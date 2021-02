Trovato un regista per l’adattamento cinematografico del musical Wicked. il sito Deadline riporta che Universal ha reclutato il Jon M. Chu del campione d’incassi Crazy & Rich che arriva rimpiazzare il collega Stephen Daldry uscito di scena per conflitti di programmazione. Universal ha approfittato di un vuoto nella fitta agenda di Chu, dopo che il regista ha dovuto rinunciare alla serie Willow di Disney + per problemi di programmazione.

Basato sul romanzo “Strega – Cronache dal Regno di Oz in rivolta” di Gregory Maguire, a sua volta una rivisitazione de “Il meraviglioso mago di Oz” di L. Frank Baum, Wicked racconta la storia di Elphaba, la futura Malvagia Strega dell’Ovest, ed il suo rapporto con Galinda, più tardi Glinda, la Strega Buona del Nord. La produzione di Broadway di “Wicked” ha visto Idina Menzel nei panni di Elphaba e Kristin Chenoweth in quelli di Glinda.

Winnie Holzman e Stephen Schwartz, che hanno scritto rispettivamente libretto e musica per la versione teatrale, stanno lavorando alla sceneggiatura di Wicked. Nel frattempo a giugno Chu sarà nelle sala con il musical In the Heights – Sognando a New York e nella sua agenda ha anche il medical drama Triage, un lungometraggio per la tv attualmente in post-produzione, un film senza titolo sul salvataggio della squadra di calcio dalle grotte thailandesi e due sequel del successo Crazy & Rich: China Rich Girlfriend e Rich People Problems.

A seguito dell’immensa popolarità della produzione teatrale, 5° musical più lungamente rappresentato a Broadway e 28° più a lungo rappresentato nella storia del teatro, Universal ha annunciato lo sviluppo di un film nel 2012, nel 2016 è arrivato Daldry e una data di uscita fissata al 2019, data poi cancellata per dare priorità al flop Cats e successivamente al sequel animato Sing 2 che ha poi preso l’uscita di “Wicked” che prima della pandemia di Covid-19 era fissata al 22 dicembre 2021.