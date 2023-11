Disponibile un nuovo trailer italiano e una seconda locandina ufficiale di Buon Natale da Candy Cane Lane, la commedia fantasy natalizia che debutta in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo il 1° dicembre 2023.

Protagonista del film Eddie Murphy che recita nel suo primo film delle feste! Il pubblico vedrà la magia delle feste prendere vita con l'aiuto di alcuni magici personaggi e di un sorprendente caos!

Buon Natale da Candy Cane Lane – Trama e cast

La trama ufficiale: Eddie Murphy è il protagonista di questa avventurosa commedia delle feste su un uomo con la missione di vincere il concorso annuale del suo quartiere per la casa con la miglior decorazione natalizia. Dopo che Chris (Eddie Murphy) stringe inavvertitamente un accordo con un’elfa birichina di nome Pepper (Jillian Bell) per avere più chance di vittoria, quest’ultima lancia un incantesimo che porta in vita i “12 giorni di Natale” creando scompiglio in tutta la città. Con il rischio di rovinare le feste a tutta la sua famiglia, Chris, sua moglie Carol (Tracee Ellis Ross) e i loro tre figli devono imbarcarsi in una corsa contro il tempo per riuscire a spezzare l’incantesimo di Pepper, combattere subdoli personaggi magici e salvare il Natale per tutti.

Il cast di star include anche Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Thaddeus J. Mixson, Ken Marino, Nick Offerman, Robin Thede, Chris Redd, Genneya Walton, Madison Thomas, D.C. Young Fly, Riki Lindhome, Anjelah Johnson-Reyes, Lombardo Boyar, Danielle Pinnock, Timothy Simons.

Buon Natale da Candy Cane Lane – Il nuovo trailer italiano

Curiosità sul film

Il regista Reginald Hudlin, Eddie Murphy e il produttore Brian Grazer, per la prima volta tornano nuovamente insieme dopo loro successo del 1992 Il principe delle donne (Boomerang).

La sceneggiatura è di Kelly Younger, ispirata ai suoi ricordi d’infanzia del periodo delle feste natalizie a Candy Cane Lane, a El Segundo in California.

Il film è prodotto da Ron Howard, Brian Grazer, Eddie Murphy, Karen Lunder, Charisse Hewitt-Webster. Doug Merrifield è il produttore esecutivo.

“Candy Cane Lane” è il nome dato ad una strada (isolato) al 200 di Summer Street della cittadina di Duboistown sita nello stato americano della Pennsylvania, quando ogni anno viene decorato per Natale, dal Ringraziamento all’Epifania. Nel 2007 “Candy Cane Lane” ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario, “Candy Cane Lane” è stata decorata per la prima volta per Natale nel 1957, ed è stata onorata con una parata e un proclama da parte del sindaco del distretto che proclamava il mese di “Dicembre come mese di Candy Cane Lane per sempre a DuBoistown”. L’isolato 200 di Summer Street ha solo tredici case: cinque sul lato ovest e otto su quello est. Tutte queste case sono pesantemente decorate per le vacanze con luci e figure. “Candy Cane Lane” è una destinazione popolare per i turisti tra il Ringraziamento e l’Epifania. Alla vigilia di Natale il traffico rallenta su Euclid Avenue mentre la gente aspetta di guidare lungo la strada. Una visita a “Candy Cane Lane” è un’importante tradizione natalizia per molte famiglie della zona. Anche dopo Natale, a livello locale Summer Street viene spesso chiamata “Candy Cane Lane”.

Eddie Murphy – Note biografiche

Eddie Murphy (3 aprile 1961 a Brooklyn) è stato una voce comica di primo piano negli Stati Uniti negli anni ’80. Il suo umorismo era in gran parte personale e a volte, volgare e crudele. Era anche un abile imitatore. Murphy ha iniziato a fare stand-up comedy a New York da adolescente e aveva solo 19 anni quando si è unito al cast del Saturday Night Live nel 1980. È emerso rapidamente come il miglior interprete dello spettacolo, creando personaggi memorabili come Mister Robinson (un parodia del conduttore di uno spettacolo per bambini Mister Rogers), il poeta detenuto Tyrone Green e una versione molto scontrosa del personaggio animato in plastilina Gumby.

Murphy ha ottenuto un grande successo nel suo primo film, 48 ore (1982). Seguirono altri tre successi al botteghino: il classico natalizio Una poltrona per due (1983), Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills (1984) e Il bambino d’oro (1986). Lasciò il Saturday Night Live nel 1984 per concentrarsi sulla sua carriera cinematografica e di stand-up comedian. Oltre ai sequel di “48 ore” e “Beverly Hills Cop”, Murphy ha mostrato la sua versatilità in Eddie Murphy Raw (1987), che ha documentato due delle sue esibizioni dal vivo, e nella commedia Il principe cerca moglie (1988), in cui ha interpretato quattro ruoli diversi. Ha registrato diversi album comici negli anni ’80 e ha anche ottenuto un piccolo successo di musica pop con il singolo “Party All the Time” nel 1985. Ha scritto, diretto e interpretato Harlem Nights (1989), che è stata una delusione critica e commerciale.

Dopo una serie di flop all’inizio degli anni ’90, Murphy ha trionfato nuovamente con Il professore matto (1996) e Il dottor Dolittle (1998), entrambe versioni aggiornate di classici cinematografici. Ha trovato successo anche con i film d’animazione per famiglie, fornendo la voce di Mushu in Mulan (1998) e quella di Ciuchino nella serie Shrek (2001, 2004, 2007 e 2010). Nel 2007 Murphy ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar, come miglior attore non protagonista, per la sua interpretazione in Dreamgirls (2006). I suoi film successivi includono Immagina che (2009), Tower Heist – Colpo ad alto livello (2011), Una bugia di troppo (2012) e Mr. Church (2016).

Nel film biografico Dolemite Is My Name (2019), ha interpretato il comico e attore Rudy Ray Moore, che era una star del genere blaxploitation negli anni ’70. Dopo un’assenza di 35 anni, Murphy è tornato al Saturday Night Live nel 2019 e, per la sua interpretazione come conduttore, ha vinto un Emmy Award (2020) come miglior attore ospite in una serie comica. Successivamente ha recitato nel sequel Il principe cerca figlio (2021). Nel 2015 Murphy ha ricevuto il Premio Mark Twain del Kennedy Center per l’umorismo americano. Nel 2023 gli è stato assegnato il Cecil B. DeMille Award (un Golden Globe alla carriera).

Buon Natale da Candy Cane Lane – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore/bassista/cantautore e produttore discografico Marcus Miller (House Party, Detective Shame: indagine ad alto rischio, Tutta colpa di Sara, Save teh Last Dance 2, Tutti odiano Chris). marcus Miller e il regista Reginald Hudlin hanno già collaborato per la commedia Il principe delle donne.

La colonna sonora del film include una cover rivisitata della classica canzone natalizia di Otis Redding, Merry Christmas Baby. Il brano, presente nella sequenza dei titoli di testa del film, è eseguito da Chlöe ed è disponibile per lo streaming/download esclusivamente su Amazon Music. Il singolo include anche la versione di Chloe di Winter Wonderland di Darlene Love.

Buon Natale da Candy Cane Lane – La nuova locandina italiana

