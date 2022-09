Batman Day: nuove action figures di Batman e Joker nella serie animata anni novanta

In occasione del Batman Day vi proponiamo le nuove action figures di Mondo ispirate alla serie tv Batman: The Animated Series che ritraggono Batman e Joker. Si tratta di fantastiche action figures realizzate in scala 1/6 che faranno la gioia della classiche serie animate degli anni ’90.

Batman ritorna! Basata sul seminale Batman: The Animated Series, questa nuova versione della figurE di Mondo precedentemente esaurita viene fornita con occhi Glow-in-the-Dark, una nuova applicazione di pittura accurata e animata e una scultura rivista che conferisce alla figura più altezza. Con oltre 30 punti di articolazione e una tonnellata di accessori, questa fantastica figura è una lettera d’amore per uno degli spettacoli più influenti di tutti i tempi!

The Batman: The Animated Series Batman Redux Action Figure in scala 1:6 include:

Un ritratto con occhi GID (glow-in-the dark) normali

Un ritratto con occhi GID arrabbiati

Un ritratto con occhi GID sorridenti

Un ritratto di Bruce Wayne

Un ritratto di H.A.R.D.A.C.

Un cappuccio piegato

2 batarang

9 mani intercambiabili

Una maschera antigas

Occhiali

Una bomboletta spray

Un rampino

Una rampino prolungato

Un gancio

Binocolo

Una stella da pipistrello

Un supporto per figure

Probabilmente uno dei cattivi più iconici di tutti i tempi, da uno dei migliori spettacoli animati di tutti i tempi, il Joker si unisce alla linea di figure in scala 1:6 di Mondo Batman: The Animated Series! Questa figure presenta oltre 30 punti di articolazione, 4 ritratti diversi e una sfilza di accessori iconici. La decorazione è realizzata in uno stile animato, creando l’illusione che la figura salti fuori dallo schermo. Questa figura di Joker cattura lo spirito e l’aspetto del sempre influente Batman: The Animated Series e sarà una parte importante della collezione di ogni fan.

The Batman: The Animated Series Joker 1:6 Action Figure include:

Un ritratto regolare

Un ritratto compiaciuto

Un ritratto ridente

Un ritratto triste

2 pesce sorridenti

12 mani intercambiabili

Una bomba Joker

Una pila di dinamite Joker

Una carta Jolly

Un rompighiaccio

Un supporto per figure

Batman: The Animated Series è una serie televisiva animata Sviluppato da Bruce Timm, Paul Dini e Mitch Brian e prodottA dalla Warner Bros. Animation. e’ andata in onda originariamente su Fox Kids dal 5 settembre 1992 al 15 settembre 1995, con un totale di 85 episodi. Nel 1994 la serie è andata in onda con il titolo Le avventure di Batman & Robin. In Italia la serie è stata trasmessa in chiaro su Canale 5 dal 1993 al 1994. La serie ha avuto un seguito, Batman – Cavaliere della notte del 1997 realizzata dallo stesso team creativo.Il grande successo ottenuto dalla serie ha portato alla creazione di due lungometraggi animati: Batman – La maschera del Fantasma (uscito nelle sale nel 1993) e Batman & Mr. Freeze: SubZero (distribuito nel 1998), oltre che di videogiochi e fumetti. “Batman: The Animated Series” è stato elogiato per il suo tono più cupo, la scrittura matura e la complessità tematica rispetto ai precedenti spettacoli di cartoni animati di supereroi, oltre alla sua presentazione artistica, all’estetica del film noir, alla recitazione vocale, alla colonna sonora orchestrata e alla modernizzazione del personaggio del titolo. L’ampio successo ha portato la serie a vincere quattro Emmy Awards, tra cui miglior programma animato. La serie ha generato ulteriori serie tv animate come Superman: The Animated Series (1996–2000), Batman Beyond (1999–2001), Static Shock (2000–2004), Justice League (2001–2004), Justice League Unlimited (2004–2006), il film direct-to-video Batman of the Future – Il ritorno del Joker (2000).