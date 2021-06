Cannes 2021, svelata la Giuria di Un Certain Regard

Meno di un mese ci separa oramai dall’inizio del Festival di Cannes, tra interrogativi ed anche qualche apprensione, sì, perché si tratta del primo evento cinematografico di questa portata a tenersi in una fase così delicata come quella che stiamo attraversando (la Mostra dell’anno scorso si svolse in un momento diverso, pre-seconda ondata, con tutto ciò che questo comporta). Ecco allora l’annuncio della Giuria al completo per quanto riguarda Un Certain Regard.

Cinque persone in totale, guidate dalla regista britannica Andrea Arnold, presente in Selezione ufficiale con un documentario, ovviamente non in Concorso. Lei che a Cannes per la Palma d’oro ha gareggiato (termine non felicissimo, ma a conti fatti di questo si tratta) appena cinque anni fa con American Honey, aggiudicandosi il Premio della Giuria. Sarà la Arnold a presiedere la Giuria che assegnerà i premi della blasonata sezione collaterale.

Insieme a lei troviamo altre due donne, ossia Mounia Meddour, regista, sceneggiatrice e produttrice algerina, l’attrice francese Elsa Zylberstein, e due uomini: un argentino e un americano. Il primo, regista, produttore e sceneggiatore Daniel Burman, il secondo invece è Michael Covino, regista, produttore e attore. Saranno loro a dover compilare il Palmarès di quest’anno, a fronte di 20 film selezionati. La cerimonia d’apertura di Un Certain Regard si terrà mercoledì 7 luglio, mentre il venerdì successivo, giorno 16 luglio, verranno annunciati i vincitori. Noi di Cineblog seguiremo il Festival per voi direttamente dalla Croisette.