Stasera in tv: “Volami via” su Rai 1

Volami Via, su Rai 1 la commedia francese diretta dal regista francese Christophe Barratier. Dopo il successo di I ragazzi del coro, Barratier torna dietro la macchina da presa con la storia di una grande amicizia e di un incontro che cambierà le vite dei due giovani protagonisti, interpretati dal talentuoso figlio d’arte Victor Belmondo e dall’esordiente Yoann Eloundou.

Volami via – Cast e doppiatori

Victor Belmondo: Thomas Reinhard

Gérard Lanvin: Dr. Henri Reinhard

Yoann Eloundou: Marcus

Ornella Fleury: Julie

Marie-Sohna Conde: Maïssa

Lili Aupetit: Léa

Daphné de Quatrebarbes: Sandrine

François Bureloup: Sig. Rouvier

Gwendalina Doycheva: Manon

Jean-Louis Barcelona: Jean-Louis

Andranic Manet: Charles

Delphine Cottu: Astrid

Laurence Joseph: Clarisse

Doppiatori italiani

Danny Francucci: Thomas Reinhard

Enrico Di Troia: Dr. Henri Reinhard

Flavio Dominici: Marcus

Isabella Benassi: Julie

Alessandra Cassioli: Maïssa

Cecilia Salustri: Léa

Stefano Broccoletti: Sig. Rouvier

Giovanna Nicodemo: Manon

Teo Bellia: Jean-Louis

Sacha Pilara: Charles

Alessandra Cerruti: Astrid

Cristina Caparrelli: Sandrine

Volami via – Trama e trailer

Thomas (Victor Belmondo) a quasi 30 anni si comporta ancora come un adolescente. Non lavora, fa festa tutte le sere, passa le giornate a letto in attesa di una nuova notte per uscire a divertirsi. Ma dopo la classica goccia che fa traboccare il vaso, il padre decide che è arrivato il momento per lui di crescere. Gli affida così un suo paziente. Marcus (Yoann Eloundou) ha 12 anni ed è gravemente disabile, ma questo non gli impedisce di essere un ragazzo curioso ed entusiasta di tutto quello che la vita possa offrirgli. Il patto è semplice tra padre e figlio: se Thomas non sarà in grado di occuparsi di Marcus, dovrà andarsene di casa e iniziare a cavarsela da solo. Ma il compito affidatogli lo cambierà nel profondo e l’incontro tra i due ragazzi sconvolgerà la vita di entrambi, cambiandola per sempre. Un’emozionante storia di amicizia, tratta da una storia vera.

Curiosità sul film

Il film è il remake francese del film tedesco del 2017 Conta su di me, entrambi basati su eventi reali narrati nel libro autobiografico di Daniel Meyer e Lars Amend.

Christophe Barratier dirige “Volami via” da una sua sceneggiatura scritta con Maggie Peren, Andi Rogenhagen, Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte e Anthony Marciano, basata sul racconto di Daniel Meyer & Lars Amend.

L’attore Gérard Lanvin (Dr. Henri Reinhard) spiega la scelta del titolo “Volami Via” e racconta come è nata la collaborazione con Christophe Barratier: “È un titolo che dice tutto su questo film: ti permette di decollare e volare verso l’emozione, verso la leggerezza. Da cinefilo quale sono, non ho alcun desiderio di andare a vedere un film di azione o di lotta per il mio ritorno al cinema. Con Volami Via, mi sono emozionato e sollevato dalla triste vita quotidiana con cui abbiamo tutti avuto a che fare con l’inizio della pandemia. Volami Via mi ha reso ancora più desideroso di tornare a vita normale… e quindi ai cinema…L’idea di interpretare un padre che fa fare qualcosa a suo figlio, che non gli dà una scelta, mi ha attratto, ma quello era solo l’inizio. Poi, Dimitri Rassam, il produttore di Volami Via, mi ha suggerito di provare a lavorare insieme ai giovani dell’età di Victor. Lavorare per qualcuno come Dimitri, che ha lavorato a tanti film, mi ha ovviamente attratto. Infine, quando ho scoperto che Christophe Barratier – di cui ho visto i film – sarebbe stato alla regia, è stata la ciliegina sulla torta.”

