Blumhouse e l’hotel che ha ispirato “Shining” siglano una partnership per creare un museo horror

Blumhouse, casa di produzione dietro gli horror MEGAN e Scappa – Get Out, e lo Stanley Hotel di Estes Park, in Colorado, luogo che ha ispirato a Stephen King per il suo leggendario romanzo horror Shining, hanno siglato una singolare partnership per trasformare la location, già una meta da visitare per cacciatori di fantasmi e persone curiose del sovrannaturale, in una destinazione horror pronta ad attirare i molti fan del genere.

Lo Stanley Hotel, che è già meta per cacciatori di fantasmi e persone curiose del sovrannaturale, diventerà sede dello spazio espositivo Stanley Film Center che conta oltre 900 mq. Curato da Blumhousein collaborazione con il Colorado Office of Film, Television and Media, la mostra è descritta come un “Mini-Academy Museum dedicato all’horror” e includerà oggetti di scena e altri oggetti dal catalogo di film, TV e giochi di Blumhouse.

Il commento del governatore Jared Polis e del Colorado Office of Film, Television and Media, una divisione dell’Ufficio del Colorado per lo sviluppo economico e il commercio internazionale (OEDIT):

Questa è Blumhouse! Questo iconico hotel del Colorado avrà ora un nuovo elemento di divertimento e paura per gli abitanti del Colorado e i visitatori di tutto il mondo, stimolando il turismo e rafforzando la nostra economia. Non vedo l’ora di vedere la mostra e sono felice che la nostra amministrazione possa contribuire a rendere tutto ciò possibile.

Jason Blum, CEO di Blumhouse, ha aggiunto:

Lo Stanley Hotel è un luogo sacro per i fan dell’horror e questo rende questa presenza allo Stanley Film Center un’estensione naturale per Blumhouse. I fan si avvicineranno più che mai ai loro film preferiti, anche se potrebbero voler mantenere le distanze con alcuni degli “articoli” della nostra collezione. Siamo entusiasti di metterci al lavoro, ma prima dobbiamo uscire dal labirinto di siepi.

John Cullen, Presidente del Grand Heritage Hotel Group, ha inoltre affermato:

Portare Blumhouse allo Stanley è emozionante e terrificante allo stesso tempo. Abbiamo cercato in tutto il mondo il partner giusto per dare vita allo spazio espositivo dello Stanley Film Center come destinazione horror, e non c’è nessuno migliore di Blumhouse. Con il supporto dello stato del Colorado e la creatività sconfinata e il track record mondiale di successi di Blumhouse, speriamo di creare qualcosa di veramente speciale che onori e celebri il passato, il presente e il futuro dell’horror.

Il Colorado sta contribuendo con 46 milioni di dollari alla costruzione dello Stanley Film Center. Agevolare le obbligazioni che finanzieranno la costruzione definitiva degli impianti.

Jeff Kraft, vicedirettore di OEDIT, ha condiviso:

L’OEDIT e l’EDC hanno lavorato con ciascuna iniziativa caso per caso fornendo supporto per garantire il successo del progetto. La partnership tra Grand Heritage Hotel Group, LLC e lo Stanley Film Center offre un potenziale unico per attirare nuovi visitatori in Colorado.

Il commissario per il cinema del Colorado, Donald Zuckerman, ha continuato dicendo:

Siamo entusiasti di sostenere lo sviluppo dello Stanley Film Center e non riusciamo a pensare a un ambiente migliore per mostrare i contributi di Blumhouse al genere horror. Questa partnership farà sì che il Colorado diventi la destinazione principale per celebrare l’horror e attirare nuovi visitatori a Estes Park e nel nostro stato da tutto il paese e oltre.

L’edificio principale dello Stanley Film Center sarà di almeno 600 mq e si stima che costerà più di 70 milioni di dollari per completarlo e arredarlo.

Il romanzo di King del 1977, “Shining”, è incentrato su uno scrittore in difficoltà che accetta di trasferire la sua famiglia in un hotel remoto per lavorare come custode per l’inverno. Prima di scrivere il libro, King trascorse una notte in hotel nel 1974 e lo ha citato come ispirazione. (L’hotel ora promuove la camera 217 come Stephen King Suite). Il film di Stanley Kubrick del 1980 ha utilizzato il Timberline Lodge in Oregon per l’esterno dell’Overlook Hotel, ma una miniserie tv “Shining” del 1997 è stata girata presso l’originale Stanley Hotel.

