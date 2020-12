Wonder Woman 3: Warner Bros. ha dato luce verde al sequel

Dopo il debutto lo scorso 25 dicembre di Wonder Woman 1984 in simultanea su HBO Max e nelle sale cinematografiche americane, Warner Bros. non ha perso tempo è ha ufficialmente dato il via libera ad un Wonder Woman 3.

“Wonder Woman 3” sarà scritto da Patty Jenkins che non ha ancora confermato se sarà di nuovo al timone, Gal Gadot tornerà nel ruolo di protagonista e lo studio ha definito il film una priorità.

Toby Emmerich, presidente di Warner Bros.: Mentre i fan di tutto il mondo continuano ad abbracciare Diana Prince, guidando la forte performance del fine settimana di apertura di Wonder Woman 1984, siamo entusiasti di poter continuare la sua storia con le nostre Wonder Women della vita reale – Gal e Patty – che torneranno per concludere la trilogia cinematografica da tempo programmata.

Andy Forssell, vicepresidente esecutivo e direttore generale di WarnerMedia Direct-to-Consumer: Wonder Woman 1984 ha battuto i record e superato le nostre aspettative in tutte le nostre principali metriche di visualizzazioni e iscritti nelle prime 24 ore sul servizio, e l’interesse e lo slancio che stiamo vedendo indicano che probabilmente continuerà ben oltre il fine settimana. Durante questi tempi molto difficili, è stato bello dare alle famiglie la possibilità di godersi questo film edificante a casa, dove la visione nei cinema non era un’opzione.

La regista Patty Jenkins in una precedente dichiarazione ha parlato di una storia pronta per “Wonder Woman 3”:

In realtà mi è venuta in mente una storia, e Geoff Johns e io abbiamo tirato fuori un’intera storia per Wonder Woman 3 di cui eravamo super entusiasti. Ma non mi sono mai sentita così prima d’ora. Non lo so. Non credo che farò il prossimo, quindi devo aspettare e vedere come siamo messi.

E’ difficile pensare ad un terzo film di Wonder Woman senza Jenkins al timone, dato che Warner Bros. ha messo “Wonder Woman 3” in cima alla lista delle priorità, l’intenzione sarà coinvolgere Jenkins prima che inizi a lavorare su Star Wars: Rogue Squadron.

