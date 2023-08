Black Bits: nuove clip ufficiali del thriller fantascientifico di Alessio Liguori (Al cinema)

Dal 3 agosto nei cinema d’Italia con Altre Storie & Minerva Pictures Group Black Bits, un adrenalinico thriller fantascientifico del regista Alessio Liguori reduce dal grande successo del suo Shortcut, film che ha conquistato il pubblico americano rimanendo per un mese nella top ten USA.

Black Bits – Trama e cast

La trama ufficiale: Raggirare e derubare la Black Bits, società attiva nel dark web, sembrava un’impresa impossibile che Dora e Beth hanno però portato a termine. Adesso sono in possesso di due neurochip di ultima generazione dall’inestimabile valore e si nascondono in una futuristica ‘Safe House’ lontana dal resto del mondo. Tuttavia, la meritata tranquillità viene stravolta da strani eventi e da una presenza umana inaspettata: Hank, un uomo all’apparenza taciturno che non rientra affatto nei loro piani. Chi è veramente? E che cosa vuole da loro? Le due ragazze devono guardarsi le spalle e prepararsi al peggio. La realtà che le circonda è più pericolosa di quanto immaginano e niente è come sembra…

Il cast: Yvonne Mai, Jordan Alexandra, Sebastian Fabijanski, Amelia Clay.

Black Bits – Trailer e video

Nuove clip ufficiali pubblicate il 4 agosto 2023

Curiosità sul film

Alessio Liguori (In The Trap, Shortcut, Il viaggio leggendario) dirige “Black Bits” da una sceneggiatura Daniele Cosci (In The Trap, Shortcut), Fabio Sieni, Carlo Andrea Maucci basata su un soggetto di Daniele Cosci.

Fotografia di Luca Santagostino / Casting di Camilla Tempera / Costumi di Alessia Condò / Scenografia di Paolo Innocenzi / Suono Emiliano Locatelli, Francesco Giacometti & Simone Corelli / Montaggio di Luigi Mearelli / Effetti Visivi di Alessio Bertotti / Musiche di Szymon Sutor Il film è coproduzione Italia – Polonia. Prodotto da a Minerva Pictures e Simona Ferri e Agresywna Banda. Produttore esecutivo Play Entertainment. Coprodotto da Alessandro Leone.

Note di regia

Cosa è reale e cosa no? In un epoca in cui la vita reale si fonde con quella virtuale definire il confine tra i due mondi diventa quasi utopia. La socializzazione e l’affermazione dell’esistenza stessa passa attraverso l’onnipresenza online certificata da like e commenti di uno storytelling ormai degno di una puntata di “Black Mirror”. Alle soglie di una nuova era, già immaginata dal cinema e dalla letteratura, con lo sviluppo

dell’intelligenza artificiale e i suoi relativi rischi, con il potenziamento del calcolo grazie ai computer quantistici, il virtuale si fonde con la realtà, soprattutto con l’annunciato sviluppo della tecnologia dei neurochip.

“Black Bits” si colloca perfettamente in questo contesto immaginando lo sviluppo della tecnologia neuronale e i suoi potenziali e pericolosi utilizzi ludici. La realtà analogica si fonde con quella virtuale e voyeristica e il confine tra reale e immaginario viene oltrepassato e oltremodo manipolato. Se in “Matrix” la realtà era una finzione programmata da una potente AI, in “Black Bits” la realtà usa la virtualità per rovesciare o manipolare la nostra percezione che abbiamo di essa.

Al centro di questa storia due giovani eroine, Dora (Jordan Alexandra) e Beth (Yvon Mai), una coppia di ragazze unite da una relazione amorosa e dalla volontà di cambiare ad ogni costo la loro vita. Il loro rapporto è basato sulla fiducia e la reciproca assistenza. Ma le circostanze le pongono di fronte a prove impreviste e dure come l’incontro inaspettato con la misteriosa imponente figura maschile di Hank (Sebastian Fabijański) un “orso” primordiale affamato. Nonostante le straordinarie competenze di partenza di entrambe (Beth è un ex agente militare e Dora una preparatissima Hacker), comprenderanno che oggi ancor più di prima, il cambiamento avviene solo come conseguenza di un cambio di prospettiva.

Il film conduce lo spettatore in un sentiero senza fine di eventi apparentemente inspiegabili, sin dall’arrivo delle due ragazze al

misterioso modulo abitativo nel fitto e sperduto bosco. Come avviene in “Dunkirk”, partecipiamo a quanto avviene in tempo reale e senza spiegazioni di sorta cosi come avviene nella realtà. Gli eventi vivono in funzione dell’unico ‘Point of View’ del film: quello di Dora e di Beth, lo Yin e lo Yang di questa storia. BLACK BITS risulta infine un film costruito sulla tensione e il mistero avviluppati in una spirale che esplode nell’action finale dove i twist la fanno da padrone. E infine cosa è reale che cosa no? Non resta che vedere il film in sala per scoprirne la risposta…

[Alessio Liguori]

Alessio Liguori – Note biografiche

Si laurea in DAMS come regista programmista per il cinema e la TV e prima di approdare alla produzione cinematografica dirige numerosi spot pubblicitari, cortometraggi e videoclip musicali. Il suo primo film è In the trap, un horror psicologico con un cast internazionale tra i quali si annovera David Bailie (Pirati dei Caraibi) e viene venduto da True Colours in oltre 40 Paesi riscuotendo grande successo di pubblico.

Il secondo film internazionale del regista, Shortcut richiama lo spirito degli anni ottanta unendo cult del passato come Goonies a successi moderni come Stranger Things e viene distribuito in oltre 800 sale negli Stati Uniti restando nella top ten USA per oltre un mese. Le successive vendite

internazionali affidate a Minerva Pictures confermano il successo del film in ogni continente fino ad arrivare all’acquisto di Shortcut da parte di MGM.

Il regista si cimenta poi nella prima produzione completamente italiana dirigendo The boat, thriller prodotto da Lotus production, Rai Cinema. Il film vede come protagonisti Caterina Shula, Filippo Nigro, Marco Bocci, Alessandro Tiberi, Diane Fleri, Marina Rocco e Edoardo Valdarnini. Segue un il thriller sci-fi dal cast internazionale, Black Bits prodotto da Minerva Pictures con Play Entertainment.

Il quinto film del regista è Il Viaggio Leggendario, un ambizioso fantasy prodotto da Lotus production e da Medusa Film che vede protagonisti la coppia di YouTubers Erick e Dominick (i DinsiemE). Il film è tratto dal libro “La prima magica avventura dei DinsiemE” e ambientato nei mondi di Camelot, Atlantide e nel Regno di Diamante.

Black Bits – Foto e poster