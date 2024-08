The Asylum torna con un nuovo trailer che annuncia l’uscita di Alien: Rubicon, film che intende cavalcare il recente successo dell’Alien: Romulus di Fede Alvarez (La Casa – Evil Dead che nel frattempo ha superato i 100 milioni di dollari al box-office globale, regalando ai fan un nuovo capitolo da brividi dell’iconica saga fanta-horror.

Seguendo il proverbio “Batti il ferro fiché è caldo”, The Asylum con “Alien: Romulus” ancora nelle sale annuncia che il suo “Alien: Rubicon” uscirà il 23 agosto.

La sinossi recita: “Un’astronave aliena atterra vicino a New York e distrugge tutto mentre si dirige verso Washington D.C. Se raggiunge la capitale, innescherà un’invasione. Scienziati e militari devono fermarla prima che sia troppo tardi”.

Alien Rubicon – Il trailer ufficiale in lingua originale

Stavolta The Asylum si è limitata ad ammiccare solo al titolo senza parodiare/imitare il film originale nella trama, che dal trailer sembra più simile a un disaster-movie con invasione aliena, un mix tra Independance Day e A Quiet Place.

Qualcuno con qualche anno in più ricorderà i tempi delle imitazioni “made in Italy” come l’Alien 2 – Sulla Terra di Ciro Ippolito girato nelle Grotte di Castellana in provincia di Bari o il Terminator 2 di Bruno Mattei girato a Venezia. Quest’ultimo portò i “fake sequel” ad un nuovo livello poiché nonostante il titolo, che riuscì ad anticipare anche il vero sequel con Arnold Schwrzenegger e Edward Furlong uscito un paio di anni dopo, il film in realtà traeva “ispirazione” da Aliens – Scontro finale, altro cult fantascientifico diretto da James Cameron. Per ovvi motivo di copyright, il film venne distribuito negli Stati Uniti e nel mondo con vari titoli alternativi ma comunque “ammiccanti” come Contaminator e Alienators.

The Asylum in questi ultimi vent’anni ha in qualche modo raccolto il testimone e lo ha fatto diventando una vera e propria fabbrica di “mockbuster” o “rip-off” che dir si voglia, una serie di titoli sul filo del plagio che ripropongono pellicole famose in versione low-budget e spesso a mezza via tra parodia e omaggio. Tra i titoli più noti o meglio famigerati di The Asylum ricordiamo Transmorphers: Fall of Man (Transformers – La vendetta del caduto), Titanic II, Thor (Almighty Thor), Fast & Furious 5 (200 MPH), Atlantic Rim (Pacific Rim), Independents’ Day (Independence Day – Rigenerazione) e più recentemente Megalodon (Shark – Il primo squalo), Top Gunner (Top Gun: Maverick) e Ape vs. Monster (Godzilla vs. Kong).

Alien Rubicon – Il poster ufficiale del film

