Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen in trattative per sostituire Johnny Depp

Mads Mikkelsen è ufficialmente in trattative per sostituire Johnny Depp in Animali fantastici 3. Il sito Deadline riporta che l’attore danese è in pole position per sostituire Deep nei panni del mago oscuro Gellert Grindelwald.

Una volta che Depp ha abbandonato ufficialmente, Warner Bros. ha confermato che avrebbero scelto un altro attore per la parte e si è cominciato a fare il nome di Colin Farrell che in Animali Fantastici 2 interpretava Percival Graves che altri non era che Gellert Grindelwald sotto mentite spoglie. Purtroppo l’impegno di Farrell sul set di The Batman nei panni del Pinguino non permetterà all’attore, anche volendo, di concorrere al ruolo, ma la scelta di Mikkelsen potrebbe dare al personaggio di Grindelwald un notevole surplus di carisma e fascinazione.

Secondo Deadline, Mads Mikkelsen sarebbe la prima scelta del regista David Yates che è un grande fan del lavoro dell’attore e sta lavorando con Warner Bros. per convincere l’attore ad accettare il ruolo. Senza dubbio i crediti di Mikkelsen e i suoi ruoli da antagonista, vedi lo stregone Kaecilius in Doctor Strange o il serial-killer Lecter nella serie tv Hannibal, gli danno una marcia in più rispetto ad altri nome ponderati.

In Animali Fantastici 3 Eddie Redmayne torna nei panni del magizoologo Newt Scamander insieme a Katherine Waterston, Jude Law ed Ezra Miller. David Yates è tornato alla regia dopo aver diretto i primi due film con J.K. Rowling che ha scritto la sceneggiatura. Dopo il successo del primo film, il sequel ha subito una battuta d’arresto a livello di critica e d’incassi.

Warner Bros. ha fissato la data di uscita di “Animali Fantastici 3” al 15 luglio 2022.