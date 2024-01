Aliens – Scontro finale: documentario integrale con il “making of” del film di James Cameron

Aliens – scontro finale di James Cameron, sequel del cult del 1979 Alien di Ridley Scott può essere annoverato senza dubbio tra i migliori sequel di sempre poiché ben diverso dal suo predecessore, e con un tipico “vibe” action squisitamente anni ottanta.

Il film ambientato in un lontano futuro, vede protagonista Sigourney Weaver di nuovo nei panni di Ellen Ripley, l’unica sopravvissuta ad una infestazione aliena che ha colpito l’astronave su cui lavorava. Quando si perdono le comunicazioni con una colonia umana sul planetoide (LV 426) dove il suo equipaggio ha visto per la prima volta le creature aliene, Ripley accetta di tornare sul posto con un’unità di Marine Coloniali per indagare. Michael Biehn, Paul Reiser, Lance Henriksen e Carrie Henn sono presenti in ruoli secondari.

Il film ha ricevuto numerosi premi e nomination, inclusa una nomination all’Oscar come migliore attrice per Weaver in un momento in cui il genere fantascienza era generalmente trascurato. Con un incasso globale stimato tra i 131 e i 183 milioni, il film alla fine della sua corsa nelle sale americane si è piazzato settimo tra i film di maggior incasso dell’anno dietro a A scuola con papà (91,3 milioni di dollari) , Star Trek IV: Rotta verso la Terra ($ 109,6 milioni), Karate Kid II ($ 115,1 milioni), Platoon ($ 138,5 milioni), Mr. Crocodile Dundee ($ 174,8 milioni) e Top Gun ($ 176,8 milioni).

“Aliens” è ora considerato tra i più grandi film degli anni ’80 e tra i migliori film di fantascienza, azione e sequel di sempre. Il film ha generato una gran varietà di merchandise, inclusi videogiochi, fumetti e giocattoli. Il franchise è proseguito con Alien 3 (1992) e Alien – La clonazione (1997), e dai prequel Prometheus (2012), Alien: Covenant (2017) e Alien: Romulus in uscita il 16 agosto 2024.

A seguire vi proponiamo un documentario di 1 ora e 37 minuti che ci porta dietro le quinte di questo classico anni ottanta, i cui effetti speciali delle creature, inclusa la creazione della Regina aliena, sono ad opera di un team di 40 persone dello Stan Winston Studio coordinate da John Richardson. L.A. Effects Group ha invece creato miniature ed effetti ottici, per scene come quella dello schianto della navetta da sbarco.