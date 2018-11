Avatar: terminate le riprese di tutti e 4 i sequel, l'annuncio di James Cameron (video)

James Cameron ha annunciato in un video condiviso su Twitter che il cast principale dei sequel di Avatar ha terminato le riprese. Ora che il cast principale ha finito con i sequel, Cameron seguirà il lungo e commplesso processo di post-produzione, la parte più impegnativa vista l'immane mole di effetti speciali utilizzati. L'attrice Sigourney Weaver ha rivelato il mese scorso che stava lavorando su Avatar 4 e Avatar 5, aggiungendo che ci sono molte scene girate sott'acqua.

Nel video condiviso da Cameron sull'account ufficiale di "Avatar", il regista ha annunciato che tutti i sequel hanno terminato le riprese, promuovendo al contempo il nuovo trailer di Alita: Angelo della battaglia. Cameron ha citato Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet, lodandoli per tutto il loro duro lavoro sui sequel di "Avatar". La produzione dei sequel è iniziata a settembre del 2017 e lo scorso martedì Cameron era ancora sul set a filmare alcune sequenze con gli stuntmen.

Avatar 2 uscirà nei cinema il 18 dicembre 2020 e sarà seguito da Avatar 3 il 17 dicembre 2021. "Avatar 4" e "Avatar 5" arriveranno nei cinema il 20 dicembre 2024 e il 19 dicembre 2025. James Cameron ha detto che non farà uscire la quarta e quinta puntata se le prime due non funzioneranno a dovere al box-office. Considerando il successo del primo film che ha registrato il più alto incasso di tutti i tempi, e considerando che Sigourney Weaver ha detto di aver lavorato sul quarto e quinto film, sembra probabile che finiremo per vedere al cinema l'intera serie.

James Cameron ha trascorso mesi nel processo di pre-produzione di "Avatar 2" con il cast e la troupe che hanno lavorato con la nuova tecnologia motion-capture creata per le riprese subacquee.

Le trame dei sequel di Avatar sono attualmente top-secret, ma i titoli dei diversi capitoli sono tutti trapelati pare da alcuni documenti provenienti dal set, anche se ricordiamo che si tratta di titoli ancora tutti da confermare. I titoli in questione sono: Avatar: The Way of Water, Avatar: The Seed Bearer, Avatar: The Tulkun Rider e Avatar: The Quest for Eywa.

James Cameron took a (very rare) break from filming on the performance capture stage to record a message to Avatar fans!

Watch for a progress update on the sequels and a brand new trailer for his long-time passion project, Alita: Battle Angel. #AvatarFamily @AlitaMovie pic.twitter.com/Vz6bqp73DA