Stasera in tv: “Vi Presento Christopher Robin” con Margot Robbie su Canale 5

Vi Presento Christopher Robin (Goodbye Christopher Robin), su Canale 5 il film biografico di Simon Curtis (Marilyn) su A.A. Milne, il creatore di Winnie the Pooh interpretato da Domhnall Gleeson. Margot Robbie è co-protagonista nei panni della moglie di Milne e Kelly MacDonald interpreta la bambinaia di Christopher Robin.

Vi Presento Christopher Robin – Cast e doppiatori

Domhnall Gleeson: A. A. Milne

Margot Robbie: Daphne de Sélincourt

Will Tilston: Christopher Robin bambino

Alex Lawther: Christopher Robin ragazzo

Kelly Macdonald: Olive

Phoebe Waller-Bridge: Mary Brown

Vicki Pepperdine: Betty

Stephen Campbell Moore: Ernest H. Shepard

Richard McCabe: Rupert

Geraldine Somerville: Lady O

Doppiatori italiani

Emiliano Coltorti: A. A. Milne

Domitilla D’Amico: Daphne de Sélincourt

Diego Follega: Christopher Robin bambino

Manuel Meli: Christopher Robin ragazzo

Ilaria Latini: Olive

Angela Brusa: Mary Brown

Daniela Debolini: Betty

Andrea Lavagnino: Ernest H. Shepard

Renato Cecchetto: Rupert

Laura Nicolò: Lady O

Vi Presento Christopher Robin – Trama e trailer

“Vi Presento Christopher Robin” dà un raro sguardo sul rapporto tra l’amato autore A. A. Milne (Domhnall Gleeson) e il figlio Christopher Robin (Will Tilston), i cui giocattoli hanno ispirato il magico mondo di Winnie the Pooh. Insieme a sua madre Daphne (Margot Robbie), e alla sua bambinaia Olive (Kelly Macdonald), Christopher Robin e la sua famiglia sono travolti dal successo internazionale dei libri; Le storie incantevoli che portano speranza e conforto in Inghilterra dopo la prima guerra mondiale. Ma con gli occhi del mondo su Christopher Robin, quale sarà il costo per la famiglia?

Curiosità sul film

Il film è diretto dall’inglese Simon Curtis (Marilyn, Woman in Gold) e scritto in tandem da Frank Cottrell Boyce (Le due vie del destino – The Railway Man) e Simon Vaughan alla sua seconda sceneggiatura dopo il film tv “A Bear Named Winnie”.

Il debutto di Winnie the Pooh risale al 14 ottobre 1926 nel romanzo omonimo. Dopo la morte di Milne, i diritti sui personaggi della serie furono ceduti alla Walt Disney, che ha realizzato numerosi film d’animazione e cartoni animati. Winnie Pooh è attualmente una delle principali icone dell’universo di Disney e uno dei suoi personaggi più redditizi.

La rappresentazione del film della relazione di CR Milne con i suoi genitori è abbastanza accurata. L’attuale CR non ha mai perdonato suo padre per averlo sfruttato (forse inavvertitamente) per vendere libri. Invece, ha imparato ad accettare quello che era successo e ha convissuto con esso fino alla sua morte nel 1996. Il rapporto con sua madre era peggiore; disapprovava anche che CR sposasse suo cugina. Dopo A.A. Milne morì nel 1956, CR non ebbe quasi alcun contatto con sua madre fino alla sua morte quindici anni dopo. L’unica figlia di CR, sua figlia, Claire, è nata con una paralisi cerebrale. È morta nel 2012, all’età di 56 anni.

Anche se il film non ne parla, in realtà Daphne Milne era mentalmente turbata e gravemente traumatizzata dall’esperienza del parto.

Sia Domhnall Gleeson (che è irlandese) che Margot Robbie (che è australiana) hanno preso lezioni approfondite sull’accento inglese dell’alta borghesia del dopoguerra da un insegnante di dialoghi. Gleeson è rimasto nel personaggio dalla mattina alla sera.

Il regista Simon Curtis è stato attratto dalla sceneggiatura perché descriveva in modo efficace la vita di una delle primissime celebrità bambine.

