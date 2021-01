Stasera in tv: “Renegade – Un osso troppo duro” su Rete 4

Cast e personaggi

Terence Hill: Luke “Renegade” Mantie

Ross Hill: Matt “Ricamino”

Robert Vaughn: Henry Lawson/Danny Kovash

Joe Krieg: “Passerotto”, il motociclista

Luigi Bonos: proprietario del punto di ristoro

Carolyne Jacobs: Maude

Norman Bowler: Moose

Donald Hodson: Elia

Beatrice Palme: Tallulhak

Lisa Ann Rubin: Melody

Luisa Maneri: Petula

Valeria Sabel: Rachele

Cole S. McKay: primo camionista

Curt Bortel: secondo camionista

Royce Clark: sceriffo Morton

Jannel Robinson: donna poliziotto

Matthew Uriarte: Rico

Sandy: Joe Brown, il cavallo

Doppiatori italiani

Michele Gammino: Terence Hill

Giorgio Borghetti: Ross Hill

Cesare Barbetti: Henry Lawson/Danny Kovash

Ferruccio Amendola: Moose

Renato Mori: motociclista

Sergio Fiorentini: Elia

Antonella Baldini: Tallulah

Lorenza Biella: Maude

Dario Penne: sceriffo Morton

Isabella Pasanisi: donna poliziotto

Luciano De Ambrosis: Rosson

Giorgio Lopez: camionista

Fabrizio Manfredi: Rico

Mario Milita: proprietario del ristorante

Manlio De Angelis: benzinaio

Sandro Sardone: proprietario del maneggio

Nino Prester: pilota

Gianfranco Bellini: Mulligan

Sergio Matteucci: picchiatore

La trama

Luke (Terence Hill) in viaggio con il suo cavallo “Joe Brown” lungo le sconfinate strade degli States a bordo della sua inseparabile Jeep, si fa carico di aiutare l’adolescente Matt (Ross Hill) a prendere possesso di un terreno di proprietà del padre (Norman Bowler).

Il padre di Matt, amico di vecchia data di Luke finito ingiustamente in carcere, affida il ragazzo alle cure dell’amico che lo dovrà anche proteggere da un losco uomo d’affari (Robert Vaughn) che ha messo gli occhi sul terreno che fa parte di un ambizioso progetto immobiliare che coinvolge un’intera vallata.

Durante il tragitto per raggiungere la vallata Luke e Matt impareranno a conoscersi e a rispettarsi attraversando un corposa serie di guai ed estemporanei incontri che includeranno anche poliziotti corrotti, camionisti piuttosto aggressivi e una banda di motociclisti.

Il nostro commento

Il regista Enzo Barboni alias E.B. Clucher torna a collaborare con Terence Hill, ma stavolta senza l’amico e compagno di scazzottate Bud Spencer per un road-movie in cui l’attore recita in coppia con il figlio adolescente Ross Hill.

Una commedia “per tutti” all’insegna dell’avventuroso che miscela con una certa nonchalance una serie di elementi presi dal cinema di genere di sempre, dal western ai film per ragazzi, senza dimenticare l’action e il citato road-movie che fa da cornice ad un film senza dubbio prevedibile, ma confezionato all’americana (location incluse) e per questo piuttosto godibile nel suo descrivere visivamente e per suggestioni un’America alla “Marlboro Man”.

Curiosità

Nel cast figura il veterano Robert Vaughn i cui crediti includono il classico western I magnifici sette, il sequel Superman 3 e l’action Delta Force.

Il figlio di Terence Hill, che già aveva recitato al fianco del padre nel remake Don Camillo del 1983, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto negli States il 30 gennaio del 1990, aveva sedici anni.

In una scena del film Luke (Terence Hill) dice ai vicini che il ragazzo (Matt) aveva la televisione a tutto volume e va matto per Rambo. Hill ha confermato in diverse interviste che avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Rambo nell’omonimo film, ma rifiutò e la parte andò a Sylvester Stallone.

“Renegade – Un osso troppo duro” è stato girato in Arizona (Phoenix e Flagstaff).

La colonna sonora

Le musiche originali di “Renegade – Un osso troppo duro” sono di Mauro Paoluzzi .

. La colonna sonora include anche i brani: “Simple Man” e “Call Me The Breeze” dei Lynyrd Skynyrd, “Let Me Be The One” di Nicolette Larson, “Rebel In The Rain” di Cristal White e “No Reason To Love” di Giorgia.

TRACK LISTINGS:

1. Let Me Be The One – Nicolette Larson 5:11

2. Lawson’s Men 2:13

3. Simple Man – Lynyrd Skynyrd 4:30

4. Matt And The Bikers To The Rescue 3:23

5. Thinking of Moose 0:25

6. Moose’s Theme 4:07

7. Luke’s Last Run 2:54

8. Call Me The Breeze – Lynyrd Skynyrd 4:01

9. Free Way Blues 2:00

10. Night Intruders 1:28

11. Moose’s Theme 2 2:40

12. Rebel In The Rain – Cristal White 4:06

13. Waiting for Joe Brown 1:09

14. No Reason To Love – Giorgia 3:56

15. Chickadee And The Bikers