Josh Gad spiega che cosa è accaduto a “Shrunk”, il reboot di “Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi”

Josh Gad attore e comico, durante un’intervista al The Jesse Cagle Show, ha spiegato cosa è accaduto all’annunciato Shrunk, reboot del classico per ragazzi anni novanta della Disney “Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi” annunciato oltre cinque anni fa. Nel frattempo nel 2020 era stato confermato che Rick Moranis (Ghostbusters, Balle spaziali) sarebbe tornato nel reboot nel suo ruolo originale di Wayne Szalinski con Gad nei panni del figlio adulto di Wayne, Nick Szalinski.

Leggi anche: Maleficent 3 si farà con Angelina Jolie di nuovo nei panni di Malefica

La storia del nuovo film si collega direttamente al film originale ignorando i sequel. Nick segue le orme di suo padre non solo diventando uno scienziato ma anche rimpicciolendo accidentalmente i suoi figli, qualcosa che sembra diventata una tradizione di famiglia. Sfortunatamente, il film pare sia stato vicino al via in diverse occasioni, ma non è stato ancora realizzato e non è noto che livello di priorità abbia ora per Disney.

Nel film originale uscito nel 1989, Moranis vestiva i panni dell’eccentrico inventore Wayne Szalinski che riesce a costruire un macchinario per rimpicciolire oggetti che finisce per rimpicciolire accidentalmente i suoi figli Nick e Amy, che si ritroveranno minuscoli e indifesi nel giardino di casa che sembra diventato una pericolosa giungla piena di pericoli. Nick e Amy sperduti in questo “nuovo” mondo ostile dovranno riuscire a raggiungere la loro casa e attirare l’attenzione dei loro genitori. Il film ha generato due sequel: Tesoro, mi si è allargato il ragazzino (1992) e Tesoro, ci siamo ristretti anche noi (1997) entrambi con protagonista Moranis con l’aggiunta di una serie tv con un diverso cast di attori andata in onda dal 1997 al 2000.

Poiché questo reboot ignorerà gli eventi di Tesoro, mi si è allargato il ragazzino (1992) e Tesoro, ci siamo ristretti anche noi (1997), il personaggio della moglie di Wayne, Diane Szalinski non sarà in questo sequel. Marcia Strassman che ha interpretato Diane nei primi due film è morta nel 2014, ed Eve Gordon che ha sostituito Strassman in Tesoro, ci siamo ristretti anche noi non è stato chiesto di tornare di nuovo nei panni di Diane, quindi Diane è stata cancellata dalla sceneggiatura come morta lasciando Wayne (Rick Moranis) vedovo.

Durante l’intervista Gad ha offerto un aggiornamento sul film che purtroppo non farà felici i fan in attesa.

La cosa che fa male è che in realtà eravamo a settimane di distanza dal girarlo in più occasioni. Ed è arrivato molto più vicino di quanto penso si sappia. E in parte era davvero colpa mia e del mio programma. E poi, sai, in parte è che penso che la Disney abbia priorità diverse in questo momento, ma credo ancora che ci sia un pubblico per un vero sequel di “Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi”. Mi capita di pensare che Rick Moranis sia uno dei più grandi attori e comici di tutti i tempi. Ho un disperato bisogno di farlo uscire dalla pensione. Quindi mai dire mai. Vedremo.

Se “Shrunk” non venisse realizzato, Gad e Moranis pare siano rimasti comunque in contatto con l’intenzione di lavorare insieme ad un altro progetto come ha spiegato Gad: “Beh ne stiamo parlando. Ne stiamo parlando.”

Riguardo alla storia di “Shrunk” sono disponibili alcuni dettagli aggiuntivi:

Consapevole che i legami familiari si sono allentati nel tempo, ma apparentemente spaventato dall’affrontare qualcuno direttamente. Per decenni ha armeggiato da solo nella sua soffitta, affrontando il dolore per la perdita della moglie. Quando lo incontriamo per la prima volta, si è rimpicciolito accidentalmente e sta volando in giro su un drone anch’esso rimpicciolito, apparentemente perso in un continuo armeggiare e sperimentare che spesso mette in pericolo se stesso e la sua famiglia. In seguito rivela di essersi rinchiuso per cercare di inventare una soluzione per aiutare a ridurre il cancro di Diane, ma ha trovato difficoltà fino a quando ha esaurito il tempo. Il suo senso di colpa e la sua vergogna sono palpabili. Attraverso la crisi dei ragazzi che si rimpiccioliscono, la verità emerge e i legami iniziano a ricostruirsi tra lui e i suoi figli.

Per quanto riguarda il programma di Gad, negli ultimi due anni l’attore si è dedicato principalmente alla tv, interpretando tra l’altro da co-protagonista con Isla Fisher la serie tv australiana con licantropi Wolf Like Me. Per quanto riguarda il futuro, Gad tornerà a prestare la voce a Olaf nell’annunciato Frozen III, riprenderà il ruolodi Le Tont nel primo episodio della miniserie tv live-action Beauty and the Beast che vedrà anche il ritorno di Luke Evans come Gaston. Inoltre in pre-produzione ci sono due commedie: Snow Ponies che segue un gruppo di uomini tenaci intenti a tenere lontani banditi spietati e ostacoli brutali mentre attraversano un paesaggio insidioso per consegnare un pacco misterioso (nel cast anche Jon Bernthal e Evan Peters), e Adulthood che segue fratello e sorella Megan (Evan Rachel Wood) e Nathan (Gad) che scoprono un cadavere sepolto da tempo nel seminterrato dei loro genitori, una scoperta che li trascinerà in un intricato labirinto di crimini e omicidi.