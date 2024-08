Dal 14 agosto 2024 nei cinema italiani con 20th Century Studios Alien: Romulus. Il nuovo capitolo dell’iconica saga fanta-horror è diretto da Fede Alavarez, già regista del remake La Casa (Evil Dead).

“Alien: Romulus” è interpretato da un cast di giovani talenti guidato da Cailee Spaeny, vista di recente in Civil War e come Priscilla Presley nella pellicola Priscilla, ruolo che le è valso una Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Venezia 80 e e una candidatura al Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico.

Alien Romulus – Trama e cast

“Alien: Romulus” segue un gruppo di giovani su un mondo lontano che si ritrovano a confrontarsi con la forma di vita più terrificante dell’universo. La storia è ambientata a bordo della “stazione di ricerca abbandonata Weyland-Yutani, la Renaissance, a circa due decenni dalla distruzione della Nostromo in “Alien”. Romulus vede un giovane equipaggio di cercatori di rottami alla ricerca di una via d’uscita e di un futuro più luminoso, solo per trovare invece la perfetta macchina per uccidere”.

Il cast di “Alien: Romulus” include Cailee Spaeny (Priscilla), Archie Renaux (Shadow and Bone), Spike Fearn (Aftersun) e la nuova arrivata Aileen Wu.

Alvarez dirige “Alien: Romulus” da una sceneggiatura di Rodo Sayagues. Ridley Scott è produttore del film con Michael Pruss (Boston Strangler) per la Scott Free. Brent O’Connor (Bullet Train), Elizabeth Cantillon (Persuasion) e Tom Moran (The Donut King) sono i produttori esecutivi.

Alien Romulus – Il trailer finale in italiano

Fede Álvarez ha precedentemente rivelato di aver lavorato sia con Ridley Scott che con James Cameron durante lo sviluppo del suo “Alien: Romulus”. Il regista ha precedentemente spiegato che il “Alien: Romulus” è un ibrido tra Alien e Aliens e che la storia è ambientata tra gli eventi di questi due film.

Durante una recente intervista con CinemaBlend, Alvarez ha parlato di ciò che Cameron ha portato al progetto e di come ha trascorso molto del suo tempo per aiutare a svilupparlo. I due registi sono diventati amici di penna grazie all’attore Stephen Lang, che ha recitato sia in Man in the Dark di Álvarez che in Avatar di Cameron.

Il regista ha raccontato: “Avevo incontrato Cameron qualche anno prima, perché Stephen Lang, che era in Man in the Dark, ha mostrato quel film a Cameron. Cameron ha adorato il film e mi ha invitato sul set di Avatar 2. E siamo diventati amici di penna. Quindi quando è successo, gli ho scritto tipo, ‘Ehi, ho una domanda su Aliens’, e lui ha risposto, ‘Oh, parliamone’. E abbiamo fatto una chiamata Zoom di due ore solo per parlare – la prima ora probabilmente parlando di Aliens, della sua esperienza nel realizzare Aliens e di cosa ha imparato su come gestirlo e migliorarlo. È stato fantastico, incredibile, come se ci avesse dedicato così tanto tempo. Poi ha anche guardato il montaggio quando era pronto e ci ha dato il suo feedback. È stato di grande supporto. Sono così privilegiato ad avere qualcuno come Cameron che ci ha dedicato il suo tempo e ci ha aiutato a migliorare questo film.

Alien Romulus – La prima clip in lingua originale

Alvarez in precedenza aveva parlato di come in “Alien: Romulus” ha incorporato la conoscenza fondamentale del franchise di Scott e Cameron:

Ovviamente Alien e Aliens sono film molto diversi, ma abbiamo trovato dei modi con questa storia per assicurarci che non dovessi scegliere. Ci sono cose incredibili e intelligenti [realizzate] in quei film. Vuoi davvero spingerti oltre e creare questo mondo, quindi come regista, non sei seduto sulla tua sedia e indichi solo la merda. Faccio io stesso le riprese VFX. Sono un burattinaio lì con loro. In ogni film penso, “Ok, questo è quello in cui finalmente mi sono seduto e ho semplicemente indicato cosa fare”. Non succede. I film diventano più grandi e io sono ancora lì sul pavimento a sporcarmi le mani. Ed è proprio quello che mi hanno detto Ridley e Cameron: l’unico modo per fare questo film è essere coinvolti a tutti i livelli. Questi sono film artigianali realizzati a livello pratico dai loro registi, ecco perché sono così unici. Questo non è un film da studio in cui entri, fai le tue cose e c’è una macchina che sa come farle.