Daniel ha solo 15 anni. Sa che morirà presto –

e ha ancora tanti desideri: Essere senza osservatore

Soggiornare in un fantastico hotel a 5 stelle e ordinare tutta la cotoletta con patatine fritte e Coca-Cola che desideri dal servizio in camera

Baciare una strana ragazza

Scrivere e inviare una lettera d’amore

Andare in giro in una bella macchina sportiva

Finalmente rivedere la mamma felice E scrivere un libro su tutto questo. Poi Daniel incontra qualcuno con cui realizza i desideri del suo cuore e insieme sperimentano ciò che conta davvero nella vita.

Intervista con regista e cast

“Volami via” è tratto da una storia vera. Quale parte delle storie di Marcus e Thomas ti ha colpito?

CHRISTOPHE BARRATIER: Direi che è senza dubbio l’incontro casuale di questi due personaggi che sono entrambi handicappati nella lotta per la vita. La disabilità di Marcus gli impedisce di condurre una vita normale, mentre Victor, perfettamente capace ma incapace di trovare la sua strada, cerca sempre di fuggire dalla realtà. La loro ingenuità e innocenza mi toccano molto, forse perché riesco a relazionarmi ad essa. Forse non è una cosa buona per un produttore, ma per un regista lo è. In ogni caso, è un tratto ricorrente nei personaggi dei miei film. Probabilmente non è un caso che Dimitri abbia pensato a me mentre cercava qualcuno che dirigesse il suo progetto.

“Volami via” come il resto del tuo lavoro, è una storia di mentoring?

CB: Potrebbe essere in maniera inconsapevole, ma mi rendo conto che le mie storie spesso hanno come protagonista un mentore che, alla fine, si rivela più fragile di quello a cui dà consigli, diventando in definitiva il personaggio che cambierà e si evolverà. Questo lato della storia è evidente in “I ragazzi del coro”, ma anche in Paris 36, con il carattere del padre. “Le temps des secrets”, l’adattamento del romanzo di Pagnol è anche in qualche modo una storia di mentoring. Sono chiaramente incapace di lasciare indietro l’infanzia.

Più che una commedia romantica, è Volami via un racconto di crescita?

CB: Decisamente. Thomas, un ragazzo ricco viziato e immaturo, non è in grado di trovare il suo posto nella vita, e finisce per affidarsi ad un bambino disabile e svantaggiato per trovare la sua strada. La persona più saggia non è mai quella che pensi. Marcus impara a vivere con il suo handicap e Thomas si rende conto che anche lui soffre di un handicap emotivo.

La storia parla anche di un personaggio incapace di liberarsi del suo trascorso familiare. Avere Victor Belmondo in questo ruolo, nipote dell’illustre attore, non sembra una scelta banale!

CB: Victor ha un lato stravagante, contraddittorio e iconoclasta. Ma non fatevi ingannare: ha ricevuto un allenamento intensivo. Il ragazzo ha un sacco di talento ed è molto professionale. Si è subito fidato di me, ascolta molto, e lavora un sacco. A parte una somiglianza di famiglia evidente, da suo nonno ha ereditato anche una certa grazia, un lato lieve e flessibile, con un atteggiamento apparentemente disinvolto, ma senza mai cadere nell’imitazione. È stato convincente sia nelle scene comiche che in quelle dove vediamo emergere ferite interiori. Forse perché nel profondo, ha anche quest’ultime? È vero che, al di là del loro aspetto allegro, i “simpaticoni” spesso hanno una natura che è più complessa, anche più oscura. In ogni caso, lui e Yoann (che ho scelto personalmente) si sono “trovati” molto rapidamente. Per me, il loro grande rapporto nella vita è evidente sullo schermo.

Una grande parte del film è stata fatta dopo il primo lockdown. Puoi raccontarci l’atmosfera sul set?

CB: Abbiamo girato per cinque settimane prima di essere interrotti dal lockdown di marzo e siamo tornati sul set nel mese di giugno. Quei tre mesi di riposo devono essere stati molto utili perché alla fine ognuno dei personaggi aveva una nuova energia. C’era così tanta gioia nello stare di nuovo insieme che anche i primi giornalieri sono stati migliori.

