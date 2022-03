Animali Fantastici, le creature magiche nelle edizioni da collezione di The Noble Collection

La mania di Animali Fantastici, col terzo film in dirittura d’arrivo, è pronta a riesplodere in tutta la sua potenza e con tantissime creature magiche. Questo significa gadget, accessori e merchandise ufficiale senza precedenti. Vi abbiamo già mostrato i deliziosi Funko POP ispirati all’universo magico di Animali Fantastici e oggi vogliamo concentrarsi su dei gadget da esposizione che promettono di lasciare tutti a bocca aperta: le eleganti action figure delle creature di Animali Fantastici di The Noble Collection, azienda specializzata nella produzione di gadget e accessori di altissima qualità in arrivo da una serie di fenomeni culturali, da Jurassic Park ad Harry Potter, da Game Of Thrones al Signore Degli Anelli, passando ovviamente anche per Animali Fantastici.

Le creature di Animali Fantastici di The Noble Collection

Dettagli incredibili, elegante confezione da esposizione e, ovviamente, licenza ufficiale di Warner Brothers. Le creature di Animali Fantastici realizzate da The Noble Collection sono bellissime da esporre e adorabili da vedere. Ecco tutte le creature già disponibili, in attesa di scoprire i nuovi arrivi per il terzo e atteso film della saga cinematografica.

Demiguise

Sembra una scimmia, ma non lo è: è il Demiguise, capace di rendersi invisibile e difficilissimo da catturare. Solo i maghi addestrati alla sua cattura sono in grado di vederlo.

Fwooper

Arriva dall’Africa e condivide molte caratteristiche coi gufi. È il Fwooper col suo piumaggio colorato e brillante e un canto in grado di far impazzire chi lo ascolta!

Asticello

L’Asticello ha un’altezza massima di 20 centimetri e una pelle che ricorda la corteccia. Si nutre di insetti e occasionalmente di uova di Fata.

Occamy

Un po’ serpente, un po’ volatile. L’Occamy è una creatura magica dotata di ali che raggiungono un’altezza di cinque metri. Aggressivo con chiunque si avvicini, l’Occamy è estremamente protettivo con le sue uova, fatte di argento puro.

Tuono Alato

Elegante, regale e imponente. Il Tuono Alato compare nel primo film di Animali Fantastici e aiuta i nostri protagonisti quando nulla sembra poter risolvere la situazione.

Snaso

Lo Snaso è una delle creature più adorabili viste in Animali Fantastici. Spesso scambiato per un Goblin, lo Snaso ama scavare in profondità alla ricerca di tesori e oggetti brillanti. Come si può non amarlo?