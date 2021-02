Without Remorse: il film con Michael B. Jordan arriva su Amazon ad aprile

Without Remorse, il thriller d’azione basato sul romanzo “Senza Rimorso” di Tom Clancy dopo una serie di rinvii ha finalmente una data di uscita ufficiale su Amazon Prime Video fissata al 30 aprile 2021.

Scritto dal compianto Tom Clancy,il romanzo originale è stato pubblicato nel 1993 e ha riscosso un successo immediato, debuttando al primo posto nella lista dei bestseller del New York Times. I diritti cinematografici sono stati venduti poco dopo e nel corso degli anni una serie di attori, tra cui Keanu Reeves, Kevin Costner e Tom Hardy, sono stati collegati al ruolo di John Clark. Alla fine il ruolo di protagonista è andato a Michael B. Jordan noto per i ruoli di Oscar Grant in Prossima fermata Fruitvale Station, Adonis Creed in Creed e Creed II ed Erik Killmonger in Black Panther.

La trama ufficiale:

L’élite Navy SEAL scopre una cospirazione internazionale mentre cerca giustizia per l’omicidio della moglie incinta in “Tom Clancy’s Without Remorse”, l’esplosiva storia delle origini dell’eroe d’azione John Clark, uno dei personaggi più popolari nell’universo di Jack Ryan dell’autore Tom Clancy. Quando una squadra di soldati russi uccide la sua famiglia per rappresaglia per il suo ruolo in un’operazione top secret, Sr. Chief John Kelly (Michael B. Jordan) insegue gli assassini a tutti i costi. Unendo le forze con un collega SEAL (Jodie Turner-Smith) e un oscuro agente della CIA (Jamie Bell), la missione di Kelly espone involontariamente un complotto segreto che minaccia di travolgere gli Stati Uniti e la Russia in una guerra totale. Diviso tra l’onore personale e la lealtà al suo paese, Kelly deve combattere i suoi nemici senza rimorsi se spera di evitare il disastro e rivelare le potenti figure dietro la cospirazione.

“Without Remorse” diretto da Stefano Sollima (Soldado, Suburra) e scritto Taylor Sheridan (Wind River) funge come una storia di origine dell’agente della CIA John Clark. Clark è entrato a far parte dei romanzi di Clancy e del cosidetto “Ryanverse” già nel 1987 nel romanzo “Il cardinale del Cremlino”, terzo romanzo della serie con protagonista Jack Ryan, ma non è stato fino al 1993 che John Clark ha avuto un suo romanzo da protagonista. La storia è ambientata durante la guerra del Vietnam, in un momento in cui Clark era allora noto come John Kelly. Oltre raccontare come e perché Clark è passato dall’essere parte del Underwater Demolition Team dei Navy Seals ad essere reclutato come agente della CIA con un nome diverso, “Senza rimorso” mira anche ad impostare gli eventi di Rainbow Six, altro adattamento di cui Jordan sarà protagonista.

Il cast del film include anche Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Luke Mitchell, Jack Kesy, Brett Gelman, Colman Domingo, Jacob Scipio, Cam Gigandet e Todd Lasance.

Without Remorse è parte di un accordo siglato tra Amazon e la Outlier Society di Michael B. Jordan che avranno ora “una relazione globale esclusiva in televisione e un accordo cinematografico” che includerà progetti imminenti come il film diretto da Denzel Washington Journal for Jordan con Jordan protagonista, Creed III, che vedrà Jordan debuttare alla regia e riprendere il suo ruolo di Adonis Creed e il film con supereroi Static Shock della DC che vede Jordan produttore.

Fonte: Collider