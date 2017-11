Tutti i Soldi del Mondo, parla Christopher Plummer: 'mi dispiace per Kevin Spacey, ma cosa posso farci?'

Di Federico Boni martedì 14 novembre 2017

Christopher Plummer entusiasta di poter lavorare con Ridley Scott.

Christopher Plummer, 87enne premio Oscar chiamato in fretta e furia da Ridley Scott per sostituire Kevin Spacey in Tutti i Soldi del Mondo, film in uscita il 22 dicembre prossimo nei cinema d'America, ha parlato. Intercettato da Vanity Fair durante la premiere di Dickens - l'Uomo che inventò il Natale, l'attore ha preso di petto l'argomento del mese, che vede Spacey travolto dallo scandalo delle molestie e di fatto 'cancellato' da Hollywood.

"Penso che sia molto triste quello che è successo a Kevin, è un attore di talento e incredibilmente dotato, questo è molto triste. È un vero peccato. Questo è tutto quello che posso dire, perché è quel che penso. Non si tratta di una sostituzione, ma di ricominciare tutto da capo. Anche se la situazione è davvero triste, a me dispiace quel che è successo a Kevin ma cosa posso farci? Ho una parte. Ammiro Ridley Scott e sono entusiasta di girare un film con lui. D'altronde ero in discussione per la parte, quindi conosco i dettagli del progetto, Ridley è venuto da me e ho accettato. Volevo lavorare con lui. E' molto bravo. Mi è piaciuto lo script. La sceneggiatura è meravigliosa".

Rumor alla mano, Plummer dovrà rigirare le scene con Spacey protagonista in 8/10 giorni, intascandosi tra i 250.000 e i 450.000 dollari.