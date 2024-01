Zachary Levi ex operativo della CIA in Hotel Tehran e Nick Frost vichingo nel live-action di Dragon Trainer

Zachary Levi reciterà nel thriller d’azione Hotel Tehran. Il film sarà diretto da Guy Moshe già regista di Bunraku e sceneggiatore de Il labirinto del Grizzly.

Levi interpreta il ruolo di Tucker, “che guida un’unità di ex operativi della CIA disonorati e dilaniati dalla guerra nel cuore di Teheran per eliminare un obiettivo che cambierà loro la vita”.

Moshe ha commentato il nuovo progetto: “Non vedo l’ora di collaborare con Zac a questo film. Non è solo un grande attore ma anche un partner perspicace. Entrambi condividiamo la stessa visione per quello che speriamo e crediamo sarà un film speciale oltre i confini del genere.”

La produttrice Marina Grasic ha dichiarato: “Zac e Guy sono una squadra ideale! Zac è un attore di incredibile talento e sappiamo che offrirà una performance straordinaria”.

Il produttore Matthew G. Zamias ha continuato: “Siamo entusiasti di annunciare il casting di Zac nel primo film di Astral Future come compagnia. Guy è un regista raro e versatile con cui collaboro da molti anni, e questo sarà il suo film più personale. Il nostro team di produttori ha piena fiducia che realizzerà un action straordinario, ancorato alla realpolitik americana e alla condizione umana.”

La produttrice Wendy Sweetmore ha aggiunto: “Non potremmo essere più entusiasti che Guy dia vita a questo film, un film molto speciale per me e Baz poiché è ispirato al folklore della CIA piuttosto intrigante ma allo stesso tempo intriso di autenticità”.

La sceneggiatura di “Hotel Tehran” è stata scritta da Moshe e Mark Bacci (Prisoner’s Daughter), da un’idea originale di Bazzel Baz (The Blacklist).

Fonte: Deadline

L’adattamento live-action del Dragon Trainer di Dreamworks ha reclutato nel cast Nick Frost (L’alba dei morti dementi, Hot Fuzz), secondo quanto riferito l’attore interpreterà un vichingo di nome Gobber the Belch, amico fidato e consigliere di Stoick.

Frost si unisce ai già confermati Mason Thames (The Black Phone) e Nico Parker (The Last of Us), che interpreteranno Hiccup e Astrid, i giovani adolescenti che fanno amicizia con i draghi. Gerard Butler, che ha doppiato Stoick l’immenso, il leader del clan vichingo e padre di Hiccup, riprende il suo ruolo anche nel live-action.

Dean DeBlois, che ha co-sceneggiato e diretto la trilogia originale dirigerà il nuovo lungometraggio, tornando come scrittore, regista e produttore.

“Dragon Trainer” è tratto dal libro “Come addestrare un drago” scritto nel 2003 da Cressida Cowell. Il film, ambientato nel mondo dei Vichinghi, racconta la storia di un gracile ragazzo di 15 anni, Hiccup, che cerca senza successo di mostrare il suo valore come vichingo e di Sdentato, un drago ferito che Hiccup incontra e cura stringendo con lui un legame indissolubile, che lo porterà a rivedere i pregiudizi che raccontano tutti i draghi come letali e feroci nemici dell’uomo.

La Universal ha fissato la data di uscita del film al 13 giugno 2025.

tramite: THR