Stasera in tv: “Vicino all’orizzonte” su Rai 2

Vicino all’orizzonte, su Rai 2 l’adattamento cinematografico dell’omonimo bestseller biografico di Jessica Koch diretto da Tim Trachte e interpretato da Luna Wedler e Jannik Schümann.

Luna Wedler: Jessica

Jannik Schümann: Danny

Luise Befort: Tina

Victoria Mayer: Johanna, madre di Jessicas

Stephan Kampwirth Rufus, padre di Jessicas

Denis Moschitto: Jörg

Frederick Lau: Dogan

Henry Horn: Jakob

Kristin Alia Hunold: Vanessa

Marta Martin: Jana

Jessica affamata di vita e l’affascinante e affascinante Danny si conoscono al luna park e si innamorano. All’inizio sembra che siano la coppia perfetta con un brillante futuro davanti a loro. Ma non molto tempo dopo Jessica deve rendersi conto che Danny le sta nascondendo qualcosa dietro la sua facciata carismatica. Quando Danny le rivela gradualmente il suo difficile destino, deve riconoscere che un futuro con Danny – se esiste – sarà completamente diverso da quello che aveva sperato…

La trama ufficiale del romanzo: Una sera di ottobre Jessica conosce Danny, un ragazzo di vent’anni per metà tedesco e per metà americano, che la ipnotizza con i suoi occhi azzurri intensi e i suoi modi di fare affascinanti. Jessica ha solo diciassette anni, ha appena finito la scuola e ha davanti a sé un futuro pieno di possibilità. Danny invece lavora e vive da solo già da tempo, e per qualche motivo che Jessica non riesce a comprendere tiene gli altri lontano da sé e non vuole farsi coinvolgere in una relazione. Quando diventa chiaro per entrambi che è ormai impossibile sottrarsi all’amore, la corazza di Danny si infrange e rivela una verità così dolorosa da sconvolgere tutte le certezze della vita. A quel punto Jessica si troverà di fronte alla decisione più difficile: rinunciare a quell’amore appena sbocciato che rischia già di sfiorire o combattere per ogni inebriante secondo di felicità?