Alien Romulus – I secchielli per popcorn ufficiali

Sono stati rivelati via “X” tre nuovi secchielli per popcorn ispirati allo Xenomorfo di “Alien: Romulus”. I secchielli per popcorn a tema vanno per la maggiore in questo momento tra i collezionisti di gadget, grazie a quelli già lanciati per i sequel Dune: Parte Due di Denis Villeneuve e Deadpool & Wolverine di Shawn Levy.

Its structural perfection is matched only by it’s collectability.

Alien Romulus – Il fumetto prequel di Marvel

Marvel Comics ha annunciato che pubblicherà un fumetto prequel per il prossimo film Alien: Romulus. Questo fumetto introdurrà gli eventi che si svolgono nel film.

L’albo monografico Alien: Romulus n. 1 esplorerà gli eventi che si verificano prima dell’inizio del film. Ciò illuminerà la storia di fondo dietro la minaccia principale del film.

“Alien Romulus n. 1” è stato prodotto in collaborazione con il regista Fede Alvarez e lo sceneggiatore Rodo Sayagues, che hanno anche scritto il film insieme.

Il fumetto prequel è scritto da Zac Thompson (Absolute Carnage: Avengers) e le illustrazioni saranno fornite da Daniel Picciotto, famoso per il suo lavoro su X-Force e Ghost Rider. Il primo numero presenterà una copertina variante di Björn Barends oltre alla copertina principale di Leinil Francis Yu.

Thompson ha dichiarato: “Il franchise di Alien è responsabile del mio amore di lunga data per il body-horror. Inutile dire che sono felicissimo di contribuire con un piccolo pezzo al canone. Lavorare con Fede Alvarez per creare un prequel di Alien: Romulus è stato un vero sogno che si è avverato e una responsabilità che non prendo alla leggera. Il risultato è una storia emozionante e terrificante che lentamente si trasforma in qualcosa di totalmente imprevedibile.

“Alien: Romulus n. 1” arriverà nelle fumetterie di tutto il mondo il 16 ottobre 2024, dopo l’uscita del film fissata al 16 agosto 2024.

30 curiosità sullo Xenomorfo

Alien (1979)

Alla fase adulta dello Xenomorfo non è stato dato un nome ufficiale, sebbene i vari spin-off hanno usato la terminologia degli insetti come “fuco”, “guerriero”, “operaio” e a volte “soldato”.La creatura della saga in realtà non ha mai ricevuto un nome specifico; nel primo film era chiamata alieno e organismo. È stata anche definita creatura, serpente, bestia, drago, mostro o semplicemente “cosa” nei film successivi. Il termine Xenomorfo (letteralmente “forma sconosciuta”, dal greco xeno-, che si traduce come “altro” o “straniero”, e -morfo, che denota forma) è stato usato per la prima volta dal personaggio del tenente Gorman in Aliens – Scontro finale (1986), un riferimento generico alla creatura come forma di vita sconosciuta. Tuttavia, il termine è stato erroneamente assunto da alcuni fan come riferimento specifico a questa creatura (implicando che la specie fosse già nota prima dell’Alien originale), e la parola è stata in seguito utilizzata dai produttori di alcuni prodotti. I nomi binomiali della specie sono dati in latino come Internecivus raptus (inteso come “predatore assassino”) nel DVD Alien Quadrilogy o Lguafoeda acheronsis (lingua disgustosa di Acheronte) in alcuni fumetti. L’alieno principale di Alien vs. Predator (2004) è elencato nei titoli di coda come “Grid”, dopo una ferita a griglia ricevuta durante il film dalla rete di rasoio di un Predator. Alien: Covenant (2017) in realtà accredita l’alieno come Xenomorfo, elencando anche una varietà diversa della creatura come Neomorfo. Nel libro “The Weyland-Yutani Report”, l’alieno incontrato dalla Nostromo era specificamente indicato come “Xenomorfo XX121”. L’idea dell’acido al posto del sangue è del concept artist Ron Cobb, famoso per aver collaborato a Star Wars, Conan il barbaro e Total Recall. Cobb ha avuto l’idea per aggirare l’ovvia domanda sul perché nessuno si fosse preso la briga di sparargli con una pistola e farla finita.

