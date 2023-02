Keanu Reeves torna in Constantine 2, Disney annuncia Frozen 3, Toy Story 5 e Zootropolis 2

Constantine 2 non solo si farà, ma vedrà il ritorno di Keanu Reeves nei panni dell’esorcista e cacciatore di demoni che ha fregato il diavolo conquistando un posto in paradiso. Ci riferiamo naturalmente alla memorabile scena finale del film originale quando il John di Reeves si sacrifica, dimostra di essere cambiato e finalmente ascende mostrando il dito medio al Lucifero di Peter Stormare, che però non intende mollare la presa su quell’anima che già sentiva sua, e così lo guarisce dal cancro terminale ai polmoni e lo riporta in vita sperando che negli anni a venire John Constantine faccia un passo falso e lui possa finalmente riscuotere il suo credito.

Il sito Entertainment Weekly riporta che Warner Bros. ha confermato che “Constantine 2” è in lavorazione con Keanu Reeves a bordo, e che Francis Lawrence tornerà a dirigere il film con Akiva Goldsman (A Beautiful Mind, Io sono Leggenda, Star Trek: Strange New Worlds) come produttore e sceneggiatore.

Il film di “Constantine” si è preso molte libertà rispetto al materiale originale a partire da aspetto e origini del protagonista che nel fumetto, creato da Alan Moore, non è americano moro e con occhi scuri come quello ritratto da Keanu Reeves, ma bensì un inglese originario di Liverpool, biondo e con gli occhi chiari. Uno “sgarbo” ai fan del fumetto Hellblazer a cui gli americani porranno rimedio successivamente con una serie tv live-action con protagonista l’attore gallese Matt Ryan. La serie purtroppo avrà vita breve e sarà cancellata dopo una sola stagione, anche se in seguito il Constantine di Matt Ryan diventerà un’apprezzata guest-star apparendo in varie serie tv dell’Arrowerse. Nel frattempo il personaggio nel 2018 ha fruito del film d’animazione DC Constantine: City of Demons per poi tornare in Justice League Dark: Apokolips War del 2020, due titoli che hanno visto il ritorno di Matt Ryan al ruolo.

Reeves ha spinto per questo sequel per anni e ora sembra che il suo desiderio stia finalmente prendendo forma.

Non so se fosse un affare incompiuto, ma era sicuramente un ruolo che ho amato. E ho pensato che Francis Lawrence, il regista, avesse fatto un lavoro così straordinario. Mi è piaciuto interpretare quel personaggio e mi è piaciuto molto il film. Io ero tipo [con la voce di Oliver Twist] “Posso averne ancora un po’ per favore?” Continuavo a chiedere quasi ogni anno “Posso per favore?” e loro dicevano ‘No, no!’, quindi questo annuncio per me è eccitante. È quasi come un parco giochi all’aperto in cui si spera possiamo cucinare qualcosa e giocare…non vedo l’ora, e spero che possa accadere. Non sai come vanno queste cose. Ma farò sicuramente del mio meglio per provare a realizzare quel sogno.

Il regista Francis Lawrence in precedenza aveva parlato di un potenziale Constantine 2:

Penso che tutti volevamo farlo. Ha avuto abbastanza successo. Volevamo fare un film responsabile e per adulti. Per responsabile, intendo che avremmo fatto un film che non sarebbe costato tanto quanto l’originale, che pensavamo sarebbe stato classificato con un divieto ai 13 anni (PG 13). Abbiamo lavorato al sequel per un po’. Ne abbiamo parlato di recente. È sempre rimasto qualcosa che avremmo voluto fare perché tutti amiamo il film, e soprattutto ci rendiamo conto che c’è un vero seguito di culto per questo film, sarebbe divertente da fare…

Grande giubilo per i fan della Disney che ha recentemente annunciato ben tre sequel di altrettanti amatissimi franchise. La notizia (via Deadline) è arrivata sulla scia di alcuni tagli effettuati dallo studio per un risparmio sui costi di $ 5,5 miliardi in tutte le divisioni, con ben 7.000 posti di lavoro tagliati alla Disney.

Il CEO della Disney Bob Iger ha annunciato che sono attualmente in sviluppo un Frozen 3, un Toy Story 5 e un Zootropolis 2. Iger a tal proposito ha dichiarato: “Oggi sono così lieto di annunciare che abbiamo dei sequel in lavorazione dai nostri studi di animazione ad alcuni dei nostri franchise più famosi, Toy Story, Frozen e Zootropolis. presto avremo altro da condividere su queste produzioni. ma questo è un ottimo esempio di come ci stiamo appoggiando ai nostri brand e franchise senza rivali”.

L’annuncio arriva dopo il sonoro flop di Strange World che ha chiuso la sua corsa nelle sale di tutto il mondo con un disastroso incasso di 73 milioni di dollari, e nonostante le recensioni positive e un grande successo nella sua fruizione streaming su Disney Plus, il film di Don Hall e Qui Nguyen ha causato alla Disney perdite per 147 milioni di dollari.

Con incassi che hanno raggiunto e superato il miliardo di dollari nel mondo, Frozen 2 (1.45 miliardi), Toy Story 4 ($1.07 miliardi) e Zootropolis (1.02 miliardi), e un box office a dir poco deludente per lo spinoff Lightyear – La vera storia di Buzz, peggior esordio di un film della saga di Toy Story e il terzo flop della Pixar dopo Il viaggio di Arlo e Onward – Oltre la magia, un ritorno di Elsa e Anna e la cricca di Arendelle, del dinamico duo della polizia di Zootropolis, la coniglietta Judy Hopps e la volpe Nick Wilde e della banda di giocattoli guidati da Woody e Buzz sembrano l’unica via per rivitalizzare un comparto animazione in debito di ossigeno, che per il momento è guidato dalla Illumination che con i Minions ha rilanciato il franchise di Cattivissimo Me e tiene botta sfiorando il miliardo con il recente sequel/prequel Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo.