Awake: trailer italiano del thriller fantascientifico su Netflix dal 9 giugno

Netflix ha reso disponibile un trailer italiano di Awake, un thriller fantascientifico che vede protagonista la vincitrice del Golden Globe Gina Rodriguez alle prese con una bizzarra apocalisse che sprofonda il pianeta nell’isteria di massa.

La trama di “Awake” ci racconta di un evento a livello globale che disattiva tutti gli oggetti elettronici e toglie agli esseri umani la capacità di dormire, gettando il pianeta nel caos. L’ex soldatessa dal passato turbolento Jill (Gina Rodriguez) potrebbe avere l’unica speranza di una cura, rappresentata dalla figlia Matilda interpretata da Ariana Greenblatt che abbiamo visto e particolarmente apprezzato nella recente e spassosa avventura post-apocalittica Love and Monsters di Netflix e che apparirà nell’adattamento cinematografico del videogioco Borderlands nei panni di Tiny Tina.

Il cast del film include anche Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight), Shamier Anderson (Estraneo a bordo), Barry Pepper (Crawl – Intrappolati), Frances Fisher (Watchmen), Gil Bellows (Scary Stories to Tell in the Dark), Finn Jones (Il trono di spade), Sebastian Pigott (I misteri di Murdoch), Sergio Di Zio (La regina degli scacchi) e Lucius Hoyos (Heroes Reborn).



“Awake” è diretto dal regista canadese Mark Raso al suo terzo lungometraggio dopo il dramma romantico Copenhagen (2014) e il dramma Kodachrome (2017). Raso dirige da una sua sceneggiatura scritta con il fratello Joseph Raso (Zombies and Cheerleaders) da una storia di Gregory Poirier (Il mistero delle pagine perdute).

Gina Rodriguez doppiatrice della serie animata Carmen Sandiego e nota per il ruolo di Jane Gloriana Villanueva nella serie tv Jane the Virgin, presterà la voce con Mary J. Blige all’imminente serie animata Lost Ollie e ha due altri progetti in ballo: un film live-action ispirato alla serie tv “Carmen Sandiego”, sarà protagonista della commedia Bobbie Sue che segue un importante studio legale che guarda al loro più forte “cacciatore di ambulanze” per rappresentare il loro potente cliente in un caso di discriminazione sessuale e l’attrice sta attualmente girando I Want You Back, commedia che segue Peter ed Emma, una coppia di trentenni appena scaricati, che uniscono le forze per sabotare le nuove relazioni dei loro ex e riconquistarli per sempre.