Balle spaziali 2: sequel confermato con Mel Brooks, Josh Gad e il regista Josh Greenbaum

Dopo un annuncio datato 2015 di Mel Brooks, finito nel nulla, è finalmente confermato un Balle spaziali 2. Il progetto è ufficialmente in sviluppo con Amazon MGM Studios. Josh Gad, che in precedenza aveva accennato al progetto non solo reciterà nel sequel, ma sarà coproduttore e ha collaborato alla sceneggiatura con Benji Samit e Dan Hernandez (Detective Pikachu).

Una riflessione di Mel Brooks del 2016 su un potenziale sequel della sua parodia:

Pensavo a Balle Spaziali l’altro giorno…a pensarci bene, se facessi un film che uscisse subito dopo Star Wars, anche un paio di mesi dopo, il primo weekend andrebbe alla grande. Anche se fosse un flop e non recuperasse il budget, ma solo quel primo weekend ne varrebbe la pena. Potrei ancora coinvolgere Daphne Zuniga e magari Rick Moranis se volesse, e poi ci sono anche io.

Gad che ha recentemente lavorato come doppiatore, ma non recita in un lungometraggio da Artemis Fowl, adattamento fantasy del 2020 stroncato dalla critica in cui interpretava Bombarda Sterro, aveva precedentemente parlato della sceneggiatura: “la cosa più divertente e migliore su cui abbia mai lavorato”.

“Balle spaziali 2” sarà diretto da Josh Greenbaum i cui crediti includono Essere James Bond, documentario sul secondo James Bond George Lazenby e le commedie Barb e Star vanno a Vista Del Mar e Doggy Style – Quei bravi randagi. Kevin Salter fungerà da produttore esecutivo del progetto.

Nell’originale Balle Spaziali tutto ruotava a Stella Solitaria (Bill Pullman), eroe dello spazio senza paura e senza cervello che insieme al compagno Ruttolomeo (John Candy), mezzo cane e mezzo uomo, intraprende una guerra interstellare per liberare la principessa Vespa (Daphne Zuniga) dalle grinfie del malvagio Lord Casco (Rick Moranis) e da quelle del Presidente Scrocco (Mel Brooks). Sulla loro strada dovranno affrontare l’enorme e appiccicosa Pizza Margherita, un robot impertinente chiamato Dot Matrix e una saggia piccola creatura, Yogurt, che insegnerà loro a usare il potere mistico dello Sforzo per portare la pace e ricche opportunità di commercio nella galassia.

Rick Moranis, indimenticabile parodia di Darth Vader nel titolo originale, ha annunciato l’addio alle scene nel 2006. Neanche i Ghostbusters sono riusciti a fargli cambiare idea, ma successivamente l’attore aveva aderito al progetto Shrunk, reboot con Josh Gad del franchise Disney Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, progetto accantonato a tempo indeterminato l’anno scorso.

Ricordiamo che nel 1989 uscì nei cinema Martians Go Home di David Odell, una parodia sulle invasioni aliene che in Italia arrivò con il furbo e per nulla attinente titolo Balle spaziali 2 – La vendetta che aveva l’unico scopo di cavalcare il successo della parodia di Mel Brooks con cui il film di Odell non aveva nulla a che fare.

Fonte: Deadline