Disponibile un video ufficiale di “Days Are Gone”, un nuovo singolo per il debutto da cantante di Vin Diesel. La star di Fast & Furious ha pubblicato questo secondo singolo che arriva dopo il singolo d’esordio ““Feel Like I Do” pubblicato a settembre.

“Non ti mancano quei giorni in cui non ci preoccupavamo di niente? Perché mer*a, mi mancano quei giorni in cui non mi preoccupavo di niente. Ma ora quei giorni sono passati…” recita il testo della canzone.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

Diesel in recente post su Instagram ha parlato del periodo di inattività come attore a causa del COvid-19 e di come ha sfruttato quel tempo libero per cimentarsi come cantante:

Sapete tutti quanto vado a fondo nei film che faccio…quest’anno non c’è stata produzione cinematografica. Un artista deve avere uno sbocco creativo…voi che avete portato il mio Facebook a 100 milioni, voi che mi avete sempre incoraggiato ad uscire dalla mia zona di comfort mi avete salvato, perché quest’anno ho potuto fare musica!!! Vi amerò per sempre, 10 giorni fino al nuovo singolo.

Vin Diesel che ha recentemente interpretato il personaggio dei fumetti Bloodshot nell’omonimo action e prodotto la serie tv d’animazione Fast & Furious Spy Racers, apparirà in Avatar 2, tornerà a prestare la voce a Groot in Guardiani della galassia Vol. 3, reciterà in Furya film che chiuderà la trilogia sul furiano Riddick e tornerà ancora nei panni di Toretto in Fast & Furious 10, film che concluderà i due parti il franchise principale che ha già generato lo spin-off Hobbs & Shaw e uno spin-off al femminile in arrivo guidato da Michelle Rodriguez.

Fonte: Screenrant