Cosa l’ha colpito nel copione?

VINCENT BELMONDO: È un film emozionante a tutti i livelli. Le parti drammatiche e le parti buffe si sposano e si rispecchiano, il che offre a Thomas, il mio personaggio, un’ampia gamma per quanto riguarda la recitazione e una vera evoluzione dall’inizio alla fine. È una vera occasione per un attore come me che non ha ancora molta esperienza.

Come descriveresti il carattere di Thomas?

VB: Thomas è il figlio di un noto medico, ma non è in grado di trovare la propria strada nella vita, non è ancora diventato un adulto. È un uomo che soffre di acuta solitudine. Fare festa e uscire lo fa scappare dalla realtà. Quando suo padre lo costringe a prendersi cura di Marcus, Thomas pensa di poterlo introdurre alle cose senza senso con cui riempie la sua vita, ma questo ragazzo gli permette di crescere e lo riporta a ciò che è importante nella vita.

Diventare un attore è un sogno d’infanzia per te?

VB: Per quanto mi ricordi, ho sempre sognato di diventare un attore. Ogni volta che vedevo un palco quando andavo a scuola, sentivo di sapere di appartenere a quel posto. Non ho mai avuto dubbi su quello che volevo fare. Che tipo di regista è Christophe Barratier? È molto preciso in quello che fa e lavora molto duramente. È un musicista, e lo si può vedere nel modo in cui “dirige”. Sa come vanno le cose e sa dove vuole andare. Devi solo lasciarti guidare. È un vero regista che non lascia nulla al caso, non importa quanto possa sembrare rilassato.

È più difficile recitare con un bambino?

VB: Forse sono stato davvero fortunato ma in realtà è stato tutto molto semplice. Ogni giorno Yoann mi sorprendeva un po’ di più, era a suo agio davanti alla macchina da presa come un esperto attore. Non l’ho mai visto stressarsi o perdere la calma. Mi accorsi subito che aveva qualcosa di speciale.

Sembri anche a tuo agio nei ruoli comici. È qualcosa che potrebbe tentarti?

VB: Voglio provare tutto. Il mio istinto non è quello di andare per la commedia, anche se mi piacciono molto le scene comiche. Ma mi piacerebbe anche fare più dramma, più tutto!

Sembra che tu voglia restare fuori dai riflettori. È Volami via un modo per mostrare chi sei davvero?

VB: È stato un primo ruolo da protagonista che mi ha dato l’opportunità di lavorare sulla mia gamma di emozioni, di mostrare meglio ciò che sono in grado di interpretare. In realtà preferisco mostrare me stesso sul set di un film piuttosto che su Instagram. Se do l’impressione di voler rimanere discreto, tanto meglio. Il lato “sfacciato” delle scene comiche mi preoccupa molto meno di quello che si vede sui social media ultimamente…

Le riprese sono state interrotte dalla pandemia. Come sono andate le cose una volta che siete riusciti a riprendere a girare?

VB: Dopo il lockdown, eravamo tutti così felici all’idea di essere di nuovo insieme, si è creata una vera energia positiva e un sacco di affetto tra di noi. In termini di recitazione, le cose sono state immediatamente più facili, come se ci fosse una nuova spinta. Sequenze che erano difficili per me prima del lockdown, sono diventate perfettamente chiare. Vedo Volami Via come un film che è veramente vivo, si potrebbe anche dire “organico”. È pieno di vita a tutti i livelli, che è esattamente quello di cui abbiamo bisogno adesso.

Come ti ha convinto Christophe Barratier ad essere in Volami via?

GERARD LAVIN: L’idea di interpretare un padre che fa fare qualcosa a suo figlio, che non gli dà una scelta, mi ha attratto, ma quello era solo l’inizio. Poi, Dimitri Rassam, il produttore di Volami Via, mi ha suggerito di provare a lavorare insieme ai giovani dell’età di Victor. Lavorare per qualcuno come Dimitri, che ha lavorato a tanti film, mi ha ovviamente attratto. Infine, quando ho scoperto che Christophe Barratier – di cui ho visto i film – sarebbe stato alla regia, è stata la ciliegina sulla torta.

