Avatar 2: nuove foto dal set con Kate Winslet e il cast originale

Di Pietro Ferraro giovedì 14 maggio 2020

New entry e volti familiari del cast ritratti sul set del primo sequel del blockbuster Avatar.

L'account Twitter ufficiale di Avatar ha pubblicato nuove foto dei set di Avatar 2, tra cui una che ritrae i nuovi arrivati Kate Winslet e Cliff Curtis in compagnia di volti familiari del franchise: Zoe Saldana (Neytiri) e Sam Worthington (Jake Sully). Il gruppo è ritratto "a mollo" in una piscina con indosso tute per il motion-capture e tutti hanno il volto ricoperto di marcatori che serviranno a catturare le loro espressioni poi rielaborate da un sofisticato software, che negli undici anni trascorsi dallo spettacolare film originale si è molto affinato.

I sequel di Avatar, se ne prevedono ben quattro, sono diventati quasi un miraggio, Cameron ha sempre detto che si sarebbero fatti, ma anche che il tempo sarebbe stato un fattore determinante per dare al suo blockbuster del 2009 da 2.79 miliardi di dollari d'incasso un degno successore. e ora abbiamo finalmente un primo sequel in produzione con una data di uscita fissata al 17 dicembre 2021, data che Cameron è speranzoso di mantenere nonostante la pandemia di coronavirus che ha stravolto l'industria cinematografica a livello globale.

Non ci sono dettagli sulla trama di Avatar 2, ma sappiamo che Cameron esplorerà gli oceani di Pandora ed espanderà ulteriormente il cast con nuovi personaggi che oltre a Winslet e Curtis saranno interpretati da Michelle Yeoh, Edie Falco, Jemaine Clement e Vin Diesel. Per quanto riguarda i nuovi personaggi, Winslet ha rivelato che la sua Ronal è un membro dei Metkayina di Pandora, o "gente del mare", un clan guidato dal Tonowari di Curtis.

From the set of the sequels: @JimCameron directing the actors before they dive underwater for performance capture.



Fun fact: That layer of white on the water's surface is comprised of floating balls that prevent lights from interfering with filming underwater. pic.twitter.com/dOBwS6qOXF — Avatar (@officialavatar) May 6, 2020

From the set of the sequels: @ZoeSaldana, Sam Worthington, Kate Winslet, and Cliff Curtis taking a break from underwater performance capture for a quick photo!



Fun fact: Much of the performance capture took place in this 900,000 gallon tank, built specifically for the sequels. pic.twitter.com/NSfqoZ6jXJ — Avatar (@officialavatar) May 13, 2020

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ — Avatar (@officialavatar) January 7, 2020

