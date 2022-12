Film 2022: nuovo video con un mashup dei migliori trailer dell’anno

Il 2023 è alle porte e non possiamo non salutare il 2022 con uno dei classici video mashup che ogni anno vengono pubblicati su YouTube e che spesso si rivelano dei gioiellini a livello di montaggio. Un utente di YouTube ha pubblicato il suo video annuale “2022 Movie Trailer Mashup” in cui ha tagliato e assemblato filmati tratti da tutti i principali trailer di film rilasciati durante il 2022. Il video video di poco più di 6 minuti è accompagnato da tre diversi brani: Gangster’s Paradise (Position Music Remix), Mama Said Knock You Out di LL Cool J e Chasing Cars di Tommee Profitt & Fleurie.

Per comprendere appieno il lavoro certosino che si cela dietro a un video di poco più di sei minuti, in appena tre minuti di montaggio abbiamo riconosciuto tra i tanti oltre una ventina di titoli, ma ce ne saranno sfuggiti altrettanti, che andiamo a segnalarvi: Men di Alex Garland, Doctor Strange nel Multiverso della follia, Barbarian, Black Phone, The Woman King, The Batman, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Watcher, The Northman, Avatar: La via dell’acqua, Jurassic World: Il Dominio, i film d’animazione Red, Troppo cattivi e Bob’s Burger – Il film, l’horror Terrifier 2 , Thor: Love and Thunder, Glass Onion – Knives Out, Una notte violenta e silenziosa, Clerks III, Sonic Il Film 2, Bullett Train, Uncharted, Weird: The Al Yankovic Story, Bros., Ticket to Paradise e Babylon.

Vi lasciamo scoprire gli altri titoli, godetevi il video creato dall’utente di YouTube “Sleepy Skunk“.