Viaggio in Giappone: trailer italiano del “film-viaggio” di Elise Girard con Isabelle Huppert (Al cinema dall’11 gennaio)

Dall’11 gennaio 2024 nei cinema italiani con Academy Two Viaggio in Giappone (Sidonie in Japan), il dramma a tinte romance della regista Elise Girard con protagonista Isabelle Huppert che parla di lutto, rinascita e dell’amore che ritorna inaspettatamente.

Viaggio in Giappone – Trama e cast

La trama ufficiale: Giappone, ai giorni nostri. Sidonie Perceval (Isabelle Huppert), unʼaffermata scrittrice francese, ha rinunciato a scrivere dopo la perdita del marito (August Diehl). Invitata in Giappone per la riedizione del suo primo libro, è accolta dall’editore locale (Tsuyoshi Ihara), che la accompagna a Kyoto, la città dei santuari e dei templi. Nei loro spostamenti tra i fiori della primavera giapponese, lei inizia lentamente ad aprirsi. Ma il fantasma del marito non l’abbandona. Sidonie dovrà imparare a lasciare andare il passato per riuscire ad amare di nuovo.

Viaggio in Giappone – Il trailer italiano ufficiale

Note di regia

Viaggio in Giappone è nato dalle sensazioni che ho provato quando ho scoperto il Giappone nel 2013. Appena ho iniziato a scrivere, ho pensato al volto di Isabelle Huppert e ho scelto per la mia protagonista il nome di Sidonie per il suo suono giapponese, ma anche come omaggio a Sidonie-Gabrielle Colette, una scrittrice a cui sono particolarmente affezionata. Attraverso questo film-viaggio, volevo parlare del lutto, della rinascita, dell’amore che ritorna inaspettatamente. Il film riprende la “connessione” trapassato e presente, tra la fine del lutto e l’inizio dell’amore. Mostra l’incontro di due personaggi che potrebbero incarnare la Francia e il Giappone. Il film è anche una dichiarazione d’amore a un paese che sento, allo stesso tempo, vicino ed estraneo. Il mio gusto per l’antico e l’ultramoderno qui trova un’eco reale. Vi è un continuo rimando tra i due elementi, questo fa del Giappone un paese d’elezione per il cinema. [Elise Girard]

Video intervista con Elise Girard

Elise Girard – Note biografiche

Elise Girard è una regista francese che vive a Parigi. Appassionata di cinema da tuttala vita, ha lavorato come addetta stampa per “Cinémas Action” prima di diventare regista. I suoi primi lungometraggi sono dei documentari: uno proprio su Cinémas Action Seuls sontles indomptés, lʼaventure des cinémas Action (2003) e lʼaltro su Roger Diamantis, il fondatore del cinema Saint André des Arts Roger Diamantisou La vraie vie (2005). Il suo primo film, Belleville Tokyo (2011) è stato accolto con grande favore dal pubblic e dalla critica così come Strange Birds (2016), presentato alla Berlinale Forum nel 2017. Per “Viaggio in Giappone” Elise Girardha beneficiato della borsa di studio dellʼIstituto francese Luise Lumière, che le ha permesso di soggiornare a Tokyo nel 2017.