Nelle illustrazioni originali di H.R. Giger che hanno ispirato l’aspetto dello Xenoorfo, la creatura aveva occhi. Per il film, Giger ha insistito sul fatto che la creatura non avesse occhi, dando così l’aspetto tetro di una bestia fredda e senza emozioni che caccia per istinto o per olfatto. I fan hanno in seguito teorizzato che la testa a cupola della creatura contenga organi sensoriali che le consentono di rilevare la luce e l’oscurità, o di vedere tramite ecolocalizzazione (come i pipistrelli) o elettrolocalizzazione (come gli squali).

Dopo l’enorme successo delle sue action figure di Star Wars, Kenner commercializzò un giocattolo di Alien per Natale del 1979. Tuttavia, invece delle dimensioni da 7 a 10 centimentri utilizzate per la figura di Star Wars, la figure di Alien era da 45 centimetri e non era abbinata alle figure dell’equipaggio della Nostromo. Sebbene fedele al design di Giger e dotata di una mascella incernierata, la figura era altamente fragile. A causa delle lamentele dei genitori, Kenner ritirò l’action figure. Da allora il giocattolo è diventato un oggetto da collezione, con versioni in scatola perfette che costano fino a $ 1.000.

I progetti iniziali di H.R. Giger per il facehugger furono trattenuti dalla dogana statunitense, che si allarmò per ciò che vide. Dan O’Bannon dovette recarsi all’aeroporto internazionale di Los Angeles per spiegare loro che si trattava di progetti per un film horror. Il vero progetto di produzione del facehugger utilizzato dagli scultori per realizzare il vero oggetto di scena fu creato da Dan O’Bannon, poiché O’Bannon si era formato come designer (Giger non era disponibile in Inghilterra all’epoca).

Il progetto di H.R. Giger per il Chestburster era originariamente basato molto sui “Tre studi per figure alla base di una crocifissione” di Francis Bacon, raffiguranti creature che, sebbene piuttosto falliche, sono anche più simili a uccelli, essendo basate sulle Furie greche. I dubbi di Giger sul suo primo progetto furono confermati quando Sir Ridley Scott si sbellicò dalle risate alla vista del prototipo del Chestburster, descrivendolo come “come un tacchino spennacchiato”, e Roger Dicken finì per rielaborarlo per assomigliare al design ormai classico.

Il primo tentativo del designer di creature H.R. Giger di realizzare un uovo alieno aveva una parte superiore con una lunga fessura. Quando lo presentò al regista Ridley Scott, il capo del dipartimento scoppiò a ridere, perché assomigliava troppo alla vagina di una donna. La fessura fu duplicata a un angolo di novanta gradi, per renderla più simile a una “X” o a una “croce svizzera” (dal paese d’origine di Giger), il che accontentò tutti.

Carlo Rambaldi costruì tre teste aliene basate sui progetti di H.R. Giger: due modelli meccanici da utilizzare in vari lavori ravvicinati e un modello elementare per riprese medio-lunghe. Rambaldi non era disponibile per utilizzare le sue creazioni durante le riprese vere e proprie, anche se trascorse due settimane nel Regno Unito come consulente tecnico di Sir Ridley Scott e della sua troupe.

Aliens – Scontro finale (1986)

Per dare vita alla regina aliena ci sarebbero voluti dai 14 ai 16 operatori, poiché la testa, il collo, il corpo, le gambe, il viso, le labbra, le mascelle e la lingua dovevano muoversi in modo indipendente. Stan Winston ha costruito uno stampo in fibra di vetro e schiuma, che è stto poi rivestito con sacchi della spazzatura neri e mosso da due burattinai al suo interno, per girare un video di prova come prova che una creatura così grande sarebbe stata fattibile. La creatura animatronica completamente costruita era così convincente che Steven Spielberg in seguito arruolò Winston per costruire il T-Rex animatronico a grandezza naturale per Jurassic Park (1993).

