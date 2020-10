Battlestar Galactica: Simon Kinberg sceneggiatore e produttore del nuovo film

Aggiornamento per il lungometraggio di Battlestar Galactica attualmente in svilluppo alla Universal. Il sito Variety riporta che Simon Kinberg, scrittore e produttore di lunga data del franchise X-Men che ha recentemente debuttato alla regia con “Dark Phoenix”, scriverà e produrrà il nuovo film di “Battlestar Galactica”.

Secondo quanto riferito Kinberg scriverà il film e lo produrrà con Dylan Clark. Kinberg non farà di “Battlestar Galactica” la sua terza regia e inizierà la sua sceneggiatura da zero ignorando tutto il lavoro fatto sulle precedenti bozze.

“Battlestar Galactica” è uno dei sacri graal della fantascienza e non potrei essere più entusiasta di portare qualcosa di nuovo al franchise, onorando ciò che lo ha reso così iconico e duraturo. Sono così grato che Dylan e i miei partner alla Universal si siano fidati di me con questo incredibile universo.” ha dichiarato Kinberg.

Per quanto riguarda la continuity questo nuovo lungometraggio non sarà collegato alla serie tv ancora in fase di sviluppo di Sam Esmail. Il creatore di Mr.Robot sta sviluppando dallo scorso autunno una nuova serie tv di “Battlestar Galactica” per il servizio di streaming Peacock di NBC con nuovi personaggi, ma ambientata nello stesso universo della serie tv reboot del 2004.

I crediti di Kinberg come scrittore includono X-Men: Conflitto finale, X-Men – Giorni di un futuro passato, lo Sherlock Holmes con Robert Downey Jr., il reboot Fantastic 4 – I fantastici quattro e il sequel X-Men: Dark Phoenix che ha visto Kinberg esordire alla regia con un flop da 200 milioni di dollari di cui il produttore si è scusato. Nel frattempo Kinberg ha diretto il suo secondo lungometraggio, lo spy-thriller al femminile 355 interpretato da Jessica Chastain, Diane Kruger, Penélope Cruz, Lupita Nyong’o e Bingbing Fan in uscita nei cinema americani il 15 gennaio 2021.

Il franchise “Battlestar Galactica” creato da Glen A. Larson debutta nel 1978 con la serie televisiva originale che genera una serie di sequel di breve durata (Galactica 1980), libri, romanzi originali, fumetti, giochi da tavolo e videogiochi. Una versione reboot è andata in onda come miniserie in due parti di tre ore, sviluppata da Ronald D. Moore e David Eick, nel 2003. Quella miniserie ha portato ad una serie televisiva settimanale, andata in onda fino al 2009 e a due serie prequel: Caprica andata in onda nel 2010 e cancellata dopo una sola stagione e la serie per il web “Blood & Chrome” concepita come pilota di una potenziale serie tv mai prodotta.