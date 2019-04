E' morta Lorraine Warren ispiratrice della serie di film horror "The Conjuring"

Di Pietro Ferraro sabato 20 aprile 2019

E' scomparsa a 92 anni Lorraine Warren, demonologa e ricercatrice del paranormale che insieme al marito Ed Warren ha ispirato la serie di film horror "The Conjuring".

Lorraine Warren, demonologa e ricercatrice del paranormale che ha contribuito a ispirare la serie cinematografica The Conjuring, è morta a 92 anni. Warren è morta pacificamente nel sonno. Il marito, Ed Warren, con il quale ha indagato per anni su alcuni dei più famosi casi paranormali, è scomparso nel 2006. La notizia è stata confermata da suo nipote, Chris McKinnell con un post condiviso su Facebook.

La scorsa notte mia nonna, Lorraine Warren, ci ha lasciato serenamente e pacificamente per unirsi al suo amato Ed. Era felice e stava ridendo fino alla fine. Era il mio angelo e il mio eroe, e lei ci mancherà profondamente. La sua vita e onorare la sua bella anima. Ricordatevi di far tesoro di coloro che amate finché potete. Grazie e Dio vi benedica tutti.

Lorraine Warren è nata a Bridgeport, Connecticut nel 1927 e ha incontrato il futuro marito Ed quando aveva 16 anni. I Warren hanno indagato e sono stati coinvolti in alcuni dei più famosi casi paranormali della storia, compreso il caso che ha ispirato The Amityville Horror, così come il "Poltergeist di Enfield" e il caso Annabelle, che ha continuato a ispirare l'ormai iconica bambola in una serie di film spin-off. Lorraine Warren è stata coautrice di diversi libri con il suo defunto marito, documentando le loro esperienze paranormali in titoli come "Ghost Hunters: True Stories From the World's Most Famous Demonologists", !Ghost Tracks" e "The Haunted: The True Story of One Family's Nightmare".

Altri film ispirati a casi e libri degli Warren sono il film tv La casa delle anime perdute ispirato al caso Infestazione in casa Smurl documentato nel libro "The Haunted!; il film tv Ostaggio per il demonio ispirato al Processo ad Arne Johnson in cui gli Warren vennero interpellati dalla famiglia dell'imputato, caso documentato nel libro "The Devil in Connecticut" di Gerald Brittle; il lungometraggio cinematografico Il messaggero - The Haunting in Connecticut, Ed e Lorraine Warren esaminarono la casa dopo un esorcismo condotto nel 1988.

Vera Farmiga, che interpreta Lorraine Warren sullo schermo nella serie "The Conjuring" ha utilizzato Twitter per salutare Lorraine Warren.

La mia cara amica Lorraine Warren è morta. Da un profondo sentimento di tristezza emerge un profondo sentimento di gratitudine, sono stata così felice di averla conosciuta e sono onorata di interpretarla. Lei ha vissuto la sua vita con garbo e allegria. Ha indossato l'elmo della salvezza, ha illuminato la sua spada, la sua compassione e ha preso uno scudo di fede. La rettitudine era la sua corazza, e ha toccato la mia vita così. Ti voglio bene Lorraine.

Ed e Lorraine Warren hanno affrontato una gran quantità di critiche da parte degli scettici nel corso degli anni riguardo al loro lavoro. Critiche e polemiche che non hanno mai scoraggiato la coppia nel perseguire ciò in cui credevano fermamente. Lorraine Warren ha continuato a indagare sul paranormale anche dopo la morte del marito. I due erano responsabili della fondazione "New England Society for Psychic Research" e gestivano anche il "Warren Occult Museum".

L'evocazione - The Conjuring uscito nel 2013 e in cui Lorraine aveva interpretato un cameo era basato su uno dei casi più famosi degli Warren e ha continuato a generare un franchise importante che ad oggi conta cinque film, con altri in arrivo, che hanno incassato oltre un miliardo e mezzo di dollari nel mondo.







My dear friend Lorraine Warren has passed. From a deep feeling of sorrow, a deep feeling of gratitude emerges. I was so blessed to have known her and am honored to portray her. She lived her life in grace and cheerfulness. She wore a helmet of salvation, she dawned her sword... pic.twitter.com/Kn2E6ZO9fL

— Vera Farmiga (@VeraFarmiga) 19 aprile 2019

Fonte: Vulture