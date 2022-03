Voltron: annunciato film live-action in sviluppo dal regista di “Red Notice”

Attori Christian Slater in Freelance e Kyle Allen sarà He-Man nel live-action Masters of the Universe

Voltron, la serie tv anime degli anni ottanta fruirà di un adattamento live-action. Rawson Marshall Thurber, il regista di Red Notice, Skyscraper e Una spia e mezzo, dirigerà il film e curerà anche la sceneggiatura con Ellen Shanman basata su una storia di Thurber. Pare che l’annuncio abbia attirato l’attenzione di Hollywood con Warner Bros., Universal Pictures, Amazon Studios in corsa per accaparrarsi i diritti, ma la concorrenza è spietata e pare ci siano diversi altri studios e canali streaming pronti a dare filo da torcere. Todd Lieberman e David Hoberman sono i produttori del progetto con Bob Koplar, il capo della World Events Productions, la società che controlla la proprietà Voltron.

Un primo annuncio di un live-action di Voltron risale al 2005, quando il il produttore Mark Gordon (La leggenda degli uomini straordinari) annunciò l’intenzione di creare un adattamento cinematografico live-action del franchise di Voltron in collaborazione con i produttori Pharrell Williams, Mark Costa e Frank Oelman. Pharrell Williams avrebbe anche composto la colonna sonora del film mentre Enzo Marra venne designato alla sceneggiatura. Nel dicembre 2006 Marra annuncia di aver completato una sceneggiatura. Nell’agosto 2007 la New Regency avvia trattative con The Mark Gordon Company per adattare Voltron. La sceneggiatura di Marra è stata descritta come “una storia post-apocalittica ambientata a New York… [in cui] un team di cinque disorganizzati sopravvissuti dopo un attacco alieno fanno squadra e finiscono per pilotare i cinque robot a forma di leone che si combinano e formano l’enorme Voltron armato di spada che aiuta a combattere gli invasori della Terra”. Ad agosto 2008 Relativity Media avvia trattative con New Regency per finanziare e produrre il film con Max Makowski alla regia. Lo studio era intenzionato a ridurre il budget utilizzando tecniche CGI come quelle viste in 300. Alla fine di agosto 2008, il titolo designato era Voltron: Defender of the Universe. Nel frattempo Ted Koplar, attraverso la sua World Events Production Company stava combattendo una battaglia legale con Toei Company Ltd. per i diritti del film. A settembre 2010 viene pubblicato un primo concept art per il film. Il 30 luglio 2015, Relativity presenta istanza di fallimento dopo cause legali e pagamenti mancati, così i diritti del film sono tornati a Classic Media. Il 4 novembre 2016, tre mesi dopo il completamento dell’acquisizione da parte di NBCUniversal della società madre di Classic Media, DreamWorks Animation per 3,8 miliardi di dollari, è stato annunciato che Universal Pictures e DreamWorks Animation avrebbero realizzato il film con David Hayter alla sceneggiatura.

Il franchise originale

“Voltron” è una serie televisiva animata in franchising che presenta una squadra di cinque esploratori spaziali che pilotano un gigantesco Super Robot. Voltron è un adattamento di diverse serie televisive anime giapponesi della Toei Animation. La serie televisiva originale è andata in onda dal 10 settembre 1984 al 18 novembre 1985. La prima stagione di Voltron, con il “Lion Force Voltron”, è stata adattata dalla serie Beast King GoLion. La seconda stagione, con il “Vehicle Team Voltron”, è stata adattata dalla serie non correlata Armored Fleet Dairugger XV. Nel 1998 è stato realizzato un seguito in computer grafica dal titolo Voltron: The Third Dimension. “Voltron: Defender of the Universe” ha generato tre serie successive, fumetti, videogiochi e una linea di giocattoli.

Nel 2016 Netflix lancia la serie esclusiva Voltron: Legendary Defender, prodotta da DreamWorks Animation, un reboot della storia di Voltron ambientata in un universo di fantascienza in cui l’energia planetaria chiamata “quintessenza” può essere utilizzata per alimentare veicoli e magia. Voltron segue le avventure di cinque ragazzi terrestri, i quali diventano Paladini di Voltron e devono imparare a lavorare insieme per controllare il gigantesco robot Voltron e usarlo per sconfiggere il malvagio Impero Galra. La serie si è conclusa a dicembre 2018 dopo otto stagioni e un totale di 78 episodi.

Il Fan Film

Il 9 ottobre 2011 è stato caricato YouTube Voltron: The End, un fan film scritto e diretto da Alex Albrecht e interpretato da Timothy Omundson meglio noto come il poliziotto John Lassiter della serie tv Psych. Lance si sveglia dopo un’enorme battaglia in un Leone Rosso ora didattivato, solo per scoprire che questa potrebbe essere la fine di Voltron. Deve decidere se vivere qualche minuto in più o provare a raccontare al mondo cosa è successo. La fine è solo l’inizio.

Fonte: THR