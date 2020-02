No Time to Die, svelata la durata: sarà lo 007 più lungo di sempre

Di Federico Boni giovedì 27 febbraio 2020

Coronavirus permettendo, No Time to Die di Cary Joji Fukunaga uscirà il 9 aprile nei cinema d'Italia.

No Time To Die: nuovo spot tv e il video musicale ufficiale di Billie Eilish No Time To Die arriva nei cinema italiani il 9 aprile 2020 diretto da Cary Fukunaga e interpretato da Daniel Craig, Lea Seydoux, Rami Malek e Christoph Waltz. A poche settimane dall'uscita in sala, No Time to Die di Cary Joji Fukunaga ha già fatto la storia dell'infinita saga di James Bond, qui arrivato al suo 25esimo capitolo.

Grazie ad AMC Theatres si è infatti scoperta la durata della pellicola, che arriverà ai 163 minuti, ovvero due ore e 43 minuti. Superati i 160 minuti di Spectre di Sam Mendes, fino ad oggi primatista in questa speciale classifica. Skyfall era invece arrivato ai 143 minuti, Quantum of Solace ai 106 e Casino Royale ai 144.

Il Bond più breve di sempre è proprio Quantum of Solace, con i suoi 106 minuti di durata, seguito dai 109 del primo ed epocale Licenza di uccidere e dai 112 di Missione Goldfinger. In No Time to Die ritroveremo per un'ultima volta Daniel Craig negli abiti di 007, insieme a Ralph Fiennes, Lea Seydou, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright e alle novità Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik, Lashana Lynch e Rami Malek.

Autori dello script Neal Purvis & Robert Wade, Scott Z. Burns, il regista Cary Joji Fukunaga e Phoebe Waller-Bridge, madre di Fleabag. Coronavirus permettendo, No Time to Die uscirà il 9 aprile nei cinema d'Italia.

