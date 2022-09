Batman Day 2022: programma e iniziative in Italia e nel mondo per celebrare il Cavaliere oscuro

Batman Day 2022, oggi 17 settembre si terranno celebrazioni globali per l’iconico Batman della DC che si estenderanno ancora una volta in tutto il mondo mentre i fan celebrano il più grande detective del mondo e gli oltre 80 anni di narrazione costruita attorno al leggendario Cavaliere Oscuro.

Batman Day 2022 – I fumetti

Per gli amanti dei fumetti arrivano le migliori nuove storie targate Panini Comics per celebrare la giornata mondiale dedicata al Cavaliere Oscuro. Per questa occasione Panini Comics propone ben cinque volumi disponibili da giovedì 15 settembre, che incontreranno i gusti di tutti i lettori, dai fan più storici a chi invece è deciso ad approcciarsi a cosa c’è dietro l’oscura e tormentata Gotham City.

Ad aprire i festeggiamenti è la nuova miniserie Batman: Killing Time, ambientata nei primi anni di attività del Cavaliere Oscuro. Nella storia, scritta dal pluripremiato Tom King (Mister Miracle) e disegnata da David Marquez (Batman, Superman), il giovane Bruce Wayne deve proteggere un prezioso oggetto che l’Enigmista, Catwoman e il Pinguino cercano di rubare unendo le forze.

BATMAN : KILLING TIME

Data di uscita: 15 settembre

Prezzo: € 3,00

Pagine: 32

Rilegatura: Spillato

Formato: cm 17×26

Interni: A colori

Distribuzione: Fumetteria, online

Per i fan della supercriminale Harleen Quinzel, Batman 55 è disponibile anche con una variant cover realizzata da Olivier Coipel e dedicata proprio ad Harley Quinn, che quest’anno “compie” 30 anni. In questo numero l’Arkham Tower ha preso il posto dell’Arkham Asylum e questo porterà a non pochi sconvolgimenti. La Bat-Famiglia tenterà di infiltrarsi nella sinistra struttura… ma il pericolo è in agguato. In appendice anche due storie legate a Shadows of the Bat.

BATMAN 55

Data di uscita: 15 settembre

Prezzo: € 6,00

Pagine: 64

Rilegatura: Spillato

Formato: cm 17×26

Interni: A colori

Distribuzione: Fumetteria, online

Scritto da Jim Starlin (Cosmic Odyssey) e disegnato dal leggendario Bernie Wrightson (Swamp Thing) Batman: La setta è un viaggio allucinato nel subconscio del Cavaliere Oscuro. Il diacono Joseph Blackfire e la sua banda di abitanti delle fogne hanno catturato Batman e lo tengono prigioniero. Il Cavaliere Oscuro subisce il lavaggio del cervello, mentre il sedicente sacerdote si presenta ai cittadini di Gotham City come il loro salvatore, l’uomo capace di sgominare una volta per tutte la criminalità che attanaglia la città. Le azioni di Blackfire nascondono però un secondo fine, il dominio della città, ma Batman non è ancora sconfitto… Una nuova edizione in volume per un classico tra le storie di Batman.

BATMAN: LA SETTA

Uscita: 15 settembre

Prezzo: € 28,00

Pagine: 208

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 18.3×27.7

Interni: A colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria online

Mike Mignola, uno dei più apprezzati fumettisti al mondo grazie ad Hellboy, e Richard Pace (Robert E. Howard’s Savage Sword) si uniscono al disegnatore Troy Nixey (Harley Quinn) per reimmaginare la mitologia batmaniana in maniera unica e inedita in Batman: La sorte funesta che colpì Gotham, volume che si presenta come un affezionato omaggio all’orrore cosmico, con versioni alternative di Demon, Due Facce, il Pinguino e Ra’s al Ghul. Negli anni 20, dopo aver accidentalmente risvegliato il Guardiano della Soglia, Batman deve affrontare forze soprannaturali che minacciano di distruggere Gotham. Potrà Batman sconfiggere questa terribile minaccia, o i segreti di Gotham lo schiacceranno senza via di scampo?