Il burattino della regina a grandezza naturale era in realtà troppo grande per entrare nell’ascensore. Per quella scena la sua coda è stata rimossa, e tuttavia la parte posteriore dell’ascensore è rimasta aperta per ospitare l’oggetto di scena; effetti di fumo, luci scure e una tenda nera sul retro ad oscurare il tutto.

La Regina Aliena ha denti trasparenti, a differenza degli alieni guerrieri che hanno denti metallici.

Le urla degli alieni sono strilli di babbuini modificati in post-produzione.

Una delle uova aliene utilizzate nel film è attualmente esposta al museo Smithsonian Institution di Washington, D.C.

Si parlò di richiamare l’artista svizzero H.R. Giger per il secondo film per fare più lavoro di design, ma James Cameron decise di non farlo, poiché Giger stava ancora lavorando a Poltergeist II – L’altra dimensione (1986), e Cameron aveva già assunto Ron Cobb e Syd Mead per gli edifici futuristici e i veicoli. Inoltre, c’era solo un design importante della creatura da realizzare, quello della Regina aliena, di cui Cameron aveva già fatto alcuni disegni e li aveva sviluppati con il mago degli effetti speciali Stan Winston. Cameron ammise in seguito di aver pensato di chiedere a Giger, ma temeva che l’eccentrico artista sarebbe stato opprimente e difficile da gestire. Giger in seguito espresse una certa delusione a Cameron per non essere stato richiamato, ma definì comunque i design e l’esecuzione del film “splendidamente realizzati”.

In Alien (1979), un artista alto oltre due metri era stato utilizzato per interpretare l’alieno, in modo che torreggiasse sui personaggi umani. Poiché questo film richiedeva molti alieni e la produzione non sarebbe mai stata in grado di trovare così tante persone alte, furono assunti stuntman alti poco più di un 1,80 m, ragionando sul fatto che gli umani e gli alieni difficilmente sarebbero stati visti nella stessa inquadratura in ogni caso. In alcune riprese furono utilizzati pupazzi alieni alti e telecomandati con braccia e gambe molto sottili, per far sembrare le creature meno simili al tradizionale “uomo nel costume”. Alcuni erano riempiti con due tipi di sostanze chimiche che si sarebbero mescolate mentre venivano crivellate dai proiettili, e questa miscela avrebbe poi causato del fumo che simulava le ustioni da acido. Sebbene fossero stati creati più costumi da alieno, ne venivano utilizzate solo sei alla volta, e anche in quel caso erano spesso solo una manciata di dispositivi di lattice su body neri, per dare agli stuntman più libertà di movimento. L’apparizione di centinaia di alieni è semplicemente un montaggio e una pianificazione intelligenti, e l’illuminazione più la melma hanno contribuito a rendere i “costumi” più solidi.

I facehugger (sia gli esemplari vivi che quelli morti) che erano stati trattenuti dai coloni erano tenuti in immersi in contenitori pieni di acqua in modo che se si fossero feriti in qualsiasi modo e avessero iniziato a secernere acido, l’acido sarebbe stato immediatamente diluito dall’acqua circostante, impedendo così che il barattolo si rompesse e la creatura venisse liberata (il barattolo stesso potrebbe anche essere fatto di vetro, che è impermeabile all’acido). Mentre Bishop spiega che il sangue acido diventa inerte una volta che l’alieno muore, la sceneggiatura originale di Alien prevedeva una scena in cui il facehugger morto iniziava immediatamente a decomporsi e a perdere copiose quantità di acido ovunque. Ciò scatenava una corsa al panico per espellere i resti del facehugger dalla Nostromo prima che il suo sangue potesse corrodere lo scafo della nave. In termini di esposizione all’acido, gli alieni morti erano originariamente destinati ad essere più pericolosi di quelli vivi.

Il meccanismo utilizzato per far dimenare i face-hugger nei tubi di stasi nel laboratorio scientifico deriva da uno dei “piranha volanti” visto in uno dei primi film di James Cameron, Piraña paura (1982). Ci sono volute nove persone per far funzionare il face-hugger: una persona per ogni zampa e una per la coda.

