “Margini include Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Matteo Creatini, Valentina Carnelutti, Nicola Rignanese, Paolo Cioni, Silvia D’Amico e Aurora Malianni.

Margini – trailer e video

Curiosità

Niccolò Falsetti dirige “Margini” da una sua sceneggiatura scritta con Francesco Turbanti e Tommaso Renzoni.

Il team che ha supportato il regista Niccolò Flasetti dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Alessandro Veridiani, i montatori Stefano De Marco (Dubbio Made in Italy) & Roberto Di Tanna (Gli Idoli delle Donne), lo scenografo Vito Giuseppe Zit (Oh Mio Dio!) e la costumista Ginevra De Carolis (Diabolik).

Il suono del film è di Iacopo Pineschi (presa diretta), Jacopo Lattanzio (montaggio del suono) e Giuseppe Saponari (mix). Le musiche del film sono a cura di Giancane (Mix musiche live) che ha collaborato alla serie tv Strappare Lungo i Bordi di Netflix e Alessandro Pieravanti (supervisione).

Il film è prodotto da Dispàrte, Manetti Bros. Film, Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Lazio, Conad, Toscana Film Commission

Note di regia

Un gruppo di amici: jeans stracciati, chitarre elettriche, sogni grandi e tasche vuote. Ambizioni che spesso si scontrano con una realtà che va stretta. Ambientata nella provincia toscana, una commedia punk sincera, energica e vitale. Uno sguardo pop e affettuoso (anche un po’ politico) che appartiene alla tradizione del cinema popolare italiano nel senso più nobile del termine. Margini ha un sodale prezioso in Zerocalcare, anche protagonista di un divertito cameo vocale.

Cos’è una commedia punk? È la storia di un gruppo di amici che si fissa su un obiettivo apparentemente facile: quello di organizzare un concerto con una band americana in una piccola città di provincia. Quello che Miche, Edo e Iac ancora non sanno, è che il rumore e la rabbia del punk faticano a coesistere con il silenzio della loro polverosa Grosseto. È così che nasce Margini, dalle esperienze vissute dai suoi due autori, grossetani e musicisti in un gruppo punk, e dalla consapevolezza che la provincia, prima o poi, diventa troppo stretta per contenere i sogni dei più giovani. E che, se non se ne scappa in tempo, si rischia di diventare parte delle stesse dinamiche in cui si faticava così tanto a riconoscersi. [Niccolò Falsetti]

Chi è Niccolò Falsetti?

Niccolò Falsetti (1987) è regista, autore, sceneggiatore e fondatore del collettivo autoriale ZERO. Dopo il documentario Erasmus 24_7 (2013) e le campagne Doubt Made In Italy e #coglioneNO, ha lavorato nel campo della pubblicità, firmando oltre cento spot e branded content per Ford, Smart, Poste Italiane, Ringo, Maxibon, Star, Legambiente, Save The Children e molti altri. Ha collaborato con Filmauro realizzando le serie Lo Staggista (2015) e Grazie al Klaus (2016), entrambe trasmesse su Sky Uno e TV8 e distribuite online su Sky e RDS. Ha scritto e diretto video musicali per Danomay, Levante e Il Muro Del Canto ed è stato co-regista, insieme ai Manetti bros. del video musicale Duri Da Batte di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga. Ha vinto il 48Hours Film Project di Roma nel 2018 con il corto La Guerra Fredda e nel 2017 con That’s La Vie. Nel corso degli anni, ha collaborato a diversi progetti dei Manetti bros. diventando la loro seconda unità della serie L’Ispettore Coliandro e il recente Diabolik (2021).

Foto e poster

Foto: Francesco Rossi