BATMAN: LA FUNESTA SORTE CHE COLPI’ GOTHAM

Uscita: 15 settembre

Prezzo: € 23,00

Pagine: 160

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm

18.3×27.7

Interni: A colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online

Il tema del Batman Day 2022, Versus, accende i riflettori sui grandi avversari del Pipistrello e nella miniserie Batman: Una brutta giornata, i lettori faranno la conoscenza di ben otto tra i più famigerati villain di Gotham. Si parte con l’Enigmista, figura apparentemente giocosa che sa essere crudele e inquietante. Ha deciso improvvisamente di non seguire più le proprie regole, iniziando ad uccidere senza alcun criterio. Una miniserie di otto avventure, di cui il primo numero creato dal celebre team creativo di Mister Miracle, Strange Adventures e Sheriff of Babylon, Tom King e Mitch Gerads.

BATMAN: UNA BRUTTA GIORNATA

Data di uscita: 15 settembre

Prezzo: € 5,70

Pagine: 64

Rilegatura: Spillato

Formato: cm 17×26

Interni: A colori

Distribuzione: Fumetteria, online

I cattivi sono protagonisti anche de Il grande libro di Batman: I nemici, l’antologia di oltre 400 pagine pensata per celebrare gli affascinanti supercriminali che hanno contribuito a cementare il mito dell’Uomo Pipistrello. Da Mr. Freeze al Pinguino, da Due Facce a Ra’s al Ghul, passando dall’immancabile Joker, questo libro racconta la storia di ciascuno con schede dei personaggi e approfondimenti, che permetteranno ai lettori di diventare dei veri esperti dei personaggi DC.

BATMAN: I NEMICI

Prezzo: € 30,00

Pagine: 456

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 18.3×27.7

Interni: A colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online

Su Amazon Italia i fan possono ritirare fumetti gratuiti per il Batman Day, quest’anno due i titoli speciali disponibili entrambi nelle edizioni originali: Batman: Hush #1 Batman Day Special, dal lavoro seminale dell’artista Jim Lee e dello scrittore Jeph Loeb, e per fan più giovani e giovani di cuore, c’è Batman’s Mystery Casebook Batman Day Special Edition, un’anteprima del prossimo titolo DC Middle Grade dello scrittore Sholly Fisch e dell’artista Christopher Uminga.

BATMAN: HUSH #1 BATMAN DAY SPECIAL EDITION

Autore – JEPH LOEB

Art and cover – JIM LEE and SCOTT WILLIAMS

Pagine – 32

Batman: Hush (2022) #1: Batman Day Special Edition (English Edition) è disponibile gratuitamente in formato kindle su Amazon.

In onore del Batman Day, la DC presenta un’edizione speciale di Batman #608 del 2002, il primo capitolo del seminale mistery in 12 parti di Jeph Loeb e Jim Lee che abbraccia Gotham City e i più grandi nemici del Cavaliere Oscuro! Chi è Hush? E perché vuole vendicarsi di Bruce Wayne? Tutto inizia da qui.

BATMAN’S MISTERY CASEBOOK #1 BATMAN DAY SPECIAL EDITION

Autore – SHOLLY FISCH

Art and cover – CHRIS UMINGA

Pagine 32

Batman è un grande detective, ma raramente lavora da solo. I suoi compagni Robin e Batgirl, il suo maggiordomo Alfred e la polizia di Gotham City svolgono tutti un ruolo nell’aiutarlo a mantenere la sua città al sicuro. Puoi farlo anche tu! In questa edizione speciale del Batman Day, ti porteremo in un labirinto e vedremo come te la cavi contro l’Enigmista!

Batman’s Mystery Casebook (2022) #1: Batman Day Special Edition (English Edition) è disponibile gratuitamente in formato kindle su Amazon.

