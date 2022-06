Zlatan, il biopic sportivo di Ibrahimović arriva in DVD e Blu-Ray

Zlatan, il biopic sportivo che racconta la vita e la carriera del calciatore Ibrahimović, è arrivato al cinema in Italia lo scorso 11 novembre, mesi prima della sua distribuzione nel Paese natale dello sportivo, la Svezia, in cui la pellicola è uscita soltanto il 14 marzo 2022. Ora, a distanza di pochi mesi, il racconto cinematografico di Ibrahimović arriva in DVD e Blu-Ray.

Trama e cast del film

Ecco la sinossi ufficiale di Zatlan (I Am Zatlan):

La storia di crescita e trasformazione di un uomo che è partito dai sobborghi fino ad arrivare al successo. Il calcio è stato la liberazione di Zlatan Ibrahimovic da un ambiente difficile: il suo notevole talento e la fiducia in se stesso lo hanno catapultato contro ogni probabilità ai vertici del calcio internazionale, portandolo a giocare in squadre come l’Ajax Amsterdam, la Juventus, l’Inter, il Milan, il Barcellona, il Paris Saint-Germain e il Manchester United.

Ibrahimović è interpretato da Dominic Andersson Bajraktati e Granit Rushiti che interpretano rispettivamente Zlatan a 11 e 17 anni; Cedomir Glisovic e Merima Dizdarevic vestono i panni dei genitori del calciatore, Sefik Ibrahimovic e Jurka Gravic, con Selma Mesanovic e Linda Haziri che vestono i panni della sorella Sanela a due diverse età; Emanuele Aita interpreta il procuratore sportivo italiano Mino Raiola mentre Håkan Bengtsson è il calciatore svedese Nils-Åke Sandell scomparso nel 1992.

Come pre-ordinare il DVD e Blu-Ray di Zlatan

Zlatan sarà disponibile in DVD e Blu-Ray dal 23 giugno 2022, prima ancora di sbarcare in streaming, ed è già considerato il più venduto della settimana su Amazon.

Zlatan, il trailer ufficiale del film