Per l’inquadratura della regina che impala Bishop con la coda, anziché fare un effetto standard di tavola inclinata/corpo finto, Stan Winston e James Cameron hanno progettato l’inquadratura in modo che Bishop fosse in piedi, in piena vista, quando la coda della Regina gli trapassa il petto. Per ottenere questo risultato, Tom Woodruff Jr. e Alec Gillis hanno costruito una piastra toracica per Lance Henriksen, contenente una coda flessibile in gomma stesa piatta all’interno; questa coda è stata poi tirata fuori da un filo per far sembrare che avesse trafitto il corpo di Bishop. Per l’inquadratura successiva, Henriksen indossava un’attrezzatura tipo “freccia attraverso la testa” costruita dalla troupe del supervisore degli effetti speciali John Richardson, composta da un’imbracatura con un pezzo di coda rigido nella parte anteriore, mentre il lato posteriore era collegato al burattino della Regina. Henriksen stava su un’altalena che lo spingeva verso l’alto con i piedi tenuti fuori dall’inquadratura, facendo sembrare che la coda della Regina lo stesse sollevando fino al soffitto dove si era nascosta. Nella fase finale della sequenza in cui la Regina lo squarcia a metà, Woodruff e Gillis hanno guidato la costruzione di un manichino di Bishop che rispecchiasse l’espressione di Henriksen nella scena precedente. Richardson ha ideato il meccanismo di rottura vero e proprio, un’armatura a molla all’interno del manichino che si sarebbe divisa a metà quando attivata. Per far sembrare che fosse stata la Regina a dare inizio all’azione di strappo, le mani della creatura sono state inserite in fessure sul manichino, facendole muovere con l’azione a molla. Cadendo a terra, la metà superiore mozzata di Bishop afferra Newt per impedirle di essere espulsa dalla stiva in decompressione. Woodruff e Gillis hanno costruito il manichino della parte superiore del busto con interiora organiche e inorganiche che fuoriuscivano e l’onnipresente sostanza lattiginosa che ne schizzava fuori. La testa e le braccia di Henriksen si estendevano da un buco nel pavimento del set e il finto busto era attaccato alle sue spalle. “Mi sono sentito così male per Lance Henriksen quando abbiamo girato quella scena”, ha ricordato Lindsay MacGowan. “Era sotto il pavimento, sulla tavola inclinata, e il finto pezzo di petto era lì, sulla sua testa, che si contorceva, spruzzando fuori questo fluido bianco. Credo che Lance sia stato in quella situazione per due o tre giorni di riprese; e dopo un po’, era davvero disgustoso perché il latte era andato a male e puzzava in modo disgustoso. Il povero Lance è stato lì dentro per tutto quel tempo, e non so come abbia fatto. Ogni volta che dovevo avvicinarmi a lui per sistemare qualcosa, dovevo tapparmi il naso e trattenere il respiro. Nessuno di noi voleva avvicinarsi a lui. “Ok, chi di noi andrà a occuparsi di Lance?” Nessuno voleva farlo. Ma Lance se l’è cavata molto bene. Non si è mai lamentato.”

Poiché Jay Benedict (il padre di Newt) è stato il primo dei coloni a essere impregnato, molti fan hanno ipotizzato che possa aver dato alla luce la Regina Xenomorfa. James Cameron ha commentato sulla rivista Starlog che fuori dallo schermo, dopo che la madre di Newt ha chiamato aiuto, è arrivata una squadra di soccorso. Alcuni dei suoi membri hanno esaminato la Nave Relitto sono rimasti impregnati anche loro e hanno “partorito” diversi chestburster dopo essere stati riportati al complesso della colonia. Cameron ha ipotizzato che, in un’analogia con gli insetti, “una femmina non matura, una delle prime a emergere dagli ospiti, cresce fino a diventare una nuova Regina (probabilmente perché le è stato dato del cibo speciale), mentre i maschi diventano fuchi o guerrieri. Le successive larve femmine rimangono dormienti o vengono uccise, o percepiscono biochimicamente che una Regina esiste e si trasformano in maschi per limitare gli sprechi”. Ciò suggerisce che in origine, un normale Alieno sterile si è trasformato in una Regina in grado di riprodursi. Si noti che questo sembrerebbe essere contraddetto in Alien³ (1992), dove una chestburster viene già identificata come una regina mentre è ancora all’interno di un corpo umano.