DC sta anche pubblicando un’edizione speciale di Batman #608 del 2002, il primo capitolo del mistery in 12 parti di Jeph Loeb e Jim Lee che abbraccia Gotham City e i più grandi nemici del Cavaliere Oscuro, per entusiasmare i fan per l’imminente Batman: Hush 20th Anniversary Edition con copertina rigida, disponibile da ottobre.

I fan di qualsiasi luogo possono sintonizzarsi e vedere che l’incredibile Galleria di Criminali di Batman ha violato i canali social di Batman e sta prendendo il controllo del DC Shop! I fan della DC possono seguire sui social mentre gli iconici supercriminali condividono i loro pensieri sul più grande detective del mondo su @Batman su Twitter e controllano DC Shop per nuovi articoli a tema Supercriminali.

Batman Day 2022 – HBO Max

HBO Max ha annunciato il cast vocale principale dietro il prossimo lungometraggio animato, Batman Azteca: Choque De Imperios (“Aztec Batman: Clash of Empires”). Il famoso gruppo di attori include Horacio García Rojas (Diablero) come Yohualli (Batman/Bruce Wayne), Omar Chaparro (film No Manches Frida) come Yoka (The Joker) e Álvaro Morte come Hernán Cortés (Due Facce) dando vita a storia originale con la prima versione messicana del Cavaliere Oscuro ambientata sullo sfondo dell’affascinante storia del Messico e dell’eccitante cultura della Mesoamerica.

Prodotto da Warner Bros. Animation, Anima e Chatrone, “Batman Azteca: Choque De Imperios” è un film di Particular Crowd e basato sui personaggi della DC. Juan Meza-León (Harley Quinn) è il regista e José C. García de Letona, Aaron D. Berger, Carina Schulze e Fernando De Fuentes sono i produttori del film. Sam Register e Tomás Yankelevich sono i produttori esecutivi.

I bambini e le famiglie possono anche festeggiare con Batwheels, la prima serie prescolare di Batman in assoluto della DC, che amplierà il Batman Day con uno speciale sulle origini di mezz’ora in anteprima in esclusiva per la prima volta su Cartoonito su HBO Max negli Stati Uniti e in LATAM. “Secret Origin of the Batwheels” racconterà il retroscena di come un gruppo di giovani veicoli senzienti superpotenti: Bam (la Batmobile), Bibi (la Batgirl Cycle), Redbird (Robin’s Sports Car), Batwing (il Batwing Jet Plane) e Buff (il camion dei pipistrelli) hanno formato la loro squadra supereroica. Cattura questo speciale Bat-tastico prima che la serie venga ufficialmente lanciata questo autunno su Cartoonito su Cartoon Network e Cartoonito su HBO Max.

Il cast vocale di Batwheels include Ethan Hawke (come Batman), Jacob Bertand (come Bam la Batmobile), Gina Rodriguez (come Catwoman) e Xolo Maridueña (come Snowy the Snowcrawler), tra gli altri. Sam Register (Looney Tunes Cartoons) è il produttore esecutivo. Michael G. Stern (Doc McStuffins) è il co-produttore esecutivo, Simon J. Smith (Penguins of Madagascar) è il produttore supervisore e Steven Fink di Bang Zoom Ltd. è il produttore. Basato sui personaggi della DC, Batwheels è prodotto dalla Warner Bros. Animation. Servizi di animazione forniti da Superprod Studio. A seguire trovate una clip dello speciale che coinvolge Batman e Joker.

