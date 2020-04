Avatar 2: nuova foto dal set con Sigourney Weaver

Di Pietro Ferraro mercoledì 29 aprile 2020

Sigourney Weaver torna nei panni della Dottoressa Grace Augustine nel primo sequel di Avatar nei cinema a dicembre 2021.

L'account Twitter ufficiale di Avatar ha pubblicato una nuova foto dal set di Avatar 2. Lo scatto ritrae Sigourney Weaver, non in versione Na'vi, ma nei panni della Dottoressa Grace Augustine che ricordiamo è morta alla fine dell'Avatar originale e che sembra ritroveremo in alcune scene di flashback.

Al fianco di Weaver nella foto il produttore Jon Landau e e l'attore Joel David Moore (l'antropologo Norm Spellman) in posa sul set del Sito 26, una stazione di collegamento costruita come mezzo per fornire maggiore flessibilità durante le operazioni del team di avatar su Pandora, location che include un laboratorio su piccola scala per la ricerca biologica e tre unità di collegamento.

Per quanto riguarda il resto del cast di "Avatar 2" è confermato il ritorno di da Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang e Giovanni Ribisi al fianco delle nuove aggiunte Kate Winslet, Michelle Yeoh, Jemaine Clement e Edie Falco.

"Avatar 2" di James Cameron uscirà nei cinema il 17 dicembre 2021 seguito da Avatar 3 il 22 dicembre 2023, e solo se gli incassi saranno all'altezza delle aspettative vedremo Avatar 4 il 18 dicembre 2025 e Avatar 5 il 17 dicembre 2027.