Per testare come si muovevano i facehugger, è stato acquistato un giocattolo Spydor della serie He-Man e i dominatori dell’universo.

Il design originale della testa dello xenomorfo di Alien (1979) è stato inizialmente copiato. Aveva una fronte scanalata con uno strato di gel semitrasparente che copriva le creste, per farla sembrare liscia. Quando James Cameron vide le teste come un “work in progress” senza il gel, pensò che le creste rendessero le teste più interessanti, quindi il gel fu omesso. La differenza di aspetto tra le creature di entrambi i film è stata da allora oggetto di diverse teorie dei fan, una delle quali è che gli Xenomorfi scanalati di Aliens sono molto più vecchi rispetto alla loro controparte di poche ore del primo film e hanno perso il gel di copertura come parte del loro naturale processo di maturazione. Un’altra teoria è che gli Xenomorfi scanalati siano una casta di guerrieri all’interno della specie, allevati specificamente per proteggere la Regina. Ovviamente, niente di tutto questo è canonico e sono solo speculazioni dei fan.

La melma degli Alien che ricopriva i set era creata con una grande quantità di lubrificante gelatinoso K-Y, che gli conferiva la sua caratteristica lucentezza. La stessa sostanza è stata usata in Alien (1979).

Il concetto degli alieni che si riproducono tramite una regina che depone le uova (simile a molti insetti) è stata un’idea di James Cameron. In realtà contraddice un’idea della sceneggiatura di Alien (1979) di Dan O’Bannon in cui l’alieno trasforma uno degli umani in un uovo, e quindi continua il ciclo di vita da solo (questa scena è stata filmata e cancellata dalla versione originale, ma notoriamente reinserita nel Director’s Cut di Alien del 2003). Cameron ha poi ammesso di essere a conoscenza di questo concept di trasformazione delle uova durante la realizzazione di Alien, ma lo ha trovato troppo restrittivo e, poiché questa era un’intenzione degli sceneggiatori originali che non è mai stata stabilita esplicitamente, ha scelto di seguire il suo piano.

Furono costruite due teste di Regina, una delle quali era progettata per essere robusta e durevole, l’altra leggera. Entrambe le teste incorporavano comandi idraulici e via cavo per articolare le mascelle e le labbra, mentre la testa dell’eroe più pesante aveva funzionalità aggiuntive, tra cui una mascella interna funzionante e la capacità di inclinarsi sul collo del burattino. I due stuntman all’interno del burattino, nascosti nel petto della Regina, controllavano le quattro braccia della creatura; uno di questi stuntman, Nick Gillard, in seguito interpretò un personaggio, un prigioniero di sfondo, in Alien3. Oltre agli stuntman, il pupazzo incorporava numerosi sistemi azionati idraulicamente, azionati esternamente tramite unità di servosterzo prese dalle auto. Le gambe erano manovrate. L’intera costruzione richiedeva 14-16 membri della troupe esterna per funzionare. Al momento delle riprese, la Regina di Aliens era il burattino più grande e complesso mai creato.

La Regina è stata rappresentata da una combinazione di un modello animatronico a grandezza naturale e miniature in scala ridotta. La Regina a grandezza naturale, costruita dalla società di effetti speciali di Winston, ha utilizzato una combinazione di stuntman racchiusi nel pupazzo e manipolazione esterna per ottenere la sua performance; questo approccio innovativo è stato ideato da Cameron. Poiché un tale animatronico non era mai stato costruito prima, il concetto è stato prima testato con un rudimentale mock-up (affettuosamente chiamato “Garbage Bag Queen” dal team di Winston, a causa dei sacchi della spazzatura neri usati per ricoprirlo) nel parcheggio dello studio di Winston a Los Angeles. Il burattino finale della Regina a grandezza naturale è stato costruito in Inghilterra ed è stato montato su una grande gru, tenuta fuori dall’inquadratura. Sebbene sia stato utilizzato solo un guscio per la maggior parte delle riprese, un secondo è stato costruito appositamente per le riprese della Regina da dietro, con un diverso meccanismo di chiusura per sigillare gli stuntman all’interno.

