The 355: trailer e poster dello spy-thriller al femminile di Simon Kinberg

Disponibili un primo trailer e una locandina di The 355, lo spy-thriller tutto al femminile diretto da Simon Kinberg. La trama segue un’agente della CIA interpretato da Jessica Chastain che assembla un team di donne (Diane Kruger, Lupita Nyong’o, Penelope Cruz) ognuna con una preparazione specialistica che va dall’informatica alla psicologia, per recuperare un arma top secret finita nelle mani di mercenari.

Il film segna la seconda regia per lo sceneggiatore e produttore Kinberg dopo il suo debutto con il disastroso X-Men: Dark Phoenix. Il film è interpretato anche da Sebastian Stan (Avengers: Endgame), Edgar Ramírez (la ragazza sul treno) e Fan Bingbing (Iron Man 3).

La trama ufficiale:

Quando un’arma top-secret cade nelle mani di mercenari, l’agente jolly della CIA Mason “Mace” Brown (attrice candidata all’Oscar Jessica Chastain) dovrà unire le forze con la tosta agente tedesca rivale Marie (Diane Kruger, In the Fade), ex Khadijah (la vincitrice dell’Oscar® Lupita Nyong’o), l’alleata dell’MI6 e specialista di computer all’avanguardia, e l’abile psicologa colombiana Graciela (la vincitrice dell’Oscar Penélope Cruz) in una missione letale e vertiginosa per recuperarla, pur rimanendo un passo avanti ad un donna misteriosa, Lin Mi Sheng (Fan Bingbing, X-Men: Days of Future Past), che segue ogni loro mossa. Mentre l’azione sfreccia in tutto il mondo dai caffè di Parigi ai mercati del Marocco fino alla ricchezza e al fascino di Shanghai, il quartetto di donne forgerà una tenue lealtà che potrebbe proteggere il mondo o farle uccidere.

“The 355” è diretto dal regista Simon Kinberg (scrittore-regista-produttore di Dark Phoenix, produttore di Deadpool e The Martian e scrittore-produttore dei film degli X-Men), da una sceneggiatura di Theresa Rebeck (NBC’s Smash, Trouble) e Kinberg, ed è prodotto da Chastain e Kelly Carmichael per Chastain’s Freckle Films e da Kinberg per la sua Genre Films. Il film è prodotto da Richard Hewitt (Bohemian Rhapsody).

Kingberg ha scritto anche il reboot Fantastic 4 – I fantastici quattro, Una spia non basta, lo Sherlock Holmes con Robert Downey Jr., l’action fantascientifico Jumper e il thriller d’azione Mr. and Mrs. Smith. Per quanto riguarda Rebeck, la sceneggiatrice ha scritto la commedia per famiglie Harriet, la spia, la storia del flop Catwoman con Halle Berry e le commedie Trouble e Poor Behavior che ha anche diretto.

Fonte: Collider