Che tipo di regista è Christophe Barratier?

GL: La sua gentilezza, la sua intelligenza, la sua calma e la sua determinazione mi hanno conquistato subito. Quest’uomo ha tutte le qualità di un ottimo capo. E quando hai a che fare con un ottimo capo, devi essere un idiota a non buttarti! Essere in un film è come una corsa a lunga distanza. Abbiamo precedentemente parlato dei rispettivi ruoli durante le riunioni, in cui Christophe ci ha comunicato anche le sue opinioni e intenzioni. Vi erano anche letture con Yoann, Victor, e tutta la squadra. Così, sul set, sapevamo cosa Christophe si aspettava da noi. Non avevamo molto tempo, e non aveva senso interrogarsi su ciò che il regista voleva, anche se in quel momento era aperto ai suggerimenti di altre persone.

Volami via è un titolo un po’ enigmatico…

GL: È un titolo che dice tutto su questo film: ti permette di decollare e volare verso l’emozione, verso la leggerezza. Da cinefilo quale sono, non ho alcun desiderio di andare a vedere un film di azione o di lotta per il mio ritorno al cinema. Con Volami Via, mi sono emozionato e sollevato dalla triste vita quotidiana con cui abbiamo tutti avuto a che fare con l’inizio della pandemia. Volami Via mi ha reso ancora più desideroso di tornare a vita normale… e quindi ai cinema.

Victor Belmondo fa coppia con te. Non si può ignorare quanto assomigli a suo nonno che hai conosciuto…

GL: Ho detto a Victor che ero felice perché almeno avrei fatto un film con un Belmondo! (ride) Seriamente, però, Victor sa che tutti amano suo nonno, che io rispetto moltissimo. Ma non ha bisogno che glielo dicano le altre persone. Quello che ricordo di più del modo in cui Victor interpreta un ruolo è che non lo falsifica. Victor entra in contatto con le sue emozioni, usa la sua indole, è generoso e ricettivo. Capisce che non sta recitando da solo. A parte il suo talento come attore, Victor ha qualità personali che mi piacciono molto. In realtà siamo rimasti abbastanza in contatto. In un’epoca confusa da reality show e social network, Victor è rimasto fedele a sé stesso. È una persona molto rispettabile. È anche una persona fisica: riempie lo spazio e ha una vera presenza. Hai visto i suoi occhi e il suo sorriso?

Saresti tentato di fare un altro film con Christophe Barratier?

GL: Sto aspettando che lui me lo chieda! Ci siamo detti che ci piacciamo molto… ora spero solo che avrà un ruolo per me un giorno. Sono fedele ai registi che mi piacciono: volevo tornare indietro e lavorare di nuovo con Nicole Garcia, Agnès Jaoui… Con così tante persone, che sta a loro vedere se hanno bisogno di me.

Volami via – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Philippe Rombi (Così fan tutte, Joyeux Noël – Una verità dimenticata dalla storia, Benvenuti… ma non troppo, Un momento di follia, Asterix e il regno degli dei, Black Box – La scatola nera ).

(Così fan tutte, Joyeux Noël – Una verità dimenticata dalla storia, Benvenuti… ma non troppo, Un momento di follia, Asterix e il regno degli dei, Black Box – La scatola nera Il regista Christophe Barratier parla dell’importante lato musicale del film e del titolo preso in prestito dal cantante pop francese Jean-Jacques Goldman, “Fly Me Away”: L’aura che circonda il film è inestricabile dalle emozioni trasmesse da questo titolo. Anche Victor Belmondo, come Yoann Eloundou, sembrano essere portati dal vento quando si muovono. Anche la musica di Philippe Rombi, mio fedele compositore, è molto lieve, leggera. Sono un musicista di formazione e l’emozione che la musica innesca gioca un ruolo importante nelle mie creazioni. In questo film, Philippe Rombi ha suonato su immagini in sequenza, in una dinamica “crescendo-decrescendo”. Ho anche spolverato la mia chitarra per partecipare un po’, riscoprendo la magica emozione di essere davanti al microfono!”