Per creare l’effetto del chestburster che esplode dal corpo della colona, ​​l’attrice Barbara Coles indossava una protesi toracica in schiuma attraverso la quale emergeva il modello del chestburster. Un manichino replica di Barbara Coles è stato poi utilizzato per le riprese in cui i Marines incenerivano il suo corpo con il chestburster.

Originariamente la Regina Aliena era stata pensata con un movimento in stop motion, ma il regista James Cameron voleva che tutto fosse realizzato dal vivo. Stan Winston ha osservato che la Regina, come si vede nella battaglia finale (o come la chiamava lui, la “più grande marionetta nella storia del cinema”), è stata portata in vita usando burattini a stelo, idraulica, radiocomandi e fili. Poiché la Regina a grandezza naturale poteva essere mossa solo lentamente, queste scene sono state girate con un frame rate inferiore e anche Sigourney Weaver avrebbe dovuto muoversi molto più lentamente; se riprodotte a velocità normale, avrebbe anche accelerato opportunamente i movimenti della Regina. Per alcune riprese ampie nella battaglia finale, sono state utilizzate miniature dettagliate della Regina e di Ripley nell’esoscheletro elevatore da carico (“Power Loader”). Durante le riprese dell’inquadratura del “Power Loader” che veniva espulso dalla camera stagna, è stato tenuto un pezzo di tessuto sotto per catturare la costosa miniatura. Sfortunatamente, ha strappato il tessuto ed è caduto a terra, quindi ha dovuto essere incollato insieme rapidamente per le riprese aggiuntive.

Il design dello Xenomorfo presenta rispetto a quello del fil Alien (1979), le creste sulla testa visibili senza gel, un modello leggermente diverso di creste e ossa sul collo; un torso leggermente più lungo e sottile, con due costole aggiuntive; braccia e gambe più lunghe e sottili con modelli ossei più estesi; tre dita (più lunghe) su ogni mano invece di cinque e piedi leggermente ridisegnati. Inoltre, il chestburster ha ricevuto due piccole braccia per aiutarsi a tirarsi fuori dalla sua vittima.

La Regina Aliena è stata interpretata da Stuart St Paul e Malcolm Weaver, gli unici due che James Cameron avrebbe voluto dentro la sua regina. La vera Regina è stata costruita attorno a loro, legati schiena contro schiena. I muscoli del collo uniti facevano oscillare la testa, i piedi lavoravano come una pagaia per far oscillare la coda, le braccia tese formavano la parte superiore del braccio e i polsi diventavano l’articolazione del gomito che manovrava una mano floscia su bastoni che erano appoggiati su un supporto. Avevano auricolari e ricevevano istruzioni direttamente da James Cameron e lavoravano con Sigourney Weaver (nessuna parentela con Malcolm) nel combattimento finale. Venivano legati all’inizio della giornata, portati fuori per pranzo e poi non liberati prima della fine della giornata. Le pause di comfort venivano fatte molto raramente a causa del tempo di montaggio.

Lo Xenomorfo è un organismo con un sistema di casta governata da una regina. Inizia la sua vita come un uovo contenente una larva parassita denominato Facehugger, che si attacca sulla faccia di un ospite vivente. Il facehugger, utilizzando il corpo ospite, genera un Chestburster, una larva ibridata fra il genoma xenomorfo e quello della vittima. Dopo un breve periodo, emerge violentemente dal torace dell’ospite il chestburster che si sviluppa, attraverso una muta, in uno Xenomorfo adulto, rimpiazzando le sue cellule con silicio polarizzato. Durante la sua crescita, a causa del trasferimento genico orizzontale, l’alieno eredita alcuni tratti dell’ospite, permettendogli di adattarsi all’ambiente. Alla fase adulta dello Xenomorfo non è stato dato un nome ufficiale, sebbene i vari spin-off hanno usato la terminologia degli insetti come “fuco”, “guerriero”, “operaio” e a volte “soldato”.

