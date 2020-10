Halloween è alla e porte e Blumhouse, casa di produzione cinematografica e televisiva specializzata in thriller e horror, annuncia BlumFest 2020 prima convention virtuale che si terrà a ridosso della Notte delle Streghe e che ospiterà panel e anteprime.

L’evento virtuale, che si terrà giovedì 29 ottobre sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Blumhouse, presenterà panel dei film in uscita dello studio, sia sul grande schermo che in digitale, nonché aggiornamenti su una serie di produzioni in lavorazione. Jason Blum sarà coinvolto in una conversazione sulla collaborazione dell’azienda con Amazon per l’antologia Welcome to the Blumhouse. Le protagoniste de Il rito delle streghe, remake di Giovani streghe e Freaky remake horror di “Quel pazzo venerdì” saranno presenti per discutere dei rispettivi film e tra gli ospiti anche l’icona horror Jamie Lee Curtis che interverrà per parlare dell’atteso Halloween Kills, e Ethan Hawke che parlerà della sua serie tv The Good Lord Bird di Showtime, The Good Lord Bird.

Quest’anno è stato messo da parte molto per tutti noi, ma Halloween è una stagione preziosa per Blumhouse, quindi abbiamo concepito BlumFest per festeggiare con i nostri fan tramite un evento virtuale che includerà interviste esclusive e filmati mai visti prima di produzioni di prossima uscita. [Jason Blum, CEO e fondatore di Blumhouse]

A seguire trovate la lista dei panel previsti online.

Benvenuto in Blumhouse – Unisciti a Jennifer Salke, capo di Amazon Studios e Blum per una vivace chiacchierata sulla collaborazione tra Amazon e Blumhouse sui film recentemente lanciati The Lie, Nocturne, Evil Eye e Black Box. Mamoudou Athie del film Black Box si unirà al duo insieme a ospiti a sorpresa. I quattro film sono attualmente disponibili in streaming su Amazon Prime.

Il rito delle streghe – La sceneggiatrice e regista Zoe Lister Jones e le star del film Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone e Zoey Luna parleranno del reboot di successo. Il film debutterà mercoledì direttamente in PVOD con un’uscita sul grande schermo all’estero.

Freaky – Lo sceneggiatore e regista Chris Landon, gli interpreti Vince Vaughn e Kathryn Newton, e Blum parleranno della commedia horror con scambio di corpi che uscirà nei cinema il 13 novembre e selezionerà i mercati offshore tramite Universal.

Halloween Kills – Il regista David Gordon Green e la scream queen del franchise horror Jamie Lee Curtis, il produttore Malek Akkad di Trancas Films e il produttore Miramax Bill Block e Blum parleranno dell’uscita di ottobre 2021.

The Good Lord Bird – Ethan Hawke, produttore esecutivo, scrittore e protagonista della serie Showtime e Blum, che hanno lavorato insieme a diversi progetti, discuteranno della loro più recente collaborazione.

Fonte: Deadline