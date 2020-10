Cominciano con una buona notizia, ossia che l’ultimo DPCM non ha praticamente intaccato l’operatività delle sale cinematografiche, se non altro perché le misure erano già parecchio restrittive, la qual cosa dà un vantaggio alle strutture in questione al fine di poter affrontare questa nuova fase meglio preparati rispetto ahinoi ad altri settori, a prescindere dal riscontro al Box Office.

Detto questo, purtroppo va anche registrato una fine di settimana di segno negativo rispetto a quella precedente, per l’esattezza nell’ordine del -25%. Va detto che il tempo nei tre giorni precedenti è stato per lo più clemente, e questo, unitamente alla situazione generale, può senz’altro avere inciso. Poi, chiaro, non si registrano uscite da cui ci si aspettava di scompaginare, invertire un trend a cui nemmeno Tenet è riuscito del tutto a far fronte.

Le sale italiane ad oggi sono quasi a pieno regime in termini di operatività (siamo intorno all’80% di cinema aperti), e questo è un altro dato di cui tener conto, a dispetto appunto dei poco più di 80 mila ingressi in meno in confronto a una settimana fa, tradottosi in un incasso, come già evidenziato, inferiore del 25% (circa 600 mila euro in meno).

Quanto alla top 10, che trovato poco sotto, da notare Greenland che si riconferma al comando, e con la migliore media schermo, mentre dal secondo al quarto posto troviamo tre new entry, vale a dire Lockdown all’Italiana, La Vita Straordinaria di David Copperfield e Trash. Il resto, come di consueto, lo trovate qui sotto.

BOX OFFICE ITALIA, TOP 10, 15 – 18 Ottobre 2020

1. GREENLAND – € 353.391 (53.896) 442 copie / 800 media – Tot. € 1.246.618 (187.483)

2. LOCKDOWN ALL’ITALIANA – € 217.657 (33.424) 363/600 – Tot. € 217.657 (33.424)

3. LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD – € 175.787 (28.222) 369/476 – Tot. € 175.787 (28.222)

4. TRASH – € 130.677 (20.731) 312/419 – Tot. € 130.677 (20.731)

5. UN DIVANO A TUNISI – € 110.113 (17.116) 172/640 – Tot. € 363.842 (59.185)

6. LASCIAMI ANDARE – € 88.839 (14.411) 347/256 – Tot. € 316.640 (51.824)

7. LACCI – € 72.304 (11.473) 224/323 – Tot. € 745.748 (120.079)

8. TENET – € 70.322 (9.647) 168/419 – Tot. € 6.713.486 (951.641)

9. IL GIORNO SBAGLIATO – € 62.790 (9.706) 169/372 – Tot. € 1.181.795 (185.182)

10. DIVORZIO A LAS VEGAS – € 55.619 (8.981) 319/174 – Tot. € 236.521 (37.797)