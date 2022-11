Black Panther 2: action figure Hot Toys della nuova Pantera Nera di Wakanda Forever

Black Panther 2: Wakanda Forever ha debuttato nei cinema italiani e Ryan Coogler ha portato a casa un altro risultato positivo per L’Universo Cinematografico Marvel (UCM), pagando un doveroso tributo al compianto T’Challa di Chadwick Boseman, eleggendo una nuova “Pantera Nera” e lanciando al contempo un nuovo antagonista, il Namor di Tenoch Huerta, personaggio potente e carismatico di cui sentiremo parlare ancora.

“Black Panther 2: Wakanda Forever”, film finale della Fase Quattro dell’UCM, ha ricevuto recensioni positive dalla critica, con elogi per la regia di Coogler, le sequenze d’azione, la produzione e il design dei costumi, le interpretazioni del cast (in particolare quelle di Letitia Wright, Danai Gurira, Tenoch Huerta e Angela Bassett), il peso emotivo, la colonna sonora e i suoi tributi a Boseman. Il film ha incassato oltre 552 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando l’ottavo film di maggior incasso del 2022.

Sulla scia della morte di re T’Challa, Wakanda è rimasto senza Black Panther e mentre le potenze mondiali chiedono a gran voce di ottenere l’accesso al Vibranio, un nuovo nemico viola i confini di Wakanda. “Black Panther: Wakanda Forever” dei Marvel Studios mostrerà i nostri amati eroi mentre si uniscono e combattono per proteggere la loro nazione. Per preparare i fan all’attesissima uscita, Sideshow e Hot Toys sono lieti di presentare la nuova figure da collezione di Black Panther.

Hot Toys ha annunciato una nuova action figure da collezione Marvel altamente dettagliata è splendidamente realizzata sulla base dell’aspetto di Black Panther in “Black Panther 2: Wakanda Forever”, con una nuovissima testa mascherata con elementi mistici; una testa scolpita di nuova concezione e una scultura dei capelli con una somiglianza impressionante; struttura corporea altamente posabile; Abito pantera meticolosamente su misura con argento metallizzato, accenti dorati; un paio di guanti in vibranio, una lancia, mani intercambiabili per le pose di combattimento e un piedistallo.

Preparati alla battaglia con la figure in scAla 1/6 della Pantera nera e proteggi Wakanda dai suoi nemici!

Somiglianza autentica e dettagliata di Black Panther in Black Panther: Wakanda Forever

Una (1) testa mascherata di nuova realizzazione con motivi dettagliati

Una (1) testa scolpita di nuova concezione con un’espressione del viso e una struttura della pelle altamente accurate

Altezza circa 28 cm

Corpo di nuova concezione con oltre 30 punti di articolazione

Sette (7) mani intercambiabili tra cui: Un (1) paio di pugni / Un (1) paio di mani che attivano / Un (1) paio di pugni con guanto di vibranio / Una (1) lancia che tiene la mano destra

Ogni testa scolpita è appositamente stampata a mano

Costume:

Un (1) abito Panther Habit color nero, argento e oro

Armi:

Un (1) paio di Guanti Lunghi in Vibranio

Una (1) lancia

Accessori:

Supporto per figure appositamente progettato con logo del film