Note sulla stesura di Shining

Dopo aver scritto Carrie e Le notti di Salem, entrambi ambientati in piccole città del nativo Maine, King era alla ricerca di un cambio di ritmo per il suo prossimo libro: “Volevo trascorrere un anno lontano dal Maine in modo che il mio prossimo romanzo avesse uno sfondo diverso». King aprì un atlante degli Stati Uniti sul tavolo della cucina e indicò a caso una località, che si rivelò essere Boulder, in Colorado. Il 30 ottobre 1974, King e sua moglie Tabitha fecero il check-in allo Stanley Hotel nel vicino Estes Park, in Colorado. Quella notte erano gli unici due ospiti nell’albergo: “Quando siamo arrivati, stavano appena chiudendo la stagione, e noi ci siamo ritrovati gli unici ospiti in quel posto, con tutti quei corridoi lunghi e vuoti”. Dieci anni prima, King aveva letto il racconto di Ray Bradbury del 1959 “Il Veldt” e fu ispirato a scrivere una storia su una persona i cui sogni sarebbero diventati realtà. Nel 1972, King iniziò un romanzo intitolato Darkshine, che avrebbe dovuto parlare di un ragazzo sensitivo in un parco divertimenti psichico, ma l’idea non venne mai realizzata e abbandonò il libro. Durante la notte allo Stanley, questa storia gli tornò in mente. Quella sera King e sua moglie cenarono nella grande sala da pranzo, completamente soli. È stata offerta loro una scelta per la cena, l’unico pasto ancora disponibile. Nella stanza risuonava musica orchestrale registrata e il loro era l’unico tavolo apparecchiato per cenare: “Ad eccezione del nostro tavolo, tutte le sedie erano alzate sui tavoli. Quindi la musica riecheggiava nel corridoio e, voglio dire, era come se Dio avesse voluto mettermi li per sentire questo e vedere quelle cose. E quando andai a letto quella notte, avevo tutto il libro in mente». Dopo cena, sua moglie decise di andare a dormire, ma King fece una passeggiata nell’hotel vuoto. Finì al bar e gli fu servito da bere da un barista di nome Grady. ​Nelle parole di King: “Quella notte ho sognato mio figlio di tre anni che correva per i corridoi, guardandosi alle spalle, con gli occhi spalancati, urlando. Era inseguito da una manichetta antincendio. Mi sono svegliato con un tremendo sobbalzo, sudato dappertutto, ad un passo dal cadere dal letto. Mi alzai, accesi una sigaretta, mi sedetti su una sedia guardando le Montagne Rocciose fuori dalla finestra, e quando la sigaretta fu finita, avevo la struttura del libro fermamente impressa nella mia mente». A volte confessi. Nascondi sempre quello che stai confessando. Questo è uno dei motivi per cui inventi la storia. Quando ho scritto Shining, ad esempio, il protagonista di Shining è un uomo che ha rotto il braccio di suo figlio, che ha una storia di percosse su bambini e che è stato picchiato a sua volta. E da giovane padre con due figli, ero inorridito dai miei occasionali sentimenti di vero antagonismo nei confronti dei miei figli. Si fermerai mai? Andrà mai a letto? E il tempo mi ha dato l’idea che probabilmente ci sono molti giovani padri e giovani madri che si sentono molto arrabbiati, che provano sentimenti di rabbia verso i loro figli. Ma essendo qualcuno che è cresciuto con l’idea che papà ha sempre ragione e con Ward Cleaver in Il carissimo Billy (Leave It to Beaver), e tutta questa roba, penso tra me e me, Oh, se si fa vivo, se non si presenta… Quindi, quando ho scritto questo libro, ho scritto molto di questo e ho cercato di toglierlo dal mio sistema, ma era anche una confessione. Sì, ci sono momenti in cui mi sono sentito molto arrabbiato con i miei figli e ho avuto la sensazione di poterli ferire. Beh, i miei figli sono più grandi adesso. Naomi ha quindici anni, Joey tredici e Owen otto, e sono tutti ragazzini fantastici, e non credo di aver messo le mani su uno dei miei figli probabilmente da sette anni, ma c’è stato un tempo… “Shining” è stato anche fortemente influenzato dal romanzo di Shirley Jackson del 1959 La casa degli invasati (The Haunting of Hill House), dai racconti di Edgar Allan Poe “La caduta della casa degli Usher” (1839) e “La maschera della morte rossa” (1842), e dal romanzo “Burnt Offers” di Robert Marasco del 1973.[6] La storia è stata spesso paragonata anche al racconto di Guy de Maupassant “La locanda”. Prima di scrivere “Shining”, King aveva scritto il romanzo Uscita per l’inferno (Roadwork) e il racconto The Body su cui è basato il film Stand By Me.. Ci vollero meno di quattro mesi per completare la prima bozza di Shining e riuscì a pubblicarla prima delle altre. Il titolo è stato ispirato dalla canzone di John Lennon del 1970 “Instant Karma!”, che conteneva il verso “We all Shine On”. Bill Thompson, redattore di King alla Doubleday Publishing, cercò di dissuaderlo da Shining perché pensava che dopo aver scritto Carrie e le notti di Salem sarebbe stato “dichiarato” come scrittore horror. King lo considerò un complimento.

