Venezia 79, Siccità: trailer e anticipazioni del nuovo film di Paolo Virzì

Dal 29 settembre nei cinema italiani con Vision Distribution Siccità, il nuovo film de regista Paolo Virzì (Il capitale umano) che sarà presentato fuori concorso alla 79ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il film con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci racconta di una Roma in preda ad una lunga siccità che finisce per stravolgerne regole e abitudini.

Trama e cast

La trama ufficiale: A Roma non piove da tre anni e la mancanza d’acqua stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno, mentre cercano ognuno la propria redenzione.

“Siccità” è interpretato da Monica Bellucci, Emanuela Fanelli, Elena Lietti, Vinicio Marchioni, Valerio Mastandrea, Gabriel Montesi, Silvio Orlando, Claudia Pandolfi, Tommaso Ragno, Diego Ribon, Sara Serraiocco, Max Tortora.

Siccità – trailer e video

Curiosità

Paolo Virzì dirige “Siccità” da una sua sceneggiatura scritta con Francesca Archibugi, Paolo Giordano e Francesco Piccolo da un soggetto di Paolo Giordano e Paolo Virzì.

Il team che ha supportato il registi Paolo Virzì dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Luca Bigazzi (La grande bellezza), il montatore Jacopo Quadri (Notti Magiche), lo scenografo Dimitri Capuani (Pinocchio di Garrone) e la costumista Ottavia Virzì (…Alice non lo sa!).

Le musiche originali del film sono di Carlo Virzì (La prima cosa bella, Il capitale umano, La pazza gioia, Notti Magiche).

“Siccità” è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution.

Paolo Virzì – Note biografiche

Sceneggiatore, regista e produttore, considerato il principale erede e innovatore della commedia italiana, i suoi lavori hanno ricevuto importanti riconoscimenti in Italia (tra gli altri, 7 David di Donatello e 8 Nastri d’Argento) e nei principali festival internazionali. E’ stato in concorso alla 54ª Mostra di Venezia con Ovosodo, conquistando il Gran Premio Speciale della Giuria. Per due volte è stato nominato come “Miglior Regista Europeo” nella short-list della European Film Academy. I suoi ultimi film sono “La Pazza Gioia”, presentato a Cannes alla Quinzaine des Réalisateurs, “Ella & John” (The Leisure Seeker) con Donald Sutherland ed Helen Mirren, presentato in concorso alla 74a Mostra di Venezia e distribuito in oltre 90 paesi e “Notti Magiche” con Giancarlo Giannini e Ornella Muti che Virzì ha descritto come “un atto d’amore, e forse di gratitudine, nei confronti di quello che probabilmente è stato il fenomeno culturale di maggiore rilevanza internazionale dell’Italia contemporanea, ovvero il nostro cinema”.

Foto e poster

Foto: Greta De Lazzaris