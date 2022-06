Without Blood: Angelina Jolie porta al cinema il romanzo “Senza sangue” di Alessandro Baricco

Riprese in corso in Italia di Without Blood, nuova prova da regista dell’attrice Angelina Jolie che adatta il bestseller internazionale “Senza sangue” di Alessandro Baricco (edito in Italia da Feltrinelli).

Il film scritto e prodotto da Angelina Jolie, è descritto come una fiaba indimenticabile, ambientata all’indomani di un generico conflitto, che esplora le verità universali sulla guerra, il trauma, la memoria e la guarigione.

I protagonisti sono interpretati dagli attori candidati all’Oscar Salma Hayek Pinault (“Frida”, “Eternals”, “House of Gucci”) e Demián Bichir (“Una vita migliore”, “Hateful 8”, “Land”), affiancati da un team di produzione e da un cast stellare di calibro internazionale.

Le riprese di “Without Blood” sono cominciate i primi di giugno e si svolgeranno tra Puglia, Basilicata e Roma.

Il film è prodotto da Fremantle (Andrea Scrosati), Jolie Productions (Angelina Jolie), The Apartment Pictures (Lorenzo Mieli), società del gruppo Fremantle e De Maio Entertainment (Lorenzo De Maio). Il film sarà distribuito in tutto il mondo da Fremantle.

“Without Blood” è il quinto film da regista di Angelina Jolie, nonché il primo dell’accordo triennale stipulato a marzo tra l’attrice e regista premio Oscar e Fremantle che prevede lo sviluppo congiunto di film, documentari e serie TV originali, sofisticate, potenti e focalizzate a livello internazionale.

Angelina Jolie parlando del suo nuovo sforzo dietro la macchina da presa ha dichiarato:

Sono onorata di essere in Italia e di portare sul grande schermo una storia così particolare. Ringrazio Alessandro Baricco per avermi affidato l’adattamento cinematografico del suo libro, un’opera ricca di poesia ed emozione, che guarda alla guerra e alle domande che ne derivano da un punto di vista unico, chiedendoci cosa andiamo a cercare dopo aver subito un trauma, una perdita o un’ingiustizia.

Jennifer Mullin, Global CEO di Fremantle ha detto:

“Without Blood” è la prima produzione della nostra partnership con Angelina (Jolie) e siamo entusiasti di lavorare con lei e con il fantastico team internazionale che ha messo insieme. Questo progetto sottolinea il continuo impegno di Fremantle nella produzione di film e serie TV originali di qualità, lavorando fianco a fianco con i migliori talenti di tutto il mondo.

Per quanto riguarda la recitazione vedremo Angelina Jolie in Maleficent 3, film che vedrà l’attrice riprendere il ruolo dell’iconica cattiva Disney Malefica e l’attrice sarà anche diretta, insieme a Christoph Waltz, dal regista svedese Björn Runge nel dramma Every Note Played, su un virtuoso del pianoforte (Waltz) a cui viene diagnosticata la SLA. Jolie interpreta l’ex moglie estraniata del pianista che accetta la croce di prendersi cura di lui, costretto a bilanciare la riconciliazione delle sue relazioni fallite con la ridefinizione della sua ricerca della grandezza.

Salma Hayek è attualmente impegnata con le riprese di Magic Mike’s Last Dance, terzo film del franchise con spogliarellisti che vede il ritorno come protagonista di Channing Tatum e Steven Soderbergh alla regia. Hayek è subentrata a riprese iniziate sostituendo in corsa la collega Thandiwe Newton che ha abbandonato per motivi personali.

Demián Bichir ha recentemente completato il dramma Un Cuento de Circo & A Love Son, esordio alla regia dell’attore che è anche protagonista nei panni di Refugio, un romantico sognatore la cui lunga ricerca per trovare il vero amore lo porta dalla vita circense in Messico alla vita notturna di New Orleans, dove si innamora inaspettatamente di una bellissima ballerina esotica dal passato complicato che include un pericoloso ex amante che si rifiuta di lasciarla andare. Bichir ha anche un film in post-produzione, l’avventura d’azione Chupa su un ragazzo che durante un viaggio di famiglia in Messico scopre un giovane chupacabra nascosto nel capanno del nonno. Il giovane e i suoi cugini intraprendono un’avventura per salvare la mitica creatura. Concludiamo con altri due progetti di Bichir entrambi in fase di pre-produzione: il dramma Thanksgiving in cui l’attore interpreta un uomo messicano che decide di intraprendere un lungo viaggio illegale per gli Stati Uniti nella speranza di trovare lavoro e il thriller JSA, una storia d’amore tra un marine americano e una avvocatessa militare ispanica viene messa alla prova quando lei viene inviata dall’Aia per indagare su una sparatoria avvenuta tra i marines e le forze speciali messicane.

La sinossi ufficiale del romanzo: Manuel Roca e i suoi due figli vivono in una vecchia fattoria isolata nella campagna. Un giorno quattro uomini su una vecchia Mercedes imboccano la strada polverosa che conduce alla loro casa. Come se stesse aspettando da sempre questo momento, Manuel Roca non perde un attimo e chiama a sé i due figli. Qualcosa di terribile e indescrivibile sta per accadere; qualcosa che sconvolgerà irrimediabilmente la vita di tutti, soprattutto quella della piccola Nina.

Il romanzo “Senza sangue” di Alessandro Baricco è disponibile su Amazon.