I veri peluche di proprietà di Christopher Robin Milne e presentati nelle storie di Winnie-the-Pooh. Sono stati esposti nella New York Public Library di New York City dal 1987, con l’eccezione di Roo, che è andato perso quando Milne era molto giovane. Secondo il sito web della Biblioteca pubblica di New York, gli articoli sono stati esposti al Children’s Center in 42d Street, nel “ramo principale” della biblioteca (l’edificio di Stephen A. Schwarzman sulla Fifth Avenue e sulla 42nd Street) dall’inizio del 2009.

Per prepararsi al suo ruolo, Domhnall Gleeson ha letto molto sul disturbo da stress post traumatico, oltre a diverse biografie di A.A. Milne, compreso quella scritta dal vero C.R. Milne.

CR Milne ha affermato nella sua biografia che uno “Shrapnel lo ha messo fuori combattimento…”. (Piccoli frammenti di metallo sono rimasti incastrati nel suo cervello, dove sono rimasti inosservati per quasi cinquant’anni). Lo Shrapnelun è un tipo di proiettile per artiglieria, il cui nome deriva dall’inventore che lo mise a punto nel 1784, il tenente britannico Henry Shrapnel.

La tata Olive non era in realtà scozzese, ma il regista Simon Curtis pensava che avrebbe ottenuto una performance più naturale da Kelly Macdonald se avesse parlato con il suo accento naturale.

Quando era adulto e andava in guerra, Christopher o CR erano i nomi preferiti da CR Milne, come affermato nella sua biografia. Presumibilmente, gli è stato costantemente chiesto per il resto della sua vita adulta se, essendo Christopher Milne/C.R. Milne, se fosse imparentato con *quel* A.A. Milne, specialmente una volta che ebbe la sua libreria.

Il film è stato girato in esterni nell’Oxfordshire, nel Surrey, nell’East Sussex e a Londra.

Domhnall Gleeson non aveva mai letto nessuna delle storie di Winnie the Pooh prima di iniziare a girare questo film.

Alla fine del film, il testo sullo schermo dice che A.A. Milne scrisse il libro contro la guerra Peace with Honor (1934), lasciando l’impressione fuorviante che Milne fosse e rimase fortemente contrario alla guerra. Il film omette palesemente il fatto che abbia anche scritto War with Honor (1940), che era in gran parte una ritrattazione di Peace with Honor.

Il film è uscito nell’anno 2017 che ha segnato il 40° anniversario del 22° film d’animazione della Walt Disney Pictures Le avventure di Winnie the Pooh (1977). E ha segnato anche il 20° anniversario di Winnie the Pooh alla ricerca di Christopher Robin (1997) così come il 15° anniversario di Winnie the Pooh A Very Merry Pooh Year (2002) e il 10° anniversario della serie My Friends Tigro & Pooh (2007).

L'”Ernest” interpretato da Stephen Campbell Moore dovrebbe essere Ernest Shepard.

AA. Milne aveva 38 anni e sua moglie, Daphne, ne aveva 30, quando nacque CR Milne. Quando sono iniziate le riprese, Domhnall Gleeson aveva 33 anni e Margot Robbie 26. Robbie ha anche cinque anni in più di Alex Lawther, che interpreta l’adulto Christopher Robin.

Il secondo film di Margot Robbie e Domhnall Gleeson insieme. In precedenza erano apparsi nel film di Richard Curtis Questione di tempo (2013).

Questo film ha vinto il Premio del Pubblico alla 14a edizione del Dubai International Film Festival 2017.

Domhnall Gleeson e Kelly Macdonald sono il terzo film insieme. In precedenza sono apparsi in Anna Karenina (2012) e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (2011).

AA. Milne, il creatore di Winnie the Pooh, e C.R. Milne, Christopher Robin, vivevano a Cotchford Farm nell’East Sussex. Fu anche l’ultima casa del fondatore dei Rolling Stones Brian Jones, e dove Jones annegò nella sua piscina il 3 luglio 1969. Aveva 27 anni, la stessa età di Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain e molte altre celebrità.

Kelly Macdonald, Domhnall Gleeson e Alex Lawther hanno tutti recitato nella serie tv Black Mirror (2011).