Batman Day 2022 – Il Podcast

E a partire da oggi, la prima stagione di “Batman: The Audio Adventures” – il primo podcast originale con sceneggiatura di HBO Max – sarà ora disponibile su tutte le piattaforme di podcast. Precedentemente disponibile solo su HBO Max, “Batman: The Audio Adventures” è scritto e diretto dal vincitore dell’Emmy® Award Dennis McNicholas (Saturday Night Live) e presenta un cast stellare con Jeffrey Wright, Seth Meyers, Chris Parnell, Rosario Dawson , Bobby Moynihan, John Leguizamo e altri ancora prestano la loro voce per dare vita alle storie elettrizzanti, fantastiche e talvolta comiche di Gotham City. Sia i fan che i nuovi ascoltatori possono aggiornarsi sulle avventure del Crociato Incappucciato prima dell’anteprima della seconda stagione questo autunno. Annunciata anche la serie di fumetti tie-in, Batman: The Audio Adventures, scritta dallo scrittore della serie Dennis McNicholas, con il numero 1 in vendita il 27 settembre.

Batman Day 2022 – Videogiochi

MultiVersus, il videogioco di combattimento platform free-to-play, celebrerà il Batman Day con un evento in-game che garantirà un’icona del profilo Batman ai giocatori che completeranno 20 partite nei panni del Crociato Incappucciato dal 16 al 19 settembre. Batman sarà anche presentato come parte della rotazione dei personaggi in anteprima del gioco in questi tre giorni.

Injustice 2 Mobile celebrerà il Batman Day dal 13 al 19 settembre con regali di gioco giornalieri gratuiti e un’immagine del profilo del logo di Batman Day per i giocatori. A partire dal 16 settembre, i giocatori potranno anche godersi uno speciale evento Invasione nell’arena di Batman classico e varie vendite in-game.

Batman Day 2022 – Digital Collectibles

La Warner Bros. Consumer Products e Cartamundi, leader mondiale nelle carte da gioco, si uniranno alla celebrazione del Batman Day attraverso il loro prossimo lancio digitale di DC Hybrid NFT Trading Cards lunedì 19 settembre, che presenta la Justice League. I fan in cima alla classifica avranno la possibilità di raccogliere una speciale carta ricompensa mitica che mostra Batman mentre lancia uno dei suoi iconici Batarang nel mezzo di un’accesa battaglia. Utilizzando l’app Hro®, una piattaforma che combina il mondo fisico e digitale, i fan possono acquistare, vendere e scambiare per completare collezioni di carte collezionabili ibride NFT con i loro supereroi e supercriminali DC preferiti. Per ulteriori informazioni sull’imminente lancio di Justice League, visitare https://hro.gg o seguire @Hro su Twitter.

​​Per i possessori di DC Bat Cowl NFT, ci sarà un evento speciale nel Batman Day tramite il canale Discord NFT per soli titolari di Bat Cowl come parte dell’esperienza pluriennale dei fan che consente agli utenti di immergersi nel mondo di Gotham City. Durante l’evento verrà svelata la copertina del primo numero di Batman: The Legacy Cowl, un nuovo fumetto DC sviluppato con i voti dei possessori di Bat Cowl. Inoltre, durante il Batman Day, la prima parte di una serie di tour video debutterà come esclusiva per i possessori di Bat Cowl, andando dietro le quinte con gli archivi Warner Bros. e immergendosi nella storia di Batman’s Cowls, Batsuits e Batmobiles. Se vuoi saperne di più sul programma DC Bat Cowl NFT o per acquistare un Bat Cowl sul mercato, visita nft.dcuniverse.com o segui @batcowls su Twitter.

Batman Day in Europa e Regno Unito

ITALIA

I fan in Italia possono dire alla loro Amazon Alexa, “Alexa, dimmi una frase di Batman” e ascoltare Batman, doppiato dal doppiatore della DC League of Super-Pets Luca Ward, pronunciare una delle quattordici frasi nel personaggio di Batman. Inoltre, l’azienda di abbigliamento italiana OVS lancerà all’inizio di settembre una nuova collezione di vestiti per bambini dedicata a Batman, con vetrine a tema nei loro negozi per mostrare la collezione.

