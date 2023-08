Barbenheimer: Warner Bros. Japan critica aspramente su Twitter l’hashtag che fonde i film Barbie e Oppenheimer

A seguito dello scatenarsi sui social media dell’effetto Barbenheimer, un mix diventato hashtag virale del film live-action di Barbie e del biopic Oppehneimer di Christopher Nolan, che insieme stanno dominando il box-office estivo, Warner Bros. Japan ha rilasciato una dichiarazione sul locale account Twitter ufficiale di Barbie in cui critica la filiale statunitense dello studio per aver alimentato la mania di “Barbenheimer” sui social media.

L’account Twitter statunitense di Barbie US in questi giorni ha interagito positivamente con alcuni post dei fan di “Barbenheimer”, hashtag che si riferisce alla doppia uscita estiva di “Oppenheimer” della Universal e Barbie della Warner Bros. I due film sono usciti il 21 luglio e stanno andando forte al botteghino, con Barbie in testa alla vendita dei biglietti. Il duo apparentemente ha riportato i cinema a pieno regime mentre il weekend di apertura si è concluso con il quarto fine settimana di botteghino con il maggior incasso di tutti i tempi.

Ma in Giappone, dove “Oppenheimer” non ha nemmeno ottenuto un’uscita a causa dell’impatto storico della storia vera, parliamo del padre della bomba atomica e di tragedie come Hiroshima e Nagasaki, le battute e i meme sul film sono considerate di pessimo gusto agli occhi di WB Japan, specialmente quelli in qualche modo supportati dalla filiale americana della Warner Bros.

A tal proposito l’ufficio giapponese ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Riteniamo estremamente deplorevole che l’account ufficiale del quartier generale americano del film ‘Barbie’ abbia reagito ai post sui social media dei fan di ‘Barbenheimer’. Prendiamo questa situazione molto seriamente. Chiediamo al quartier generale degli Stati Uniti di prendere le misure appropriate. Ci scusiamo con chi si è offeso per questa serie di reazioni sconsiderate. Warner Bros Japan.

Una nota è stata aggiunta alla dichiarazione di Twitter, che dice:

Alle 8:15 del 6 agosto 1945 (Showa 20), una bomba atomica fu sganciata su Hiroshima per la prima volta nella storia umana. La particolare natura del danno causato dalle bombe atomiche è che la distruzione di massa e l’omicidio di massa sono avvenuti istantaneamente e indiscriminatamente.

Una delle questioni che ha contribuito a fomentare la controversia è stata la risposta di WB ad un poster di “Barbenheimer” creato da un fan che raffigura la Barbie di Margot Robbie seduta sulle spalle del J. Robert Oppenheimer di Cillian Murphy con alle spalle la devastazione portata da un fungo atomico, l’account Twitter di Barbie USA ha reagito all’immagine scrivendo: “Si avvia a diventare un’estate da ricordare”.

Con l’hashtag #NoBarbenheimer che ha fatto tendenza nel Paese negli ultimi giorni, lo studio americano è corso ai ripari con la seguente dichiarazione:

La Warner Brothers si rammarica del suo recente impegno insensibile sui social media. Lo studio offre scuse sincere.

Se volete avere un’idea della mancanza di tatto di coloro che hanno lanciato e “nutrito” questo hashtag, guardate i tweet a seguire, che includono anche una campagna per lanciare una t-shirt a tema…

I need this t-shirt in my life 😍https://t.co/ZG9AfFI1Q9 — Be A Positive Person (@ToddRoss_tross) July 12, 2023

Whoever made this is my new hero #Barbenheimer pic.twitter.com/Di2LykdgJS — DJ FM® (@djfm_dot_com) July 28, 2023

Fonte: Variety