Stasera in tv: “Zack, cane eroe” su Rai 1

Zack cane eroe, su Rai 1 in occasione della Giornata della memoria il film sull’olocausto diretto da Lynn Roth interpretato da August Maturo, Ken Duke e Ayelet Zurer, basato sul romanzo “The Jewish Dog” di Asher Kravitz.

August Maturo…Joshua

Ken Duke…Ralph

Ayelet Zurer…Shoshonna

Adam Porogi…Samuel

Viktória Stefanovszky…Rachel

Lois Robbins…Greta

Miklós Kapácsy…Frank Heinz

Kristóf Widder…Salzberg

Miklós Béres…Lerman

Gabor Nagypal…Sasha Moltovski

Zsolt Páll Zsolt Páll…Walinsky

Piroska Mészáros…Mathilde

Levente Molnár…Stengel

Alexis Latham…Baruch Zonnenfeld

Carna Krsul…Partigiano Devorka

Máté Haumann Máté Haumann…Miete

Peter Linka…Jurgen Klein

Géza Bodor…Otto Stadie

Peter Schueller…Ufficiale addestratore SS

Zsuzsa Gyöngy…Erica

Hans Peterson Hans Peterson…Peter

Balint Egri…Marito podere

Eliza Sodró…Moglie poder

Bálint Antal…Uomo con Rottweiler

Levente Törköly…Uomo jugoslavo

Farting Fancsikai…Sacerdote

Viktor Dénes…Mr. Komorsky

Karen Gagnon…Sig. Komorsky

Mate Cross…Figlio di Komorsky

Rebeka Rea…Figlia di Komorsky

Sándor Téri…Dr. Plechtner

Howard Rosenman…Glavsky

Lee Cross… Gabriel

Ádám Boros…Fattorino

Emma Papp…Bambina Con Le Trecce

Soma Zámbori…Padre alla stazione ferroviaria

Jacqueline Moellendorf…Bambina alla stazione ferroviaria

La trama ufficiale: Zack è un fedelissimo e dolcissimo pastore tedesco che viene strappato alla sua famiglia di origini ebree, quando a Berlino entrano in vigore le Leggi di Norimberga. Viene adottato da un ufficiale delle SS ed addestrato a sorvegliare ed attaccare i prigionieri dei campi di concentramento. Zack, però, non ha perso la fedeltà alla sua famiglia e, quando nel campo di prigionia viene rinchiuso Joshua, il suo vecchio padroncino, lo riconosce immediatamente. La vita di Joshua è perennemente in bilico e Zack potrà dimostrare tutto il suo coraggio, aiutando il ragazzo a fuggire dal campo. I due, finalmente di nuovo insieme, dovranno lottare per raggiungere la salvezza.

La trama ufficiale del romanzo: Filtrando il periodo più oscuro e drammatico della storia ebraica moderna attraverso la prospettiva ingenua e spesso saggia di un cane straordinario, The Jewish Dog offre una visione dell’Olocausto come mai vista prima. Questo romanzo best seller in Israele segue la vita e i pensieri di Caleb, un cane contemplativo insolitamente affascinato dalle vicende umane. Nato in una famiglia ebrea tedesca a metà degli anni ’30, Caleb assiste in prima persona all’ascesa del nazismo e dell’Olocausto. Quando gli eventi lo separano dai suoi proprietari ebrei, viene adottato da una famiglia nazista e impiegato dalle SS come cane militare. Profondamente ironico e persino divertente, The Jewish Dog presenta un commento politico sull’umanità e il degrado, mentre le riflessioni filosofiche di Caleb esplorano la lealtà, l’identità e la linea sottile che separa l’umanità dagli animali.

Ciò che mi ha incuriosito così tanto di questa storia (basata su un romanzo bestseller di un fotografo naturalista israeliano di nome Asher Kravitz) è che gli animali, in particolare i cani, hanno suscitato in me emozioni che quasi non sapevo esistessero. Qualche tempo fa, ero seduta a cena con alcuni attivisti cinofili e una donna ha detto (penso che queste fossero le sue esatte parole): “Ero triste quando mio marito è morto. Ero davvero triste. Ma quando è morto il mio cane, ero inconsolabile”. È successo almeno un decennio fa, ma lo ricordo così bene che te lo cito ora. I cani suscitano in noi emozioni così crude che volevo provare a vedere come potevamo sentirci riguardo all’Olocausto – e al destino che stava arrivando – attraverso la sensibilità di un animale. Ad esempio, quando Caleb torna di corsa a “casa sua”.

Non volevo avere un cane parlante. Non volevo avere una voce fuori campo. Ogni film sui cani negli ultimi, non so, 15 anni è stato un film sui cani parlanti. Lo vedo. Piango. Ma non volevo che questo film fosse così. Il mio obiettivo costante era immaginare cosa stesse pensando Caleb e provare a trasmetterlo. È stata una sfida, ma un incarico davvero creativo e interessante. Ho tenuto la macchina da presa sempre più bassa in modo che i personaggi umani si avvicinassero maggiormente al livello del cane. Ma non volevo farlo in modo esagerato. Sentire lo sgomento, il disorientamento, la tristezza di stare seduto davanti a quella casa e non sapere dove fosse la sua famiglia… Penso che sia la prima volta che vediamo queste cose attraverso la prospettiva di un cane; e lo dico con attenzione, ma è una porta diversa in questo argomento. E per me, come regista, è stato sempre, sempre intrigante…Ho letto quante più storie possibili sugli animali domestici durante l’Olocausto. Alcuni di loro correvano dietro ai camion che portavano via i loro proprietari. Alcuni di loro continuavano a cercarli in tutto il quartiere. Sono cani, quindi cercano i loro padroni. Vogliono stare in compagnia dei loro padroni.

[In realtà c’erano cinque cani che interpretavano Zack, ciascuno con qualcosa del cane eroe]: Zack è stato ucciso in Ungheria, quindi i cani venivano addestrati lì mentre ero qui a Los Angeles. Stavo guardando tutto sul computer. Stavo guardando l’addestramento. Stavo guardando i cani, come correvano, come facevano questo e quello. E c’era un cane in particolare che piaceva molto a tutti. Quando sono arrivata a Budapest, ho incontrato il cane. Il cane era bellissimo, ma non mi guardava negli occhi. Quindi, ho scelto invece un altro cane. Il cane che ho scelto cosa aveva uno sguardo molto concentrato e fisso. Ho pensato che fosse molto importante per il film.