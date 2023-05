Dall’11 maggio nei cinema d’Italia con Universal Pictures Book Club 2 – Il Capitolo Successivo, il sequel della commedia di successo “Book Club” del 2018 riporta le icone dello schermo Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen come migliori amiche stavolta impegnate in un avventuroso viaggio in Italia.

Book Club 2 – Trama e cast

La trama ufficiale: L’attesissimo sequel segue le nostre quattro migliori amiche preferite (Keaton, Fonda, Bergen e Steenburgen) nel viaggio tra ragazze che non hanno mai compiuto, con l’intento di portare il loro club del libro in Italia. Quando le cose vanno fuori controllo e alcuni segreti vengono rivelati, la vacanza rilassante si trasforma in un’avventura attraverso il paese che capita una volta nella vita.

Il cast è completato da Andy Garcia, Don Johnson, Craig T. Nelson, Giancarlo Giannini, Hugh Quarshie e Vincent Riotta.

Book Club 2 – Trailer e video

Curiosità sul film

Bill Holderman alla sua seconda regia torna al timone per questo sequel dopo aver diretto l’originale Book Club – Tutto può succedere. Altri crediti di Holderman come produttore includono La regola del silenzio, A spasso nel bosco, Old Man & the Gun.

Bill Holderman dirige da un sua sceneggiatura scritta con Erin Simms (Book Club – Tutto può succedere).

Mary Steenburgen e Craig T. Nelson hanno recitato insieme anche in Ricatto d’amore (The Proposal).

Il cast del film comprende 3 vincitori dell’Oscar: Jane Fonda, Diane Keaton e Mary Steenburgen e 3 candidati all’Oscar: Candice Bergen, Andy Garcia e Giancarlo Giannini.

Book Club 2 – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Tom Howe (Polite Society, Shaun vita da pecora: Farmageddon – Il film, Ted Lasso, Shattered – L’inganno, I Am a Killer – Nel braccio della morte).

(Polite Society, Shaun vita da pecora: Farmageddon – Il film, Ted Lasso, Shattered – L’inganno, I Am a Killer – Nel braccio della morte). La colonna sonora include la traccia “Anywhere With You (from Book Club: The Next Chapter)” scritta da Mary Steenburgen, Caitlyn Smith & Troy Verges , prodotta da Harvey Mason Jr. & Tim Lauer e interpretato da Steenburgen, Candice Bergen, Diane Keaton, Jane Fonda e la co-sceneggiatrice del film Erin Simms.

, prodotta da Harvey Mason Jr. & Tim Lauer e interpretato da Steenburgen, Candice Bergen, Diane Keaton, Jane Fonda e la co-sceneggiatrice del film Erin Simms. La colonna sonora include i brani: “American Girl” di Tom Petty & The Heartbreakers, “Mambo Italiano” di Bette Midler, “Ciao Ciao” di La rappresentante di lista, “Tango Italiano” di Cocki Mazzetti, “Gloria” di Umberto Tozzi, “Felicità” di Al Bano & Romina Power.

Foto e poster