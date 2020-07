Charlize Theron parla di Atomica Bionda 2 e del prequel Furiosa

Charlize Theron conferma Atomica Bionda 2 e chiarisce su Mad Max 5.

Il premio Oscar Charlize Theron è una delle attrici più talentuose ed eclettiche su piazza, con ruoli che spaziano dal dramma (Monster) al biopic (Bombshell), dalla commedia (Non succede, ma se succede...) all'azione (Atomica Bionda), l'abbiamo particolarmente apprezzata in Hancock, Biancaneve e il cacciatore, Tully e naturalmente nei panni della memorabile Imperatrice Furiosa dell'acclamato Mad Max: Fury Road.

Recentemente Theron ha fornito un aggiornamento al sito The Hollywood Reporter su due progetti: il sequel Atomica Bionda 2 che la vedrà di nuovo nei panni della letale spia Lorraine Broughton e il prequel Furiosa aka Mad Max 5 che invece non la vedrà coinvolta.

Siamo in fase di sviluppo in questo momento, e questa è l'unica cosa per cui il blocco è stato utile: essere in grado di svilupparsi con gli autori su Zoom. Quindi, stiamo sviluppando attivamente [un sequel di Atomica Bionda] proprio ora.