La FAO Schwarz a Milano ospiterà anche le celebrazioni del Batman Day, con un artista che farà una sessione di pittura dal vivo, e un concorso di fan art che celebrerà Batman.

E i fan italiani del film del 2022 The Batman possono ordinare una speciale edizione premium del Batman Day del Bluray 4K UHD, che viene fornito con un fumetto e un poster. Si tratta di una esclusiva disponibile solo su Amazon.

Chili TV costruirà sulla sua piattaforma una stanza dedicata con una selezione di film legati a Batman, e Cartoon Network riprodurrà i film d’animazione di Batman, tra cui LEGO Batman: Il film – I supereroi DC riuniti e Lego DC Comics Super Heroes: Justice League – Gotham City Breakout.

SPAGNA

In Spagna, i fan di Batman possono festeggiare con Parque Warner e FNAC. Dal 17 al 18 settembre FNAC Callao avrà un emozionante weekend di attivazioni che include un’esperienza instagrammabile unica e scenari coinvolgenti per godersi il Batman Day. Per maggiori informazioni vai su culturafnac.es. I migliori rivenditori come El Corte Inglés, Fnac e Amazon, tra gli altri, si uniranno alla celebrazione con attivazioni online e offline, con il supporto di una lunga lista di partner come LEGO, SpinMaster, Mattel e Funko! Parque Warner celebrerà il Batman Day con una parata speciale del Batman Day, una mostra sulla Batmobile e altro ancora: controlla parquewarner.es per maggiori informazioni.

FRANCIA

I fan francesi avranno la possibilità di partecipare a una sfida nazionale per eleggere il più grande fan di Batman, che vincerà un esclusivo tour di Batman presso i Warner Bros. Studios di Los Angeles. Roadshow, in collaborazione con Klepierre, invierà anche il Batman Bus attraverso la Francia con fermate nei centri commerciali Klepierre per trovare i più grandi fan in ogni città: Marsiglia, Bordeaux, Tolosa e Parigi. Ad ogni tappa, offrirà ai fan l’opportunità di raccogliere nuove sfide davanti a una giuria di “Specialisti di Batman” locali per vincere punti esibendosi in una scenografia immersiva, con la partecipazione di LEGO, Spin Master, Bandai, Urban Comics, Winning Moves , Iron Studios, Abyss Corp e Lumibowl.

Ci sarà anche una programmazione TV speciale del Batman Day su Toonami per tutto settembre, con Batman: The Animated Series, nonché un nuovo documentario che celebra l’anniversario della premiata serie, i film di Batman e altro ancora.

I fan francesi possono anche partecipare a una Tik Tok Challenge che si svolgerà dal 2 settembre fino al Batman Day, incoraggiando i fan a condividere il loro amore per Batman usando #Batman. Segui @DCcomics_fr su TikTok per saperne di più!

Alla Fnac St. Lazare, l’artista Max Sarin (Harley Quinn: The Animated Series: The Eat. Bang! Kill Tour #1) firmerà fumetti durante il Batman Day e ci sarà una mostra di Batman Logos in tutto il negozio.

REGNO UNITO



Il Big DC Giveaway è la finestra dei fan del Regno Unito sul mondo della DC, offrendo la possibilità di vincere premi esclusivi ogni mese, come un viaggio in famiglia al Warner Bros. Studio Tour Hollywood o un’opportunità da non comprare per cucinare insieme a un chef professionista nell’unico ristorante al mondo a tema DC. I membri della community della newsletter potranno inoltre accedere ad ancora più concorsi (segreti). Un nuovo entusiasmante premio sarà rivelato il Batman Day, quindi non dimenticare di visitare www.thebigdcgiveaway.co.uk il 17 settembre. I bambini avranno la possibilità di incontrare Batman in negozi The Entertainer selezionati in tutto il Regno Unito e i fan del Regno Unito potranno sintonizzarsi su Cartoon Network per avere la possibilità di vincere un fantastico pacchetto Batman Day che include una Xbox Series S!