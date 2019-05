Cannes 2019, pronostici e previsioni in vista della Cerimonia di chiusura

Di Antonio M. Abate sabato 25 maggio 2019

Festival di Cannes 2019: a poche ore dall'ultimo atto di questa edizione, ci lanciamo negli immancabili pronostici

C’è sempre quel misto di sensazioni alla fine. Oggi ahimè non avevo alcun film da vedere, eppure mi sono recato ugualmente al Palais quasi per riflesso condizionato, come un salmone che risale la corrente. Visti tutti i film del Concorso, non ci resta che attendere la Cerimonia conclusiva di stasera, con annessa Premiazione.

In attesa, che fare, a parte preparare le ultime recensioni? Il solito ovviamente. Non è ancora tempo di bilanci, per quello, anche questa è consuetudine, attendiamo il verdetto, quel Palmares che per tanti può rappresentare la ciliegina sulla oppure la nota amara a termine di due folli settimane.

Il format è il solito. Prima vi sottopongo il mio personale Palmares, per poi lanciarmi nei pronostici. Nell’articolo conclusivo proverò invece a tirare le somme, mettendo ordine tra tutti i film e gli appunti presi, scritti o a mente. Vi anticipo già, come saprà chi ci ha seguito dall’inizio, che un Concorso di questa portata non si vedeva da anni.

CHI VORREI VINCESSE

Palma d'oro: Parasite, di Bong Joon-ho

Grand Prix Speciale della Giuria: A Hidden Life, di Terrence Malick

Prix de la mise en scène: The Wild Goose Lake, di Diao Yinan

Prix du scénario: Bacurau, di Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles

Prix d'interprétation féminine: Debbie Honeywood per Sorry We Missed You

Prix d'interprétation masculine: Brad Pitt per C'era una volta... a Hollywood

Premio della giuria: Atlantique, di Mati Diop

CHI VINCERA'

Palma d'oro: Dolor y Gloria, di Pedro Almodovar

Grand Prix Speciale della Giuria: Once Upon a Time in Hollywood, di Quentin Tarantino

Prix de la mise en scène: A Hidden Life, di Terrence Malick

Prix du scénario: Parasite, di Bong Joon-ho

Prix d'interprétation féminine: ex-aequo Noémie Merlant e Adèle Haenel, per Portrait Of A Lady On Fire

Prix d'interprétation masculine: Pierfrancesco Favino per Il traditore

Premio della giuria: It Must Be Heaven, di Elia Suleiman