Stasera in tv: film horror “Z: vuole giocare” su Rai 4

Cast e personaggi

Keegan Connor Tracy: Beth

Jett Klyne: Joshua

Sean Rogerson: Kevin

Sara Canning: Jenna

Stephen McHattie: Dr. Seager

Chandra West: Georgia

Ali Webb: Signora Hirsch

Deborah Ferguson: Alice Montgomery

Luke Moore: Z

Fox Rose: Daniel

Jayson Therrien: Papà di Beth

Sarah Munn: Giovane Beth

Grace Christensen: Giovane Jenna

Kevin Doree: Papà

La trama

Una coppia è scossa fino al midollo quando il loro figlio di 8 anni inizia a trascorrere sempre più tempo con un amico immaginario inquietante e minaccioso.

Curiosità

“Z: vuole giocare” è diretto dal regista americano Brandon Christensen al suo secondo lungometraggio dopo aver realizzato Still/Born, un notevole horror incentrato su un demone che minaccia di strappare un neonato, un gemello sopravvissuto al parto, dalle braccia della madre.

La sceneggiatura di “Z: vuole giocare” è stata scritta dal regista Brandon Christensen insieme a Colin Minihan che è uno dei Vicious Brothers, un duo di filmmakers che hanno scritto e diretto insieme Deserto rosso sangue, Extraterrestrial, i found-footage horror ESP – Fenomeni paranormali e ESP² – Fenomeni paranormali. Minhan sta attualmente lavorando al remake di Urban Legend, che scriverà e dirigerà in solitaria.

Keegan Connor Tracy che interpreta Beth è meglio conosciuta per i suoi ruoli di Fata Madrina nella serie tv C’era una volta, Miss Blaire Watson nella serie tv Bates Motel, Queen Belle nei film fantasy della serie Descendants e al cinema ha recitato negli horror Final Destination 2 e White Noise.

Il film presenta una trama simile e un sottotitolo che richiamano l’horror sovrannaturale Come Play – Gioca con me uscito l’anno dopo.

Stephen McHattie ha interpretato un terapista anche nella serie tv Seinfeld.

Il film segna il debutto cinematografica di Deborah Ferguson dopo un ruolo ricorrente nella serie tv Darkside Drive.

Sara Canning che interpreta “Jenna”, ha interpretato un personaggio chiamato “Jenna” anche nella serie tv The Vampire Diaries.

“Z: vuole giocare” prodotto da Chris Ball, Brandon Christensen, Kurtis David Harder e Colin Minihan, negli Stati Uniti è uscito su Shudder, canale streaming specializzato in horror.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono della compositrice Brittany Allen che ha scritto musiche per il thriller-horror What Keeps You Alive e per episodi delle serie tv American Horror Stories e Two Sentence Horror Stories.

TRACK LISTINGS:

1. Imagination 1:02

2. The Trouble 1:11

3. A Home 1:15

4. In The Pit Of Her Stomach 2:07

5. In The Shadows 1:57

6. A Sinking Feeling 1:56

7. A Monster In The House, Pt. 1 0:59

8. What’s Broken Can’t Be Fixed 0:52

9. A Monster In The House, Pt. 2 1:48

10. That Which Must Be Done, Pt. 1 1:04

11. Watching, Pt. 1 0:31

12. Watching, Pt. 2 0:48

13. After All These Years 1:16

14. The Missing Pieces, Pt. 1 1:31

15. Alone 1:36

16. The Missing Pieces, Pt. 2 1:11

17. Remember Now 1:07

18. Unbeknownst To Him 2:19

19. All Is Gone 2:23

20. That Which Must Be Done, Pt. 2 0:49

21. Hide And Seek 0:50

22. Outside The Door 0:39

23. In Your Bed 1:09

24. The Past Is Watching 0:51

25. Time Slips 6:03

26. All That Remains 1:17

27. Story Of A Family 3:13

La colonna sonora di “Z: vuole giocare” è disponibile su Amazon.