Domhnall Gleeson interpreta A.A. Milne in questo film, mentre in Ritorno al Bosco dei 100 Acri (2018) della Disney, l’adulto C.R. Milne è interpretato da Ewan McGregor. Gleeson e McGregor sono entrambi apparsi nella serie di Star Wars. Gleeson ha interpretato il generale Hux nella trilogia sequel, mentre McGregor ha interpretato Obi-Wan Kenobi neilla trilogia prequel.

Il terzo dei sei progetti in cui Domhnall Gleeson è apparso nel 2017, gli altri sono Barry Seal – Una storia americana (2017), Star Wars – Gli ultimi Jedi (2017), Madre! (2017), Dolce vendetta (2017) e diversi episodi della sitcom Catastrophe (2015).

Una delle diciture alla fine del film dice: “Christopher Robin non ha mai preso soldi per sé dalle enormi entrate generate dalle storie”. CR Milne non ha mai usato i soldi per se stesso, li ha spesi per sua figlia, Clare, nata con paralisi cerebrale. Ha scritto nella sua biografia: “Ho dovuto accettarlo, per il bene di Clare”.

Per la scena in cui A.A. Milne va a dire a Nanny Olive che Christopher Robin è scomparso e presumibilmente morto, la performance di Kelly Macdonald ha fatto piangere tutta la troupe.

La sinossi ufficiale del romanzo: “Il bambino di carta” è un romanzo di Marina Migliavacca Marazza che racconta la storia appassionante, drammatica e coinvolgente della famiglia Milne e di Christopher Robin: una famiglia travolta dal successo e un bambino privato dell’infanzia sullo sfondo della Londra dei ruggenti anni Venti del secolo scorso. Tate e suffragette, club esclusivi per gentiluomini e reduci feriti nel corpo e nell’anima, scioperi di chi ha fame e le lussuose serate di gala a teatro, la dimensione più intima e privata dei più grandi nomi della letteratura inglese, i perversi meccanismi del successo letterario, la genesi bizzarra di un capolavoro nato per caso, l’incomunicabilità tra padri e figli, il bullismo, gli orrori della guerra e molto altro ancora nelle pagine di un romanzo mozzafiato. Winnie the Pooh non l’ha creato Walt Disney. L’ha inventato Alan A. Milne, uno scrittore inglese nella Londra degli Anni Venti. E nelle pagine del suo libro lo ha fatto interagire con Christopher Robin, un bambino che esisteva davvero ed era suo figlio. L’orso Winnie è diventato così famoso che la sua ombra si è proiettata sulla vita del ragazzino in carne e ossa, trasformandolo in una creatura di carta destinata a non crescere mai. Questo romanzo biografico, basato sulle memorie dei protagonisti, ne racconta la vicenda autentica.

Vi Presento Christopher Robin – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Carter Burwell (Carol, Fargo, Twilight, BEssere John Malkovich, In Bruges).

(Carol, Fargo, Twilight, BEssere John Malkovich, In Bruges). La colonna sonora include i brani 2 Waltzes, Op. 54: Waltz No. 1: Moderato in La Maggiore & String Quartet No. 10 in Mi bemolle maggiore, Op. 51, B: 91: III Romanza: Andante Con Motto di Antonín Dvorák eseguito dal Vlach Quartet Prague; The Object of My Affection di The Boswell Sisters, A Man and His Dream di Al Bowlly; Sunny Skies di The Piccadilly Players, The Duke of Wellington Regiment West Riding – The Wellesley & Happy Birthday eseguiti da Band of H.M. Coldstream Guards; A Song of Wisdom di Trinity Boys Choir.

1. Tree of Memory

2. Birth

3. First Night

4. Cotchford Farm

5. The Object Of My Affection – The Boswell Sisters with Jimmie Grier

6. Toys and Stars

7. Into the Forest

8. Bear Hunt

9. Goes to Town in a Golden Gown

10. To the Zoo

11. Balloons

12. Snowfall, Snowrise

13. A Man and His Dream – Al Bowlly

14. Drawing Pooh

15. I’m Billy Moon, and I’ll Be Back Soon

16. When We Were Young

17. The People a Person Loves

18. Fame

19. Tea with Christopher Robin

20. Keep Your Memories

21. Down the Stairs, Nobody Cares

22. Not Another Word

23. Private Milne

24. Billy Leaves

25. Well, if It Isn’t Billy Moon

26. Home, I Should Think

