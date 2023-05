Andrea Ricca: i corti di fantascienza e horror disponibili su Prime Video e YouTube

Andrea Ricca è un fenomeno tutto italiano che è riuscito con milioni di visualizzazioni accumulate online, e un’enorme passione per il cinema di stampo fantastico e gli effetti speciali, a crearsi un proprio spazio nelle produzioni indipendenti italiane a basso budget, attirando l’attenzione della stampa specializzata internazionale e riuscendo a portare i suoi lavori ad essere disponibili su una piattaforma del calibro di Amazon Prime Video.

The Furfangs, un omaggio agli iconici Critters, è il primo corto di Andrea Ricca che visionammo qualche tempo fa, da allora Ricca non ha solo ampliato il suo catalogo, ma ha affinato la sua tecnica e ora vanta apprezzamenti trasversali che includono nomi che vanno dai Manetti Bros. al mago degli effetti speciali Tom Savini. Ricca andrebbe elogiato non solo per la sua evidente passione per il cinema di genere e le indubbie capacità tecniche, ma anche per essere tra i pochi filmmakers nostrani che ancora puntano sul cinema di stampo fantascientifico, che in Italia appare ormai come un vago ricordo; basti pensare che l’ultima produzione fantascientifica ad alto budget degna di questo nome risale agli anni novanta con il Nirvana di Gabriele Salvatores.

Andrea Ricca online e in streaming

I film hanno già ottenuto oltre 40 milioni di spettatori e recensioni internazionali. In ogni episodio troveremo un’avventura ricca di emozioni, azione ed effetti speciali (CGI VFX), sulla scia del famoso: “The Twilight Zone – Ai Confini della Realtà”.

I film raccontano storie di invasioni aliene, eventi paranormali, creature mostruose, dinosauri, tavole Ouija, mostri spaziali, animali giganti, critters, tremors, incontri con UFO, squali mutanti, zombie, e tanto altro!

Dopo aver superato i 40 milioni di visualizzazioni online siamo entusiasti di poter dire che le recensioni e le valutazioni dei nostri film di fantascienza sono state positive da parte di riviste internazionali che ne elogiano la creatività e l’originalità.

Ecco alcuni dei festival cinematografici internazionali in cui sono stati selezionati in concorso: Fantafestival, Miami Film Festival, Vienna Film Festival, Los Angeles Cine Fest, Texas Terror Film Festival, International Fantastic Film Festival, Cleveland Comic Con, Linea D’Ombra Film Festival, Horror Con Uk (in giuria Dario Argento) ecc.

A questi si aggiungono gli apprezzamenti della storica casa di produzione Hammer Film e i complimenti della leggenda degli effetti speciali Tom Savini e del regista maestro dell’horror Wes Craven. Recentemente i video sono stati apprezzati anche da alcune personalità del cinema come, ad esempio, Carlo Verdone, Ricky Tognazzi, Giulio Base, Marco Risi, Gianmarco Tognazzi, Manetti Bros e tanti altri.

Pieni di emozione e azione, questi film raccontano storie di eventi fantastici che sconvolgono la tranquillità delle persone comuni costrette a lottare per la propria vita. Invasioni aliene, mostri fantastici ed eventi paranormali. Con attori dal vivo che interagiscono con creature generate al computer, questi film sono ispirati alla fantascienza classica e moderna.

Andrea Ricca – I Film

Uno dei film più popolari si intitola: “ALIENS NIGHT” e racconta di un’astronave aliena che arriva sulla terra vicino alla casa dove vive una giovane biologa. Piccoli alieni grigi scendono dall’astronave ed entrano nella sua casa, una vera e propria invasione aliena! Questi classici alieni dalla testa grossa vogliono rapirla, ma la ragazza, dopo un iniziale momento di terrore, decide di reagire e lottare per la sua vita. Cosa accadrà? C’è sicuramente un pizzico di umorismo ma soprattutto una sorpresa inaspettata alla fine! Finalista Los Angeles CineFest.

Il secondo film più visto dal pubblico si intitola: “SPIDER DANGER”. A causa della caduta di un meteorite, un piccolo ragno, tenuto in una teca di vetro da un collezionista, diventa gigante ed inizia a dare la caccia al suo padrone. La casa è piena di ragnatele e uova di ragno che si schiuderanno, provocando un’invasione di aracnidi!

Per chi ama il paranormale, invece, troviamo: “THE AMULET OF FEAR“, un omaggio all’horror in stile Stephen King. In una vecchia casa una giovane ragazza trova un antico amuleto che ha la proprietà magica di rendere reali le paure del suo proprietario e quando la ragazza inizia a leggere un libro dell’orrore di Stephen King intitolato: “La Creatura” quest’ultima prende vita ed inizia per darle la caccia. Il pericolo è imminente e nemmeno i colpi di una pistola potranno fermare la mostruosa creatura (completamente realizzata al computer in grafica 3D) per questo motivo la protagonista dovrà usare tutto il suo ingegno per vincere la sua nemesi. Tra emozioni e azione.

Il film più apprezzato dalla critica si intitola: “THE GIANT SCORPION” che ha raccolto online oltre 2 milioni di spettatori, venendo selezionato da molti Festival del Cinema e ricevendo recensioni internazionali. “C’è un’energia ed esuberanza nel film da cui è impossibile non essere coinvolti”. Starburst Magazine. “Cosa c’è di meglio di una bella ragazza che dorme dolcemente sotto un numero degli anni ’80 della rivista “Fangoria” e combatte i mostri con una lama affilata?” Horror News.

Chi è Andrea Ricca?

Quella di Andrea Ricca è una vicenda che desta curiosità per la grande differenza tra il successo ottenuto e il bassissimo budget con cui sono stati prodotti i film. Infatti tutti i lavori sono completamente autoprodotti a costo zero, senza contributi esterni o retribuzioni agli attori, senza troupe, ma solo con l’ausilio di una videocamera FullHD e di un computer.

La scrittura, le riprese, il montaggio, l’animazione 3D e la post-produzione sono tutte opera del regista che si basa su una forte etica del fai-da-te, laureato in Sociologia, specializzato in computer grafica 3D ed in attività dal 1998. Attualmente lavora come designer 3D, editor e fotografo. Ha inoltre collaborato ad alcuni film per il Giffoni Film Festival ed ha pubblicato il libro: “Effetti Speciali per Filmmaker Indipendenti”.

Pubblica i suoi video affinché gli spettatori possano guardarli gratuitamente sul suo sito Web, si tratta di lavori realizzati con tanta passione e impegno e senza mezzi economici, che hanno l’unico scopo di intrattenere ed emozionare per pochi minuti gli spettatori del web.

La sinossi ufficiale del libro: Con un software di animazione tridimensionale possiamo ricreare qualsiasi cosa, dai personaggi agli oggetti alle ambientazioni, ma come gestire questa materia nella cornice di progetti a basso o a zero budget? Come fare in casa un buon green screen? Come modellare o scaricare direttamente da internet modelli tridimensionali da inserire nel nostro video? Come inserire un oggetto 3d in una ripresa in movimento o far interagire attori in carne e ossa con creature digitali realizzate al computer? Di tutto questo si parla nel primo agile, volumetto che esce in Italia sull’argomento, scritto da un autore di corti di fantascienza, fantasy e horror ben conosciuto dalle riviste specializzate d’Oltreoceano.

Il libro “Effetti speciali low budget. Prontuario di computer grafica per cortisti e registi indipendenti” è disponibile su Amazon.