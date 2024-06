Vincent deve morire: la colonna sonora del survival-horror di Stéphan Castang

Disponibile in digitale la colonna sonora di John Kaced per il survival-horror con Karim Leklou e Vimala Pons – Al cinema con I Wanted Pictures

Dal 30 maggio 2024 nelle sale italiane I Wonder Pictures il sorprendente survival horror Vincent deve morire, opera prima di Stéphan Castang. Già presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023 all’interno della Semaine De La Critique e al 41° Torino Film Festival nella sezione “Crazies”, il film è descritto come a mezza via “tra gli zombi di Romero e il Carpenter di Essi vivono”.

Vincent deve morire, unendo con originalità dark-comedy e horror, racconta l’incredibile storia di Vincent (Karim Leklou), grafico pubblicitario e uomo dalla natura mite che improvvisamente si ritrova aggredito da chiunque incroci sul suo cammino senza un apparente motivo. Anche la più innocua azione quotidiana diventa per l’uomo potenzialmente pericolosa e fatale: ogni volta che Vincent incontra lo sguardo di un altro, è come se chi ha di fronte diventasse posseduto e scatenasse tutto il suo odio verso di lui, in un raptus incontenibile di estrema violenza. Nonostante lui cerchi di continuare a condurre una vita normale, il fenomeno si diffonde a macchia d’olio e sempre più persone provano a ucciderlo. È così che Vincent di ritrova costretto a fuggire e cambiare completamente il suo modo di vivere. Terrificante, paranoico e caustico, Vincent deve morire è la brillante messa in scena di una società distopica sempre più violenta e individualista spinta all’estremo.

Il cast include anche Vimala Pons, François Chattot, Michaël Perez, Emmanuel Vérité, Guillaume Bursztyn, Benoit Lambert, Jean-Rémy Chaize, Maurin Olles e Jean-Christophe Folly.

Vincent deve morire – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore John Kaced alla sua prima partitura per un lungometraggio cinematografico dopo aver musicato alcuni cortometraggi, vedi l’horror Fin de Règne (2019), il dramma Finale (2020) e l’horror Dora (2021). Kaced e il regista Stéphan Castang sono alla seconda collaborazione dopo il corto Fin de campagne (2014).

Il regista Castang parla della musica di Koced e della sua importanza a livello narrativo: “In questo film quasi cerebrale, la musica gioca un ruolo importante. Riflette gli stati d’animo di Vincent, i suoi sentimenti… La musica è stata concepita molto presto perché sentivo che avrebbe avuto un ruolo cruciale nella costruzione del personaggio di Vincent e nell’architettura del film. È stato composto prima dell’inizio delle riprese da John Kaced, che ha scritto la musica per tutti i miei cortometraggi. Abbiamo iniziato ascoltando insieme la musica di Mahler, Shostakovich, qualche John Carpenter. Riferimenti eclettici ma abbiamo seguito la nostra intuizione. Dato che il film cercava di giocare con generi diversi, anche la musica doveva andare in quella direzione. Avrebbe apportato molto alla drammaturgia, alla narrazione. La musica doveva trasportare il genere, la macchina infernale in cui Vincent si ritrova intrappolato. Quindi fin dai titoli di testa, John ha dovuto comporre un pezzo che promettesse qualcosa di spaventoso, feroce e tuttavia contraddetto dalla prima scena del film. È questo dialogo con la musica che mi interessava. Volevo lavorare su temi ricorrenti. Il fenomeno, ad esempio, doveva avere un proprio tema e una propria frequenza. Abbiamo pensato a certe scene quasi come un’opera. Se togli la musica, rimuovi un’intera dimensione del film. Prendi un testo d’opera: non può essere niente di speciale ma aggiungi la musica e diventa qualcosa di completamente diverso. Nella scena finale del Don Giovanni, la battuta del Comandante è: “Don Giovanni, ti ho invitato a cena e sei venuto”. Non proprio spaventoso, bisogna ammetterlo! Ma aggiungiamo la musica di Mozart e all’improvviso diventa qualcosa di davvero terrificante! La musica di John porta un’emozione e una comprensione del film che va oltre le parole e racconta con sensibilità la discesa nella notte di Vincent Must Die.”

La colonna sonora è disponibile su Amazon.